Как учёные научились читать античные свитки Геркуланума, которые Везувий превратил в угли



Библиотека Геркуланума попала под ярость Везувия, но это не уничтожило её до конца. /Фото: cbsnews.com Библиотека Геркуланума попала под ярость Везувия, но это не уничтожило её до конца. /Фото: cbsnews.com

Уже несколько столетий люди активно раскапывают античные города, но особый интерес вызывают те, что погибли из-за вулканической активности. Одним из таких был Геркуланум, и в нём сохранилось масса ценных артефактов. Уже несколько столетий люди активно раскапывают античные города, но особый интерес вызывают те, что погибли из-за вулканической активности. Одним из таких был Геркуланум, и в нём сохранилось масса ценных артефактов.Но когда в руинах римского поселения нашли остатки библиотеки, превратившийся в угли, казалось, что её спасти просто невозможно. Вот только учёные не сдались и в конце концов они всё-таки научились читать эти свитки.



Спустя столетия попыток прочитать эти обугленные свитки стало возможным. /Фото: en.wikipedia.org Спустя столетия попыток прочитать эти обугленные свитки стало возможным. /Фото: en.wikipedia.org

История свитков Геркуланума началась в 1752 году, когда раскопщики на особенно величественной вилле в разрушенном римском поселении во время поиска ценных артефактов вроде изысканных бронзовых и мраморных изделий, внезапно наткнулись в одной из комнат на обгоревшие и почерневшие свёртки их какого-то распадающегося материала. Часть из них посчитали мусором и выбросили, другие поняли, что они легко воспламеняются и использовали их для растопки костров.



Комната в той самой вилле в Геркулануме. /Фото: mentalfloss.com Комната в той самой вилле в Геркулануме. /Фото: mentalfloss.com

И лишь через какое-то время рабочие, оценив, насколько много этих предметов и насколько систематично они были размещены в одной комнате, то догадались рассмотреть из получше. Вот тут-то и стало понятно, что эти обугленные вещи - это ничто иное, как папирусные свитки, причём в огромном количестве: по информации редакции novate.ru, их насчитали около 1 800, и это сделало коллекцию из Геркуланума единственной сохранившейся с античности полной библиотеки из одного места.



Таких сгоревших свитков нашли почти две тысячи. /Фото: reddit.com Таких сгоревших свитков нашли почти две тысячи. /Фото: reddit.com

Но дело было в 18 веке, и на то время догадаться, как это сделать, просто не смогли. Например, хранительница музея так описала эту проблему: «Было найдено множество томов папирусов, превратившихся в подобие древесного угля, настолько хрупких, что при прикосновении они легко рассыпаются в пепел... я много раз пыталась их открыть, но все безрезультатно, за исключением нескольких слов... где есть различные фрагменты, по которым можно понять, каким образом был написан весь текст». Впрочем, это их не остановило, ведь они надеялись, что в свитках найденной библиотеки могут храниться утраченные ранее произведения античных писателей и мыслителей.



В этих угольках могла храниться уникальная информация, но добраться до неё казалось невозможным. /Фото: edition.cnn.com В этих угольках могла храниться уникальная информация, но добраться до неё казалось невозможным. /Фото: edition.cnn.com

С этого момента и началась многовековая история попыток прочитать папирусы, которые были почти полностью обуглены жаром Везувия. Первой проблемой было разделить свитки так, чтобы они не рассыпались в прах, а потом ещё и увидеть на фрагментах хоть какие-то следы чернил. А уж прочитать целые слова и даже тексты казалось невыполнимой миссией. И поначалу так и выглядело: люди резали свитки посередине мясницким ножом, потом отрывали фрагменту и пытались его расшифровать его - само собой, что ни к чему хорошему такой метод не привёл.



Развернуть так обугленные папирусы изначально считалось невыполнимой задачей. /Фото: mentalfloss.com Развернуть так обугленные папирусы изначально считалось невыполнимой задачей. /Фото: mentalfloss.com

Новую страницу в чтении свитков Гекуланума во всех смыслах открыл Антонио Пиаджо, хранитель рукописей в Ватикане, который создал машину для плавного разворачивания свитков за счёт системы грузов. И это работало, так как устройство действительно позволяло разделить папирусные угли на относительно крупные фрагменты, поэтому у исследователей появилось хоть какое-то понимание о содержании текстов. Впрочем, использование машины Пиаджо оставалось медленным процессом, сопряжённым с риском уничтожить их.



Зарисовка машины Пиаджо для разворачивания свитков. /Фото: en.wikipedia.org Зарисовка машины Пиаджо для разворачивания свитков. /Фото: en.wikipedia.org

В начале позапрошлого века несколько свитков были подарены Британии, и тамошние учёные тоже занялись попыткой их прочитать. Первая попытка англичан была провалом: доктор Фридрих Зиклер, специалист по работе с египетскими папирусами, погружал угли в воду, как это делал обычно, и лишь семь свитков спустя понял, что так он полностью смывает текст. Тогда оставшиеся пять свитков отдали учёному-химику, сэру Хамфри Дэви. Вот он придумал другой способ: подвергал фрагменты воздействию хлора, паров йода и кислоты, что помогало не только разрыхлить слои свитков, но и сделать текст более чётким.



С помошью правильных химическких реакций текст, наконец, научились хотя бы частично читать. /Фото: evangelicaltextualcriticism.blogspot.com С помошью правильных химическких реакций текст, наконец, научились хотя бы частично читать. /Фото: evangelicaltextualcriticism.blogspot.com

Но настоящий прорыв в чтении свитков Геркуланума случился уже в современные годы. Главным методом чтения стало цифровое сканирование внутреннего содержимого свитков, что позволило их расшифровать. И вот тут оказалось, что ещё первые учёные были правы насчёт ценности текстов: в обугленных папирусах сохранились, например, оригинальные тексты эпикурейской философии, которая ранее доходила только через косвенные упоминания в чужих работах, причём критикующих её автора.



Свиток Геркуланума во время цифрового сканирования. /Фото: nationalgeographic.com Свиток Геркуланума во время цифрового сканирования. /Фото: nationalgeographic.com

А напрасно, потому что античный философ в своём мировоззрении во многом опередил время, например, тезисом об отсутствии доказанного загробного мира или мнением, что всё мироздание состоит из атомов. Более того, он был неплохо знаком с психологией: очевидно, Эпикурей был первым, кто догадался, насколько важны социальные связи для нормального формирования личности, а также что для здоровья важно избегать стрессов и тревог. Так что остаётся лишь ждать, какие уникальные, ранее утраченные знания учёные сумеют прочитать в знаменитых свитках Геркуланума.