Один ингредиент вместо сала, с которым рыбные котлеты станут более сочными и в два раза менее жирным

Ингредиенты для приготовления рыбных котлет.

Рыбный фарш с цветной капустой и другими ингредиентами, измельченными на блендере.

Рыбные котлеты нужно обвалять в панировочных сухарях или отрубях перед жаркой.

Обжариваем рыбные котлеты на сковороде на растительном масле.

Нежные и сочные рыбные котлеты.