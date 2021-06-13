9 скандальных звёзд, которых опасаются коллеги из-за их вздорного характера

1. Вуди Аллен

Его обвиняют в педофилии. \ Фото: hvylya.net.

2. Хейден Кристенсен

Человек, который умудрился испортить сагу Звёздные войны. \ Фото: tvc.ru.

3. Брендан Фрэйзер

Невероятно бездарный актёр. \ Фото: popcornnews.ru.

4. Джеймс Тобэк

Его обвиняют в постоянных сексуальных домогательствах. \ Фото: 112.ua.

5. Кейси Аффлек

Верится с трудом... А там, кто знает. \ Фото: crimea.kp.ru.

6. Харви Вайнштейн

Любитель нападать на актрис. \ Фото: gazeta.ru.

7. Энди Дик

Человек, который постоянно попадает в неприятности. \ Фото: 42.tut.by.

8. Крис Браун

Он ненавидит людей и издевается над своей девушкой. \ Фото: viagogo.nl.

9. Семейство Кардашьян

Людей буквально подташнивает от них. \ Фото: cosmo.ru.