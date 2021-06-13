9 скандальных звёзд, которых опасаются коллеги из-за их вздорного характера

Современный Голливуд полнится безумным количеством ярких и не очень звёздочек, что появляются как на страницах онлайн-журналов, так и на любимых телеканалах. Но некоторые из них, несмотря на свою кристально-чистую репутацию, показали своё настоящее лицо, чем заставили фанатов отвернуться от них и устраивать самые настоящие протесты. Кого же не любят так сильно, что заставили уйти из кино и за чьей спиной неодобрительно шепчется весь Голливуд?
1. Вуди Аллен
Его обвиняют в педофилии. \ Фото: hvylya.net.
Почему его ненавидят: он разрушил собственную семью обвинениями в сексуальном насилии и желанием жениться на приёмной падчерице.
Голливуд долгое время не имел никаких проблем с этим известным актёром и режиссёром. Впрочем, даже после их возникновения некоторые звёзды не отказались от сотрудничества с Вуди, и по сей день продолжают плодотворно трудиться над совместными шедеврами. Однако публика не столь милосердна, как и многие современные звёзды.
Тех немногих актёров, которые и по сей день работают с Вуди, часто спрашивают, что они думают и согласны ли с обвинениями Дилана Фэрроу в сексуальном насилии, на что они предпочитают отмалчиваться. В Интернете появилось массовое движение #MeToo, к которому присоединились популярные личности, сожалеющие о прошлом сотрудничестве с Алленом. Сам же актёр избегает встреч с журналистами, а на редких интервью полностью отбрасывает все обвинения.
2. Хейден Кристенсен
Человек, который умудрился испортить сагу Звёздные войны. \ Фото: tvc.ru.
Почему его ненавидят: он испортил всемирно популярную франшизу «Звёздные войны».
В этой популярной серии фильмов актёр сыграл сначала юного Энакина Скайуокера, а после и главного антагониста – Дарта Вейдера. Однако несмотря на отличные рейтинги и кассовые сборы, большая часть фандома в штыки воспринимает те фильмы, в которых он отметился. Они заявляют, что франшиза была полностью испорчена отсутствием его адекватной актёрской игры. Также фанаты утверждают, что он не проявил должных эмоций и подготовки к фильму, а потому только раздражал своим поведением. Уровень всеобщей ненависти был так силён, что в конечном итоге Хейден принял решение уйти из Голливуда и закончить свою актёрскую карьеру.
3. Брендан Фрэйзер
Невероятно бездарный актёр. \ Фото: popcornnews.ru.
Почему его ненавидят: он отвратительный актёр.
Самой популярной ролью этого актёра является Рик О’Коннелл в трилогии «Мумия». Она оказалась вполне успешной, и должна была стать хорошим стартом карьеры актёра. Но сложилось совсем иначе. Какое-то время он находился вне зоны внимания своих фанатов, а затем на него обрушилась их критика после участия в весьма сомнительных проектах и фильмах. Несмотря на то, что из-за этого Брендан растерял большую часть своих фанатов, некоторые всё ещё продолжают поддерживать его и верить, что однажды он вернётся с новым, хорошим фильмом.
4. Джеймс Тобэк
Его обвиняют в постоянных сексуальных домогательствах. \ Фото: 112.ua.
Почему его ненавидят: он использовал свой статус, чтобы сексуально преследовать женщин на протяжении всей своей карьеры.
Джеймс принадлежит к тому типу знаменитостей, что никогда не думали, будто их тайные делишки могут в одночасье настигнуть их и принести с собой весьма плачевные последствия. Сегодня известный голливудский режиссер сталкивается с постоянными обвинениями в сексуальном насилии и домогательстве. Поговаривают, что количество женщин, что подали на него иск, превысило две сотни. Среди них такие известные лица, как Джулианна Мур, Сельма Блэр и даже Рэйчел МакАдамс. Владелец «Оскара» отрицает все обвинения, заявляя, будто они попросту хотят очернить его работы. Однако все женщины рассказывают схожую историю о том, как Тобэк лапал их, а после самоудовлетворял себя у них на глазах.
Действительно ли он лжёт? Пожалуй, понять это помогает публикация режиссера Джеймса Ганна, известного по фильму «Стражи Галактики», который в своём Фейсбуке написал заметку с названием «Почему я презирал Джеймса Тобэка на протяжении двадцати лет».
5. Кейси Аффлек
Верится с трудом... А там, кто знает. \ Фото: crimea.kp.ru.
