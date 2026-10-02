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Как освежить старое пальто

Освежите старенькое пальто, на котором со временем появились складки и не только. Просто прогладьте его особым способом, и оно будет, как новенькое!

Как освежить старое пальто

Предварительно пальто рекомендуется почистить с щёткой с коротким ворсом. Затем на 0,5 л горячей воды добавьте 1 ст. л. любого бальзама для волос. Размешайте, чтобы бальзам полностью растворился.

Смочите тряпку в растворе, отожмите лишнюю влагу.

Как освежить старое пальто

Прикладывая тряпку к пальто, прогладьте его утюгом с помощью пара.

Как освежить старое пальто

Таким нехитрым способом вы не только прогладите пальто основательно, но ещё и освежите его!

Как освежить старое пальто

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уход
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