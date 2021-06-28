10 лучших и 10 худших стран для материнства

1. 10-е место среди лучших стран для материнства заняла Бельгия. Здесь самый высокий процент в мире женщин, которые входят в состав правительства — 42,4%. (Фото: Yves Logghe/AP Photo).

2. 9-е место принадлежит Австралии. Австралийские дети дольше всех в мире ходят в школу… до 20.2 лет. (Фото: Jack Atley/Bloomberg News).

3. 8-е место среди стран, где матерям жить хорошо, заняла Германия. ВНД на душу населения там составляет 47 270 долларов. (Фото: miannefoto/flickr.com).

4. 7-е место принадлежит Испании. Здесь самый низкий уровень смертности среди матерей — 1:15100. (Фото: Cultura/REX).

5. Голландия заняла в рейтинге лучших стран для материнства 6-е место. Формально дети заканчивают школу в 17,9 лет — это высокий показатель в мире, а также в этой стране высокий процент женщин, входящих в состав правительства — 36,9%. (Фото: Cultura/REX).

6. 5-е место принадлежит Швеции. В этой скандинавской стране один из самых низких в мире показателей смертности среди детей в возрасте до 5 лет — 3:1000. (Фото: INTS KALNINS/Reuters).

7. 4-е место принадлежит Дании, в которой очень хорошая система образования, а дети учатся до 18,7 лет. (Фото: REUTERS/Carsten Rehder).

8. 3-е место в рейтинге лучших стран мира для матерей принадлежит Исландии. ВНД на душу населения в этой стране составляет 46 400 долларов, а дети получают среднее образование до 19 лет. (Фото: Norbert Eisele-Hein / imageBROKER).

9. Финляндия — это вторая в рейтинге лучшая страна в мире для женщин и детей. Здесь очень низкий процент смертности среди детей (1:15100) и самый высокий процент женщин в правительстве — 42,5 %. (Фото: Sari Gustafsson/AP Photo).

10. Норвегия возглавила список стран, где мамам живется лучше всех в мире. Здесь самый низкий в мире уровень смертности детей до 5-го года жизни, всего 2,8 на 1000. (Фото: NTB SCANPIX/Reuters).

11. 10-е место среди худших стран для материнства принадлежит Сьерра-Леоне. Несмотря на лучшую систему образования, чем в других странах из десятки худших, в Сьерра-Леоне очень плохое медицинское обслуживание. (Фото: Felicity Thompson/AP Photo).

12. Гаити — единственная не африканская страна в списке худших, которая, как и Сьерра-Леоне, заняла 10-е место в рейтинге. Там очень низкий показатель участия женщин в органах власти — всего 3,5 процента. (Фото: Dieu Nalio Chery/AP Photo).

13. 9-е место: Гвинея-Бисау. Политическая нестабильность в этой африканской стране сделала ее одной из худших для материнства. (Фото: Eye Ubiquitous/REX).

14. 8-е место: Чад — эта африканская страна является одной из худших по уровню смертности среди матерей: одна на 15 женщин умирает во время беременности или в течение 42 дней после окончания беременности. (Фото: Ben Curtis/AP Photo).

15. 7-е место: Кот-д’Ивуар. Это страна с очень низким доходом на душу населения. А уровень смертности среди детей просто шокирует: 100 детей на 1000 умирает, не дожив до 5-летнего возраста. (Фото: Natalie Behring-Chisholm/Getty Images).

16. 6-е место: Гамбия — в этой маленькой африканской стране количество женщин в правительстве составляет менее 10-ти процентов. (Фото: Tim Graham/Getty Images).

17. 5-е место: Нигер. В этой стране дети в среднем посещают школу всего шесть лет. (Фото: FINBARR O’REILLY/Reuters).

18. 4-е место: Мали. Гражданская война в этой стране в 2012 году только ухудшила и без того сложную ситуацию. Детская смертность в Мали одна из самых высоких в мире: 122 из 1000 детей умирают, не дожив до 5 лет. (Фото: Edward Harris/AP Photo).

19. 3-е место среди худших стран для матерей — это Центральноафриканская Республика. Низкая продолжительность обучения детей, всего 7 лет, и небольшой процент женщин в правительстве (12,5%) поместили ее на 177-е место в рейтинге среди 179 стран мира. (Фото: GORAN TOMASEVIC/Reuters).

20. 2-е место: Демократическая Республика Конго — вторая по величине страна на африканском континенте с населением более 75 миллионов человек, которые испытывают огромные трудности в сфере образования и медицинского обслуживания. (Фото: THOMAS MUKOYA/Reuters).

21. Худшая страна в мире для матерей и детей — это Сомали. Одна на 18 сомалийских женщин умирает во время беременности, родов или в послеродовый период. Уровень смертности детей в этой стране самый высокий в мире: 145 на 1000 детей не доживают до 5-летнего возраста. (Фото: John Moore/Getty Images).

Международная неправительственная организация «Спасите детей» («Save the Children») подготовила ежегодный доклад (Mothers’ Index) о странах, где матерям живется хорошо и где матери испытывают самые большие трудности. При создании рейтинга были взяты во внимание следующие критерии: здоровье женщин, здоровье детей, уровень обучения детей, экономическое благосостояние и участие женщин в органах власти. В докладе описана ситуация матерей в 179 странах мира. Где матерям жить хорошо, а где плохо? Давайте посмотрим 10 лучших и 10 худших стран для материнства.