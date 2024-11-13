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Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года – в цвете

Воспринимать историю черно-белой – привычка, выработанная годами. Из-за отсутствия цвета на ретро-снимках зачастую мы даже не задумываемся над тем, как на самом деле выглядели люди на фото и предметы, их окружавшие. По-новому взглянуть на прошлое можно благодаря кропотливому труду колористов – художников, которые раскрашивают старинные снимки. Насладитесь яркими моментами бала-маскарада в Зимнем дворце, который устроила семья Романовых в 1903 году!

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Княжна Зинаида Николаевна Юсупова в платье 17 века

Работу по раскрашиванию снимков, сделанных во время бала-маскарада более века назад, провела Ольга Ширнина, одна из ведущих специалистов по колористике в России. Это направление востребовано за рубежом, а у нас только приобретает популярность. Ольга уже давно работает с ретро-снимками, изучила тонкости мастерства, освоила технику, поэтому не побоялась браться за столь ответственный проект. Все-таки предстояло вдохнуть жизнь в снимки царской семьи!

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Графиня Елизавета Мусин-Пушкина

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Княжна Варвара Александровна Долгорукова

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Ольга Петровна Баранова, подруга императрицы Александры Федоровны

Бал-маскарад в доме Романовых стал одним из самых знаменательных событий в истории ХХ века. В нем приняли участие не только члены царской семьи, но и весь высший свет. Для бала подготовили наряды в стиле допетровской эпохи, и барышни с удовольствием позировали фотографу в роскошных сарафанах, кокошниках и богатых украшениях.



Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Великая княгиня Ксения Александровна Романова

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Участница бала-маскарада в доме Романовых

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Графиня Мария Александровна Келлер

Чтобы точно воссоздать атмосферу бала, Ольга Ширнина провела исследовательскую работу, она изучила все доступные материалы об этом историческом событии, обращая внимание на малейшие детали в описаниях нарядов и обстановки.

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Александра Александровна Танеева в вечернем платье

Рассказывая о своем творчестве, Ольга подчеркивает, что это очень кропотливый труд, требующий усидчивости, внимательности, полного погружения в процесс. К сожалению, творчество колористов воспринимается неоднозначно, многие критикуют сам принцип раскрашивания монохромных фото, хотя сама Ольга уверена, что это лишь альтернативный взгляд на историю, способ увидеть ее в новом ракурсе.

Грандиозный бал-маскарад в доме Романовых: раритетные снимки 1903 года - в цвете

Елизавета Оболенская

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