Почему его ненавидят: он якобы изнасиловал двух женщин, а потом заплатил им за молчание.
Звезда фильма «Манчестер у моря» не был слишком уж популярен, и в основном известен публике как младший брат актёра Бена Аффлека. Но в 2017 году во время гонки за «Оскаром» фанаты узнали множество неприятных вещей о Кейси.
Две женщины практически в одно и то же время подали на него иск, где обвиняли актёра в сексуальных домогательствах. Сам Кейси избегал прессы и отказывался говорить на эту тему, но журналисты активно обсуждали это повсеместно, и многие фанаты выразили искреннее недовольство тем, что он является номинантом на премию. После того, как он заполучил заветную статуэтку, ведущий того года Бри Ларсон отказался аплодировать ему в знак солидарности и согласия с теми, кто выступал против Кейси.
6. Харви Вайнштейн
Любитель нападать на актрис. \ Фото: gazeta.ru.
Почему его ненавидят: он использовал своё положение, чтобы преследовать и нападать на актрис.
Этот голливудский магнат имеет максимально низкий рейтинг и это вполне заслужено. Более 50 ведущих актрис и продюсеров сообщили о сексуальных домогательствах от этого оскароносного человека. В списке тех, кто подал против него жалобу, можно отыскать такие известные имена, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Лена Хиди, Кейт Бекинсейл и другие.
Компания Вайнштейна уволила его с поста председателя после подобного скандала. Кроме того, ему пришлось уйти из правления, которое оказывало на него весомое давление. Но, несмотря на это, он до сих пор владеет 22% процентами акций Weinstein Company.
7. Энди Дик
Человек, который постоянно попадает в неприятности. \ Фото: 42.tut.by.
Почему его ненавидят: он постоянно попадает в неприятности из-за неуместных действий и замечаний.
Этот известный ранее шутник появлялся в таких комедиях, как «Кабельщик» и «Автопутешествие», но с тех пор о нём больше ничего не слышно. Основная причина кроется в его проблемах с законом. Так, его юрист вынужден разбираться с целым ворохом обвинений, включая сексуальное насилие и арест за публичное раздевание. Спустя время актёр взялся за ум, бросил пить и решил вернуться в Голливуд, однако публика до сих пор не принимает его и не хочет видеть такого человека в жанре комедии.
8. Крис Браун
Он ненавидит людей и издевается над своей девушкой. \ Фото: viagogo.nl.
Почему его ненавидят: он издевался над своей девушкой и не уважает других.
Карьера этого ранее популярного певца смылась в унитаз после того, как он избил свою бывшую девушку – известную всему миру Рианну. Крис Браун получил за это пять лет испытательного срока и принудительные общественные работы. Однако и это не заставило его вести себя прилично. В порыве истерии он разбил окно во время передачи Good Morning America, и схлестнулся с певцом Дрейком, который, по всей видимости, ухаживал за его бывшей девушкой.
Несмотря на всё это, у Брауна всё ещё сохраняется его карьера благодаря поддержке верных фанатов. Однако многие звёзды отказываются сотрудничать с ним, так же, как и популярные компании, открыто признавая его ужасным человеком. Это лишь подтвердилось в 2016 году, когда он, ничуть не стесняясь, высмеял певицу Келани за её попытку самоубийства.
9. Семейство Кардашьян
Людей буквально подташнивает от них. \ Фото: cosmo.ru.
Почему их ненавидят: людям надоело видеть их семейство везде, где это только возможно.
Семейству Кардашьян понадобились многие годы, чтобы стать популярными, однако вскоре их начали называть феноменом. Всё началось с того, что Роберт Кардашьян принимал непосредственное участие в деле О. Дж. Симпсона несколько лет тому назад. Женская же половина семьи оказалась в центре внимания, когда вышел скандальный секс-фильм Ким Кардашьян и Рэя Джея. С того времени дамы решительно взялись за свою карьеру, создав десятки программ и реалити-шоу.
Уровень ненависти, который назрел у публики к этой семье, обоснован, как правило, тем, что их слишком много в медийном пространстве. Они едва ли не каждый день мелькают в заголовках журналов и газет, появляются в различных социальных сетях и влипают в новые скандалы. Вместе с тем, некоторая часть публики всё ещё любит их. Однако семья Кардашьян признана одной из самых ненавистных во всей Америке.
По материалам сайта cheatsheet.com
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