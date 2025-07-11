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Что такое социальное выгорание и как избежать его, по мнению психологов




Данный материал не будет вещать про интровертов и экстравертов, вовсе нет. Речь пойдёт о так называемом «социальном выгорании» (далее – СВ) – явлении, когда вы предельно и в высшей степени устаёте от вербального общения. Это часто случается с теми, кто много работает с людьми. Данный материал расскажет, как быть.

1. Пояснение термина


Что означает социальное выгорание? / Фото: zhurkamurkamagazine.ru

Что означает социальное выгорание? / Фото: zhurkamurkamagazine.ru

 

СВ значит, что вы на грани фола из-за того, что общения с другими в вашей жизни стало слишком много. Симптомы данного явления включают чувство крайней фрустрации и раздражительности на фоне общения с другими людьми. Частично это истощение связано с чрезмерной стимуляцией со стороны других людей, желающих получить часть вас, поэтому ваша естественная склонность - отключиться.
Когда вы так себя чувствуете, это может повлиять на ваше поведение, а также на ваше настроение. Когда мы чрезмерно возбуждены от избытка общения, мы пытаемся защитить себя, поэтому можем захотеть изолироваться, чувствуя раздражительность или вспыльчивость.

У каждого человека есть индивидуальный порог, когда общение переходит от приятного и веселого к утомительному, поэтому не существует точного предела, прежде чем появятся симптомы СВ. В зависимости от ваших предпочтений и свойств личности некоторые виды деятельности и взаимодействия с другими людьми могут быть более или менее тяжелыми. У кого-то прогулка с лучшей подругой сына вызовет такие симптомы, а у кого-то посещение большой вечеринки по случаю дня рождения вызовет желание спрятаться под кроватью.

2. Прежде всего, установите разумные границы


Установите границы. / Фото: pulse.mail.ru

Установите границы. / Фото: pulse.mail.ru

 

Лучший способ избежать СВ - активно ограничивать возможность его возникновения. Один из ключевых способов сделать это - установить разумные пределы и границы вашего общения, чтобы не разрядить вашу «социальную батарею». Будет хорошо включить это в свой распорядок дня: в начале каждой недели просматривайте свой ежедневник и намеренно устанавливайте для себя некоторые ограничения в общении.
Что здесь важно? Помимо социальных дел, которые вы, условно говоря, развлекаете кого-то общением с собой, подумайте о том, о чём еще вам нужно позаботиться в течение недели, например, о работе и домашних делах, и учитывайте свой общий график при принятии подобных решений. Вам также стоит подумать, куда вы направляетесь, с кем вы будете проводить время и сколько энергии и усилий потребуется на каждое из этих действий. Используйте свой разум, чтобы спланировать свою неделю и решить, что можно сделать, чтобы общение приятным, а не истощающим.

3. Теперь измените график, сделав его в формате «анти-СВ»


Отличное решение. / Фото: kz-russia.ru

Отличное решение. / Фото: kz-russia.ru

 

Если СВ постучалось в вашу дверь, просто меняйте ваш график. Допустим, вместо того, чтобы чувствовать себя вынужденным остаться на всю вечеринку, установите режим «зайти и выпить напиток, но не более того». Вы также можете попытаться скорректировать существующие планы, чтобы сделать их более осуществимыми. Например, если вы устраиваете постоянный ужин с друзьями каждую пятницу вечером, но вам нужно время, чтобы восстановиться после напряженной рабочей недели, попробуйте пропустить одну неделю.

4. Важно: сообщайте о своих потребностях


Говорите о своих потребностях, а не думайте лишь о них. / Фото: urgi-stv.ru

Говорите о своих потребностях, а не думайте лишь о них. / Фото: urgi-stv.ru

 

Если вы заметили симптомы СВ, сообщите своему окружению, что вам нужна пауза. Чтобы остановить поток приглашений, вы также можете наметить график, когда вы будете готовы встретиться с теми или иными приятными вам людьми. Если после честной оценки статуса-кво вы обнаружите, что хотите участвовать в одних планах, а в других - нет, симптомы могут значительно снизиться.

5. Как предотвратить СВ?


Гигиена сна равно мало стресса. / Фото: mykaleidoscope.ru

Гигиена сна равно мало стресса. / Фото: mykaleidoscope.ru

 

Предотвратить СВ проще, чем восстанавливаться после него. Если вам хоть капельку показалось, что общения стало для вас многовато, нужно нажать кнопку «социальной паузы». Перестройте свой календарь и график, включив в него немного «времени для себя любимого». Убедитесь, что спите хотя бы 7 часов в сутки и пьёте достаточно чистой воды в сутки, проводите больше времени на улице и уделяете достаточно времени тем занятиям, которые гарантированно снимут стресс и поднимут настроение лично вам.

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