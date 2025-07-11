Что такое социальное выгорание и как избежать его, по мнению психологов

Данный материал не будет вещать про интровертов и экстравертов, вовсе нет. Речь пойдёт о так называемом «социальном выгорании» (далее – СВ) – явлении, когда вы предельно и в высшей степени устаёте от вербального общения. Это часто случается с теми, кто много работает с людьми. Данный материал расскажет, как быть.
1. Пояснение термина
Что означает социальное выгорание? / Фото: zhurkamurkamagazine.ru
СВ значит, что вы на грани фола из-за того, что общения с другими в вашей жизни стало слишком много. Симптомы данного явления включают чувство крайней фрустрации и раздражительности на фоне общения с другими людьми. Частично это истощение связано с чрезмерной стимуляцией со стороны других людей, желающих получить часть вас, поэтому ваша естественная склонность - отключиться.
У каждого человека есть индивидуальный порог, когда общение переходит от приятного и веселого к утомительному, поэтому не существует точного предела, прежде чем появятся симптомы СВ. В зависимости от ваших предпочтений и свойств личности некоторые виды деятельности и взаимодействия с другими людьми могут быть более или менее тяжелыми. У кого-то прогулка с лучшей подругой сына вызовет такие симптомы, а у кого-то посещение большой вечеринки по случаю дня рождения вызовет желание спрятаться под кроватью.
2. Прежде всего, установите разумные границы
Установите границы. / Фото: pulse.mail.ru
Лучший способ избежать СВ - активно ограничивать возможность его возникновения. Один из ключевых способов сделать это - установить разумные пределы и границы вашего общения, чтобы не разрядить вашу «социальную батарею». Будет хорошо включить это в свой распорядок дня: в начале каждой недели просматривайте свой ежедневник и намеренно устанавливайте для себя некоторые ограничения в общении.
3. Теперь измените график, сделав его в формате «анти-СВ»
Отличное решение. / Фото: kz-russia.ru
Если СВ постучалось в вашу дверь, просто меняйте ваш график. Допустим, вместо того, чтобы чувствовать себя вынужденным остаться на всю вечеринку, установите режим «зайти и выпить напиток, но не более того». Вы также можете попытаться скорректировать существующие планы, чтобы сделать их более осуществимыми. Например, если вы устраиваете постоянный ужин с друзьями каждую пятницу вечером, но вам нужно время, чтобы восстановиться после напряженной рабочей недели, попробуйте пропустить одну неделю.
4. Важно: сообщайте о своих потребностях
Говорите о своих потребностях, а не думайте лишь о них. / Фото: urgi-stv.ru
Если вы заметили симптомы СВ, сообщите своему окружению, что вам нужна пауза. Чтобы остановить поток приглашений, вы также можете наметить график, когда вы будете готовы встретиться с теми или иными приятными вам людьми. Если после честной оценки статуса-кво вы обнаружите, что хотите участвовать в одних планах, а в других - нет, симптомы могут значительно снизиться.
5. Как предотвратить СВ?
Гигиена сна равно мало стресса. / Фото: mykaleidoscope.ru
Предотвратить СВ проще, чем восстанавливаться после него. Если вам хоть капельку показалось, что общения стало для вас многовато, нужно нажать кнопку «социальной паузы». Перестройте свой календарь и график, включив в него немного «времени для себя любимого». Убедитесь, что спите хотя бы 7 часов в сутки и пьёте достаточно чистой воды в сутки, проводите больше времени на улице и уделяете достаточно времени тем занятиям, которые гарантированно снимут стресс и поднимут настроение лично вам.
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