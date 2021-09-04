Один ингредиент вместо сала, с которым рыбные котлеты станут более сочными и в два раза менее жирным

Рыбные котлеты - это не только вкусное, но и полезное блюдо. Часто бывает так, что дети не жалуют рыбу, а вот в таком варианте уплетают за обе щеки. Да и взрослые не откажутся от котлеты с гарниром - полноценного вкусного ужина. Сегодня расскажем, как сделать блюдо еще более полезными, исключив из классического рецепта сало. При этом вкус его только выиграет!
Ингредиенты для приготовления рыбных котлет.
Итак, для приготовления котлет нужно взять следующие ингредиенты: полкило рыбного фарша (подойдет любой), 2 кусочка хлеба, луковицу, молоко, зелень и панировочные сухари или отруби. Это стандартный набор продуктов, добавить к нему нужно еще 200 гр. цветной капусты. Чтобы приготовить такие котлеты зимой, можно использовать замороженную, после разморозки из нее нужно отжать лишнюю жидкость.
Для тех, кто, быть может, не любит цветную капусту, сразу же скажем: ее вкуса в котлетах вы не почувствуете. Зато намного снизите калорийность и количество холестерина в котлетах. Больше способов приготовить цветную капусту можно найти на нашем сайте Novate.ru.
Рыбный фарш с цветной капустой и другими ингредиентами, измельченными на блендере.
Вначале нужно приготовить рыбный фарш, пропустив филе на мясорубку. Затем - размочить белый хлеб в воде. Хлебную кашицы смешать до однородной массы вы блендере с луком, зеленью и цветной капустой. Далее перемешать тщательно рыбный фарш с остальными ингредиентами. Вымешивать придется долго, чтобы в готовых котлетах не попадались «островки» капусты.
Рыбные котлеты нужно обвалять в панировочных сухарях или отрубях перед жаркой.
Обжариваем рыбные котлеты на сковороде на растительном масле.
Когда масса готова, слепите из нее котлеты. Затем обваляйте их в панировочных сухарях или отрубях и обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки, потом под крышкой протушите на слабом огне до готовности. Все точно так же, как в традиционном рецепте приготовления рыбных котлет.
Нежные и сочные рыбные котлеты.
Подавайте на стол теплыми, наслаждайтесь нежным вкусом. Приятного аппетита!
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