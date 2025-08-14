Почему ношение на голове шапок из песца и норок было опасным для советских граждан

Групповое фото в шапках советских женщин /Фото:/dzen.ru
В Советском Союзе эпохи 20-го века мода хоть и не в таком масштабе, но тоже была важной составляющей жизни отдельного гражданина. Шапки, как неотъемлемая часть зимнего гардероба, занимали особое место в модной индустрии. Для взрослых существовала целая гамма шапок, изготовленных из различных материалов.
В 70-х молодежь стала предпочитать вязаные шапочки, которые были названы «петушками» из-за их формы, напоминающей гребешок. Изначально их носили только спортсмены, но удобные и практичные головные уборы быстро стали популярными у многих. Они отличались своей прочностью и способностью защитить голову от ветра и снега.
Одной из самых иконичных моделей была ушанка. Эта шапка с овчиной подкладкой и меховыми ушками стала символом советской зимы. Тренд, который в СССР держался в моде несколько десятилетий. Ушанка была очень популярна как среди взрослых, так и среди детей. Она отлично защищала от холода и позволяла чувствовать себя комфортно даже в суровых зимних условиях. Благодаря своей функциональности и стильному дизайну, ушанка была востребована всегда и везде. Изначально шапки-ушанки были популярны среди военных, но со временем они стали популярными среди широких масс. Шапки изготавливались из различных материалов, включая цигейки, кролика, ондатру, каракуля, нутрию и норку.
Позже она превратилась в шапку-формовку. Стоило развязать узелок сверху, та мгновенно превращалась в привычную ушанку! И с ней точно не замерзнешь. К сожалению, воровство шапок-формовок являлось повсеместным явлением, которое процветало в 90-х годах. Эти головные уборы были очень дорогими и стоили целый месячный заработок. Некоторые формовки были изготовлены из самых ценных мехов, таких как норка, и стоили уже целых две зарплаты. Благодаря простоте кражи (просто сорвал и убежал), формовки стали идеальной целью для грабежей.
Еще одной модной шапкой того времени вязаная шапка. Такие вещи были популярны у всех возрастных групп, так как они были просты, элегантны и удобны. Их можно было носить как на повседневных прогулках, так и на особых мероприятиях. К тому же, вязаные шапки позволяли выразить индивидуальность каждого человека, потому что они могли быть украшены различными элементами - помпонами, аппликациями и вышивкой. Тут всё зависело от фантазии самого человека.
Большой популярностью пользовались также дорогие каракулевые шапки. Они были знаком статуса и роскоши, ведь для их изготовления использовалась мех ягненка или агнца каракуля, который имел густое, короткое и блестящее покрытие. Такие шапки были очень мягкими и шелковистыми на ощупь.
Шапки из норки и пыжиковые также пользовались спросом среди тех, кто ценил элегантность и шик. Норковые шапки отличались особой мягкостью и блеском, а пыжиковые шапки создавали неповторимый образ благодаря своим пушистым верхним «ушкам». В соответствии с определением, «пыжик» - это шкура молодого, месячного или полугодовалого теленка северного оленя, имеющая преимущественно светло- или темно-коричневый окрас. Пыжиковую шапку истинно можно назвать легендарной вещью брежневской эпохи.
Кроме того, шапки из лисы и песца не уступали в популярности. Шапки из лисы отличались яркостью и пушистостью, а шапки из песца имели нежный ворс и мягкость. Лисий мех был известен своей покладистостью и великолепным блеском, что делало шапки из него очень привлекательными. Но у этих шапок были и существенные минусы, стоило быть осторожным, когда шёл дождь или снег, ведь был огромный риск испортить шапку. Но при этом такая вещь мгновенно притягивала взгляды и вызывала восхищение прохожих на улице. Хотя они и быстро изнашивались, к сожалению.
Сегодня многие из терминов, которые были широко распространены в советское время, почти полностью исчезли из нашего современного словаря. Однако, одна модная советская шапка имела официальное название - «гоголь». Этот универсальный головной убор предназначался для холодного времени года и был подходящим как для мужчин, так и для женщин. «Гоголь» часто можно было увидеть на головах членов партии советской эпохи, что создавало впечатление, будто эти шапки изготавливались в основном из каракуля. Однако, ГОСТ 1951 года предусматривал изготовление их из каракуля, а также из ондатры, выдры, нутрии, морского котика и даже синтетического каракуля.
Для детей одной из самых популярных моделей шапок были вязаные и цигейковые. Вязаные шапки изготавливались из толстого трикотажа и имели удлиненный верх, который свободно надевался на шею, защищая её от холода. Они обычно украшались объемными ушками, пришитыми по бокам. Цигейковые шапки были похожи на вязаные, но имели меховую подкладку, что делало их более теплыми и комфортными.
Подобные шапки имели разнообразные расцветки - от рыжих и леопардовых до черных и коричневых, которые были практичными, но не особо яркими. Вместо веревочных завязок, шапки часто оснащались резинкой, что позволяло мамам легко и надежно закрепить их на голове детей, без необходимости завязывать сложные бантики. Под них детям часто надевали тонкую трикотажную шапочку с «мыском» на лбу, чтобы обеспечить дополнительную теплоту.
В то время, чтобы приобрести шапку из качественного меха, приходилось отдать за нее значительную сумму - от 150 до 300 рублей. Это была цена, эквивалентная одной-двум зарплатам. Но кроме цены была и сложность вообще достать шапку. Фраза «товар выбросили» в советское время имела совершенно иное значение, нежели в наше время. В то время «выбросить» товар означало выставить дефицитный товар на прилавок. Этот товар исчезал практически мгновенно, в течение нескольких минут или нескольких часов. Некоторые товары вообще не попадали в магазины и продавались только на «черном рынке». Среди характерных черт дефицита были долгие ожидания в очередях, которые иногда начинались еще ночью. Люди записывали свои номера на ладони, чтобы сохранить порядок, но некоторые занимали места только с целью перепродажи их позже. Зачастую чтобы приобрести нужные товары, многие люди совершали поездки в Москву и проводили в очередях по 4-6 часов. Это стало обычным делом и не ограничивалось только покупкой зимних шапок.
Советские женщины носили меховые шапки как на работу, так и на прогулки, не только в сильные морозы, но и до конца марта. Меховые шапки были популярны в советское время и носились не только на улице, но и в помещениях. Женщины особенно любили демонстрировать свои дорогие шапки, которые подчеркивали их статус. Кроме того, снятие шапки могло испортить прическу, поэтому многие предпочитали оставаться в них весь рабочий день. Мужчины также были увлечены этой модой, как, например, наша олимпийская сборная в 1976 году в Инсбруке.
