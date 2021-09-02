Чем закончились 7 служебных романов известных актрис с режиссёрами

Иногда кажется, что встреча актрисы со «своим» режиссёром сулит обоим одни лишь плюсы. В этом случае все вспоминают удивительный творческо-семейный союз Любови Орловой и Григория Александрова. Однако далеко не всегда романы актрис с режиссёрами складывались столь же удачно. История отечественного кинематографа знает как счастливые завершения романов актрис с режиссёрами, так и довольно трагические.
Любовь Соколова и Георгий Данелия
Любовь Соколова и Георгий Данелия. / Фото: www.pinimg.com
Они познакомились в 1959 году, во время съемок одного из фильмов. В то время Любовь Соколова не задумывалась о мужчинах. Слишком глубокий след оставила в её жизни смерть первого мужа от голода в блокадном Ленинграде.
Однако начинающий режиссёр Георгий Данелия, влюбившись в актрису, даже не думал сдаваться. И в конце концов сделал всё, чтобы Любовь Соколова его полюбила. Но жениться на ней он не стал, несмотря на рождение сына. Да и совместную жизнь актрисы и режиссёра трудно было назвать идеальной. Почти 26 лет Любовь Соколова терпела измены и увлечение супруга спиртным. А потом он пришёл к ней и просто сказал, что полюбил другую.
Анастасия Вертинская и Олег Ефремов
Анастасия Вертинская и Олег Ефремов.
Их роман начался в «Современнике», куда актриса перешла из театра имени Вахтангова. Она играла в спектакле «Большевики», который ставил Олег Ефремов. Но роман актрисы и режиссёра начался во время гастролей в Узбекистане. Когда Ефремов театрально взобрался к ней в номер по стене и прочёл монолог Сирано де Бержерака.
Их роман длился целых 20 лет, но так и не привёл к созданию семьи. Когда актриса страстно хотела стать женой режиссёра и актёра, он был несвободен. Когда же он решил на ней жениться, Анастасия Вертинская вдруг поняла: её чувства уже прошли.
Светлана Тома и Эмиль Лотяну
Светлана Тома и Эмиль Лотяну. / Фото: www.litanons.ru
Светлане Тома ещё не было и 18 лет, когда она снялась в фильме Эмиля Лотяну «Красная поляна». С тех пор Эмиль Владимирович всегда присутствовал в её жизни. Они могли расставаться, ссориться, создавать свои семьи. И при этом быть рядом. Актриса утверждает, что никогда не хотела выходить замуж за Лотяну, но при этом они всегда были частью друг друга. Когда режиссёр серьёзно заболел, Светлана Тома и его бывшая жена Галина Беляева преданно ухаживали за ним до самого последнего дня.
Вера Марецкая и Юрий Завадский
Вера Марецкая и Юрий Завадский. / Фото: www.culture.ru
Творческий союз актрисы и режиссёра продлился всю жизнь, а вот брак их просуществовал всего 6 лет. Увлекающийся Юрий Завадский оставил семью, когда сыну Евгению едва исполнилось 4 года, влюбившись в балерину Галину Уланову. Всю последующую жизнь Вера Марецкая по первому зову приходила на помощь своему первому мужу, а Юрий Завадский неизменно задействовал актрису в своих спектаклях. Когда же он узнал о смертельном диагнозе своей бывшей супруги, то в обход всех правил поставил её на роль миссис Этель Сэвидж, которую уже играла Любовь Орлова.
Александра Завьялова и Резо Эсадзе
Александра Завьялова и Резо Эсадзе.
Они познакомились на «Ленфильме», где Резо Эсадзе снимал свою картину «Фро». Актриса в то время была разведена, жила вместе с дочерью и благосклонно приняла ухаживания режиссёра. Резо Парменович снял актрису ещё в одном своём фильме и даже был готов идти на открытый конфликт с руководством «Ленфильма», когда Александру Завьялову отказывались утверждать на роли. Однако роман режиссёра и актрисы не продлился долго. Александра Семёновна упоминала в своих интервью, что основной причиной разрыва послужили ревность и деспотизм Эсадзе.
Наталья Бондарчук и Андрей Тарковский
Наталья Бондарчук и Андрей Тарковский. / Фото: www.pinimg.com
Роман между Натальей Бондарчук и Андреем Тарковским разгорелся во время съемок фильма «Солярис». В то время они оба были несвободны, однако ни он, ни она не стали противиться своим чувствам. Актрису не устраивала роль любовницы, но ничего больше Тарковский предложить ей не мог. Наталья Бондарчук понимала: она никогда не станет женой Тарковского, тем более, что в его второй семье в то время подрастал сын. Разрыв она переживала очень тяжело, даже пыталась уйти из жизни, вскрыв себе вены. Её брак распался, а спасение она нашла в вере и в новых отношениях. В самый трагический момент жизни актрисы рядом с ней появился Николай Бурляев, который стал впоследствии её вторым мужем.
Елена Коренева и Андрей Кончаловский
Елена Коренева и Андрей Кончаловский. / Фото: www.24smi.org
Их чувства возникли во время работы над фильмом «Романс о влюблённых». Режиссёр в то время ещё был женат на гражданке Франции и оформлять развод не планировал. Ему было 37 лет, Елене едва исполнился 21 год. Они прожили вместе три года, а после расстались. Елена Коренева считает, что причиной разрыва стало нежелание Кончаловского оформлять развод. Режиссёр признается: Елена Коренева в 21 год вовсе не собиралась ещё вить семейное гнёздышко и окружать будущего мужа уютом и теплом. После расставания Елена Коренева и Андрей Кончаловский сумели сохранить дружеские отношения.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии