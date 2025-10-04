Лев-«пенсионер»: что происходит с царем зверей после изгнания из прайда

Самый хороший период льва – это первые пять-десять лет его жизни / Фото: wildlife-ru.livejournal.com

Вкратце о жизни льва

Приблизительно в пяти-шестилетнем возрасте самец, полный сил и энергии, которого ранее из его родного прайда изгнали, совместно с другими такими же львами захватывает чужой прайд / Фото: oir.mobi

Как только самки прайда принимают нового вожака, у него начинается царская жизнь / Фото: anypics.ru

Чаще всего он спокойненько лежит где-нибудь в тенечке, дожидаясь, пока поступит приглашение отобедать / Фото: w-dog.ru

В отдельных случаях он сам тоже охотится, но в основном вожак бережет силы / Фото: nastol.com.ua

Как правило, «у власти» лев находится около двух-трех лет, не больше / Фото: vsyachyna.com

Лев постепенно стареет и, как следствие, теряет силы, форму / Фото: goodfon.ru

Для льва изгнание из прайда проходит очень болезненно, по сути он получает огромную психологическую травму вследствие пережитой душевной боли и унижения / Фото: fineartamerica.com

Если до этого самец имел надежную защиту, которую ему обеспечивали львицы, то с этого момента обо всем приходится заботиться самостоятельно / Фото: funart.pro

День ото дня лев становится все более слабым и ему все труднее добывать себе пищу, он теряет массу тела, становится дряхлым / Фото: life.ru