Волшебная подкормка для роз

Один простой аптечный препарат работает как биостимулятор для всех цветов в саду, но особенно его любят розы! Попробуйте сделать такую эмульсию, и бутонов у розы будет больше, а сами они зацветут пышнее и ярче!







Использовать подкормку нужно, когда на кустах только образуются бутоны (ещё не распустились).







Сначала куст розы нужно хорошо пролить из лейки, особенно по листьям. Подкармливать можно через 2 часа после полива.







На 1 л воды возьмите 1 ст. л. касторового масла. Перемешайте и перелейте полученную эмульсию в опрыскиватель. Обработайте куст розы по листу, а остатки подкормки вылейте под корень. Вы заметите эффект подкормки, когда бутоны начнут распускаться!





Читать далее →