9 неожиданных предметов, которые врачи извлекли из пациентов

У Вас тут в бутылка...

1. 200 камней

Новости СМИ2 У Вас тут в желчном пузыре 200 камней завалялось...

2. 27 контактных линз

У Вас тут в правом глазу 27 контактных линз затерялись...

3. 40 ножей

У Вас тут в желудке 40 ножей припрятано...

4. Семисантиметровые грибы

У Вас тут в кишечнике семисантиметровые грибы проросли...

5. Рыбы

У Вас тут в прямой кишке живые рыбы шалят...

6. Живой таракан

У Вас тут в черепе живой таракан притаился...

7. Комок волос

У Вас тут в желудке комок волос размером с дыню...

8. Колпачок от ручки

У Вас тут в легких колпачок от ручки потерялся...

9. Ножницы

У Вас тут в брюшной полости ножницы...