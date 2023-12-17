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Небоскребы без окон и людей: для чего возводят загадочные шпили посреди городов



В некоторых городах наиболее промышленно развитых стран мира можно отыскать странные башни, напоминающие небоскребы. Правда, в загадочных постройках чаще всего нет ни одного окна. В них не живут и не работают люди, в них нет торговых центров и офисов. Как правило, огромные башни стоят рядом с каким-нибудь заводом. Зачем же они нужны на самом деле, какие тайны скрывают и кому принадлежат?

Загадочные башни. |Фото: pressebox.com.

Загадочные башни. |Фото: pressebox.com.

 

Что может делать загадочная башня без окон рядом с промышленным объектом? В числе первых напрашивающихся вариантов у нас есть водонапорная башня или башня шахты, в которой находится лифт. На самом деле загадочные «небоскребы» не являются ни тем, ни другим. Однако, если кто-то при взгляде на первую фотографию первым делом подумал про лифт, то он оказался невероятно близок к истине. Лифты внутри этих исполинских построек действительно есть. Причем нередко – в большом количестве.
Серьезная постройка. |Фото: archi.ru.

Серьезная постройка. |Фото: archi.ru.

 

Итак, загадочные постройки высотой от 150 до 300 метров можно увидеть в самых разных уголках планеты. Такие башни встречаются в промышленно развитых странах. Все они принадлежат крупным машиностроительным компаниям, например, Mitsubishi, ThyssenKrupp, Hitachi и т.д. В Японии находится один из самых скромных «небоскребов». Его высота всего 173 метра. В Германии построен один из самых высоких – 243 метра. Самая большая башня была построена в Китае. Ее высота составляет 288 метров.




Башня для тестов лифтов. |Фото: elevatortoday.com.

Башня для тестов лифтов. |Фото: elevatortoday.com.

 

Так что же это за постройки такие? На самом деле все достаточно просто: это испытательные комплексы, в которых тестируют высокоскоростные лифты для небоскребов. Для проведения тестов с экстремальными нагрузками конструкторам нужна какая-то безопасная среда, которая при этом была бы максимально приближена к условиям реальной шахты лифта в небоскребе. В первую очередь в таких башнях проверяют лифты на возможность выдерживать нагрузки, создаваемые высокой скоростью движения. Первая подобная башня (пускай и не такая высокая как современные) была построена в США еще в 1888 году в городе Йонкерсе, штате Нью-Йорк на заводе Otis. Кстати, завод существует по сей день.
Строят рядом с заводами. ¦Фото: yandex.ru.

Строят рядом с заводами. ¦Фото: yandex.ru.

 

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