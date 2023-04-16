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Волшебная подкормка для роз

Один простой аптечный препарат работает как биостимулятор для всех цветов в саду, но особенно его любят розы! Попробуйте сделать такую эмульсию, и бутонов у розы будет больше, а сами они зацветут пышнее и ярче!

Волшебная подкормка для роз

Использовать подкормку нужно, когда на кустах только образуются бутоны (ещё не распустились).

Волшебная подкормка для роз

Сначала куст розы нужно хорошо пролить из лейки, особенно по листьям. Подкармливать можно через 2 часа после полива.

Волшебная подкормка для роз

На 1 л воды возьмите 1 ст. л. касторового масла. Перемешайте и перелейте полученную эмульсию в опрыскиватель. Обработайте куст розы по листу, а остатки подкормки вылейте под корень. Вы заметите эффект подкормки, когда бутоны начнут распускаться!

Волшебная подкормка для роз
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подкормкаРозы

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