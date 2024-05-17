9 неожиданных предметов, которые врачи извлекли из пациентов

У Вас тут в бутылка...
Хирургов по праву можно считать настоящими волшебниками – они возвращают людей к жизни. Причём порой случается, что люди оказываются на операционном столе по весьма странным или откровенно нелепым причинам. Каких только предметов не извлекали хирурги из тела человека!
1. 200 камней
У Вас тут в желчном пузыре 200 камней завалялось.
Китайские хирурги из госпиталя в Хэчжоу провели, казалось бы, рядовую операцию по удалению камней из желчного пузыря. Всё бы ничего, вот только камней было 200, а размер многих из них – с небольшое яйцо.
По словам 45-летней пациентки, она уже несколько лет мучилась от болей. Но даже когда врачи несколько лет назад установили ей диагноз и посоветовали прооперироваться, она побоялась идти в больницу. И только когда «боли стали невыносимыми», г-жа Чен сдалась врачам.
2. 27 контактных линз
У Вас тут в правом глазу 27 контактных линз затерялись...
Когда-нибудь переживали по поводу того, что контактная линза может остаться в глазу? И правильно делали! Сразу 27 линз оказалось в глазу 67-летней женщины, которая поступила в одну из больниц в Уэст-Мидлендс на самую обычную операцию катаракты. В эпикризе медики указали, что во время хирургического вмешательства было обнаружено «синеватое инородное тело», которое оказалось «твёрдой массой из 17 линз, которые были связаны слизью», а затем из глаза извлекли ещё десяток.
Оказалось, что женщина на протяжении 35 лет носила месячные одноразовые, и похоже…. Периодически забывала их вынимать.
3. 40 ножей
У Вас тут в желудке 40 ножей припрятано...
В одну из больниц в Гурдаспуре (Индия) обратился мужчина с жалобами на слабость и боль в желудке. Ультразвуковое исследование выявило в его животе металлические предметы. Мужчина признался, что испытывает «неконтролируемое желание» глотать ножи, что успешно и делает. Хирурги извлекли из брюшной полости этого индуса 40 металлических ножей, часть из которых уже покрылась ржавчиной.
4. Семисантиметровые грибы
У Вас тут в кишечнике семисантиметровые грибы проросли...
Грибы, как правило, растут в лесу. Но 50-летняя пациентка одной из больниц вырастила их в собственном животе. Женщина зачем-то съела сухие грибы и не пережевала их. Через какое-то время она обратилась к врачам с сильными болями в животе. Оказалось, что из пор прямо в животе выросли грибы до 7 см. Их удалось удалить только при помощи полостной операции.
5. Рыбы
У Вас тут в прямой кишке живые рыбы шалят...
Алкоголь человеку точно не друг, а как раз наоборот. В состоянии алкогольного опьянения 45-летний китаец зачем-то засунул в собственный анус двух живых рыб-вьюнов. Это выяснилось, когда его привезли в больницу с высокой температурой, низким артериальным давлением и сильной боли в желудке. Мужчина признался врачам, что он сделал, и оказалось, что один из вьюнов забрался к нему в желудок, а второй – прорвал стенку кишечника. Медикам пришлось провести абдоминальную цифровую рентгенографию, чтобы найти рыб внутри несчастного, но всё закончилось хорошо.
6. Живой таракан
У Вас тут в черепе живой таракан притаился...
А вот индийским врачам в Ченнаи пришлось доставать из головы женщины живого таракана. Женщина спала, когда почувствовала, что ей в ноздрю забралось насекомое. Она пыталась избавиться он него самостоятельно, но это ей не удалось. Уже в клинике ей сделали эндоскопию и оказалось, что таракан сидит в черепе между ее глаз. Насекомое было живым и его успешно извлекли.
7. Комок волос
У Вас тут в желудке комок волос размером с дыню...
Дурные привычки - это просто ужасно! И случай с Аканша Кумари, которая ела свои волосы, тому подтверждение. Девушка начала терять вес, и родители заподозрили что-то неладное. Когда они обратились в клинику, оказалось, что 80% от объёма желудка девушки занимает некая масса, а во время операции из желудка удалили «дыню» из волос. Медики поставили Кумари редкий диагноз - синдром Рапунцель, когда в желудке образуется волосяной шар с «хвостом», уходящим в кишечник.
8. Колпачок от ручки
У Вас тут в легких колпачок от ручки потерялся...
Почти 20 лет этот человек прожил с пластмассовым колпачком от шариковой ручки в лёгком. Её в детстве он вдохнул его, но никому об этом не сказал. Уже частично растворившийся предмет врачи обнаружили уже после того, как молодой мужчина обратился в больницу с жалобами, что кашляет кровью.
9. Ножницы
У Вас тут в брюшной полости ножницы...
Когда 34-летнему вьетнамцу делали операцию после ДТП, он и подумать не мог, что следующие два десятилетия ему придётся прожить с ножницами в животе. Инструмент был обнаружен, когда мужчине исполнилось уже 54 года. 15-сантиметровый инструмент во время медицинского обследования обнаружили рядом с толстой кишкой. Интересно, но Нхат долгие годы ни на что не жаловался и только в последнее время ему назначили противоязвенные препараты.
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