Что такое социальное выгорание и как избежать его, по мнению психологов

1. Пояснение термина

Что означает социальное выгорание? / Фото: zhurkamurkamagazine.ru

2. Прежде всего, установите разумные границы

Установите границы. / Фото: pulse.mail.ru

3. Теперь измените график, сделав его в формате «анти-СВ»

Отличное решение. / Фото: kz-russia.ru

4. Важно: сообщайте о своих потребностях

Говорите о своих потребностях, а не думайте лишь о них. / Фото: urgi-stv.ru

5. Как предотвратить СВ?

Гигиена сна равно мало стресса. / Фото: mykaleidoscope.ru