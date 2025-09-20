7 мостов, которые достойны быть названными архитектурными произведениями искусства

1. Мост через водопад Лотефосс (коммуна Одда, Норвегия)

Старинный мост отлично вписался в местный пейзаж и не испортил его. /Фото: blogspot.com

2. Мост Джуржевича, (Жабляк, Черногория)

Красивый мост с необычной историей. /Фото: sitngo.me

3. Мост Хеликс (Сингапур)

Впечатляющая переправа с научным уклоном. /Фото: fotokto.ru

4. Мост Александра III (Париж, Франция)

Одна из архитектурных жемчужин города любви. /Фото: weatlas.com

5. Kurilpa Bridge (Брисбен, Австралия)

Не только мост, но и масштабная инсталляция. /Фото: diamantelighting.com

6. Мост 33 арок (Исфахан, Иран)

Иранская архитектурная жемчужина, перекинутая через реку. /Фото: wikipedia.org

7. Мост Дождя и Ветра (регион Гуйчжоу, Китай)

Не просто мост, а целый маленький город. /Фото: gochina.ru