Лев-«пенсионер»: что происходит с царем зверей после изгнания из прайда



Лев-самец – грозный хищник, сильный и опасный, но только в молодом возрасте, в расцвете своих сил. Самый хороший период – это первые пять-десять лет его жизни. По истечении этого времени приходит старость, а значит пора уступать дорогу молодому поколению. В переводе на человеческую жизнь его ждет выход «на пенсию».
Конечно, желание здесь ни при чем. Просто более молодой и сильный самец прогонит старого и слабого.

Самый хороший период льва – это первые пять-десять лет его жизни / Фото: wildlife-ru.livejournal.com

Самый хороший период льва – это первые пять-десять лет его жизни / Фото: wildlife-ru.livejournal.com

 

Вкратце о жизни льва


Приблизительно в пяти-шестилетнем возрасте самец, полный сил и энергии, которого ранее из его родного прайда изгнали, совместно с другими такими же львами захватывает чужой прайд / Фото: oir.mobi

Приблизительно в пяти-шестилетнем возрасте самец, полный сил и энергии, которого ранее из его родного прайда изгнали, совместно с другими такими же львами захватывает чужой прайд / Фото: oir.mobi

 

Приблизительно в пяти-шестилетнем возрасте самец, полный сил и энергии, которого ранее из его родного прайда изгнали, совместно с другими такими же львами захватывает чужой прайд. При этом он либо убивает, либо прогоняет вожака, менее сильного и более старого.

 
Как только самки прайда принимают нового вожака, у него начинается царская жизнь / Фото: anypics.ru

Как только самки прайда принимают нового вожака, у него начинается царская жизнь / Фото: anypics.ru

 
Чаще всего он спокойненько лежит где-нибудь в тенечке, дожидаясь, пока поступит приглашение отобедать / Фото: w-dog.ru

Чаще всего он спокойненько лежит где-нибудь в тенечке, дожидаясь, пока поступит приглашение отобедать / Фото: w-dog.ru


 

Первое время самки к таким незваным гостям относятся с осторожностью, особенно когда остаются без детенышей. Со временем со своим положением они свыкаются и принимают новые условия жизни. Как только это произойдет, у льва начинается настоящая царская жизнь. Чаще всего он спокойненько лежит где-нибудь в тенечке, дожидаясь, пока поступит приглашение отобедать.

В отдельных случаях он сам тоже охотится, но в основном вожак бережет силы / Фото: nastol.com.ua

В отдельных случаях он сам тоже охотится, но в основном вожак бережет силы / Фото: nastol.com.ua

 

В отдельных случаях он сам тоже охотится. Но в основном вожак бережет силы, так как должен быть всегда в форме и защитить собственную территорию от конкурентов, других львов-самцов. Чтобы оставаться в форме, он должен отлично питаться и очень много отдыхать.
Как правило, «у власти» лев находится около двух-трех лет, не больше / Фото: vsyachyna.com

Как правило, «у власти» лев находится около двух-трех лет, не больше / Фото: vsyachyna.com

 
Лев постепенно стареет и, как следствие, теряет силы, форму / Фото: goodfon.ru

Лев постепенно стареет и, как следствие, теряет силы, форму / Фото: goodfon.ru

 

Как правило, «у власти» лев находится около двух-трех лет, не больше. Если же альянс взрослых самцов довольно сильный, то этот срок может быть увеличен до четырех-пяти лет. Как бы там ни было, но лев постепенно стареет и, как следствие, теряет силы, форму. К тому же на арену выходят полные сил и перспектив молодые самцы, с которыми конкурировать становится все сложнее и сложнее.
Для льва изгнание из прайда проходит очень болезненно, по сути он получает огромную психологическую травму вследствие пережитой душевной боли и унижения / Фото: fineartamerica.com

Для льва изгнание из прайда проходит очень болезненно, по сути он получает огромную психологическую травму вследствие пережитой душевной боли и унижения / Фото: fineartamerica.com

 

В итоге льва изгоняют из прайда. Для хищника это событие проходит очень болезненно. По сути он получает огромную психологическую травму вследствие пережитой душевной боли и унижения. Но выбора у льва нет и приходится как-то жить. Вопрос только – как?
Если до этого самец имел надежную защиту, которую ему обеспечивали львицы, то с этого момента обо всем приходится заботиться самостоятельно / Фото: funart.pro

Если до этого самец имел надежную защиту, которую ему обеспечивали львицы, то с этого момента обо всем приходится заботиться самостоятельно / Фото: funart.pro

 

Если до этого самец имел надежную защиту, которую ему обеспечивали львицы, то с этого момента обо всем приходится заботиться самостоятельно. Возраст не позволяет льву найти другой прайд и он становится одиночкой. То есть искать пропитание, сидеть в засаде, прятаться от потенциальной опасности, воевать с гиенами и убегать от слонов и буйволов приходится самому. Если из прайда изгоняют молодого самца, возраст которого от двух до четырех лет, шансов на выживание у него гораздо больше. Ведь это тот период, когда лев только набирается сил.

 
День ото дня лев становится все более слабым и ему все труднее добывать себе пищу, он теряет массу тела, становится дряхлым / Фото: life.ru

День ото дня лев становится все более слабым и ему все труднее добывать себе пищу, он теряет массу тела, становится дряхлым / Фото: life.ru

 

А вот с пожилым самцом ситуация прямо противоположная. День ото дня он становится все более слабым и ему все труднее добывать себе пищу. Он теряет массу тела, становится дряхлым. Погибают старые львы, как правило, от зубов гиен и других плотоядных представителей животного мира.

