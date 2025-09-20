7 мостов, которые достойны быть названными архитектурными произведениями искусства

По мере того, как человечество стало расширять ареал своего обитания, ему приходилось придумывать самые разные способы переправ на различные расстояния. Одним из самых древних и при этом всё ещё актуальных являются мосты. Однако эти сооружения могут нести не только чисто практическую функцию - в них авторы нередко вкладывают и свой художественный талант. Вашему вниманию «семёрка» мостов со всех уголков планеты, которые можно назвать архитектурными произведениями искусства
1. Мост через водопад Лотефосс (коммуна Одда, Норвегия)
Старинный мост отлично вписался в местный пейзаж и не испортил его. /Фото: blogspot.com
Несмотря на то, что каких-либо особенных дизайнерских решений при строительстве этого моста архитектор не закладывал, его главным достоинством оказалась способность так удачно вписаться в ландшафт и сам пейзаж знаменитого норвежского водопада, что не просто не испортил его, а оказался отличной его деталью - такое ощущение, что он был здесь всегда. Найти эту достопримечательность можно на территории комунны Одда, на дороге в Ставангер. Особенно туристам нравится проезд по нему из-за своей атмосферности: на машины бесконечным дождём падают брызги разбивающегося рядом с мостом водопада.
2. Мост Джуржевича, (Жабляк, Черногория)
Красивый мост с необычной историей. /Фото: sitngo.me
Этот черногорский мост находится в очень живописном с точки зрения красот и очень любопытном с точки зрения географии месте - ведущий через реку Тара, он оказался на перекрёстке путей между городами Мойковац, Жабляк и Плевля. Построенный в 1940 году, он получил своё название от имени владельца фирмы, которая была расположена неподалёку. Однако всего через год после открытия моста он мог быть стёрт с лица земли: в апреле 1941 года территория, где находится переправа, оказалась под оккупацией итальянских фашистов, и партизаны решили его взорвать, как единственный путь через каньон реки Тара в этом районе.
Однако критического разрушения моста удалось избежать благодаря помощи одного из авторов сооружения, инженера Лазаря Яуковича. Благодаря его подсказкам, был взорван только самый длинный пролёт, отрезав путь для оккупантов, а вот остальные остались нетронутыми. Поэтому в 1946 году мост Джурджиевича был восстановлен. А сегодня он является одной из туристических жемчужин северной Черногории, и даже имеет соответствующую инфраструктуру: рядом с ним оборудован кемпинг с автостоянкой, магазины, хостел и автозаправка, а на самом мосту работают 3 зип-лайна.
3. Мост Хеликс (Сингапур)
Впечатляющая переправа с научным уклоном. /Фото: fotokto.ru
Этот пешеходный мост также называют «мостом ДНК» из-за его соответствующего внешнего вида. Такой дизайн был придуман специально, чтобы напоминать генетическую спираль - собственно само название Helix Bridge переводится как «Спиральный мост». С момента своего открытия он регулярно попадает в списки самых красивых пешеходных переправ планеты: по данным редакции Novate.ru, ещё в 2010-м году мост получил награду «World's Best Transport Building» на фестивале World Architecture Festival Awards. Его необычный дизайн не только привлекает туристов, но и обеспечивает им комфортную прогулку над рекой Сингапур: учитывая тропический климат, архитекторы сделали мост крытым, чтобы под ним можно было спастись от палящего солнца.
4. Мост Александра III (Париж, Франция)
Одна из архитектурных жемчужин города любви. /Фото: weatlas.com
Через старинную Сену в Париже можно перейти по красивейшему мосту Александра III, который носит, к слову, имя императора Российского государства. А всё потому, что он был построен в 1900 и стал символом Франко-русского союза, который был предшественником Антанты. Заложен он был Николаем II, однако назван в честь его отца. Его красоту отмечали не только местные жители, но и гиды: во многих путеводителях по Парижу мост именуется как «самый изящный». Что, впрочем, и неудивительно, ведь украшает его множество фигурок пегасов, нимф и ангелов, которые отлично сочетаются с архитектурным стилем близлежащих зданий - в пейзаж столицы Франции мост, связанный с российскими императорами, вписался как родной.
Интересный факт: чтобы мост не заслонял живописные виды панорамы Елисейских Полей, он был спроектирован так, что его высота не превышает шести метров - во времена его создания такая архитектурная хитрость считалось большим достижением.
5. Kurilpa Bridge (Брисбен, Австралия)
Не только мост, но и масштабная инсталляция. /Фото: diamantelighting.com
Не только необычным видом примечательно это сооружение, перекинутое через реку Брисбен в одноимённом городе австралийского штата Квинсленд - он ещё и самый длинный пешеходный мост на планете. К слову, первоначально название объекта звучало иначе - Tank Street Bridge, однако позднее после конкурса, инициированного правительством, его сменили на Kurilpa Bridge, что на языке австралийских аборигенов означает «место водяных крыс».
Дизайн моста многим местным жителям напоминает вязальные спицы, а подсветка его осуществляется за счёт использования солнечных батарей, но при необходимости его могут питать от электричества из городской сети. Kurilpa Bridge не только является туристической достопримечательностью, но и частенько становится элементом светового шоу на различных местных фестивалей, таких как ежегодное празднование «Огненной Реки».
6. Мост 33 арок (Исфахан, Иран)
Иранская архитектурная жемчужина, перекинутая через реку. /Фото: wikipedia.org
У этой переправы очень много названий скопилось за его долгую историю: Мост Аллахверди-хана, или Си-о-се-поль, что переводится как «тридцать три моста» или «тридцать три пролёта». Построен он был в далёком 1602 году из камня в городе Исфахан и переброшен через реку Зайенде-Руд. Всего же через эту иранскую водную артерию ведёт одиннадцать мостов. Кроме увековеченных в названии 33 пролётов, ещё одной достопримечательностью сооружения является традиционная чайхана - местная чайная и столовая.
7. Мост Дождя и Ветра (регион Гуйчжоу, Китай)
Не просто мост, а целый маленький город. /Фото: gochina.ru
Этот очень живописный мост раскинулся над рекой Санцзян, что в Китае. Он не только всем своим видом отображает особенности местной архитектуры, но и название имеет соответствующее - Мост Дождя и Ветра. Интересно, что несмотря на свой якобы старинный и даже древний дизайн, на самом деле переправе чуть более ста лет - её построили в 1916 году. Мост имеет три уровня, которые расположились на 5 павильонах и 12 верандах. Получается эдакий маленький городок, удерживаемый от погружения в реку пятью каменными платформами. Более того, при создании моста не было забито ни единого гвоздя - конструкция полностью сборная. А авторами этого произведения архитектурного искусства стали лучшие мастера этнической группы дунов, которые живут в этом регионе.
