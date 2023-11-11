Как в ресторане: 4 блюда из гречки от лучших шеф-поваров

Самая популярная крупа, которая есть у каждой хозяйки – это гречка. С её помощью можно приготовить огромное количество разных блюд. Но если вы устали от банальной гречки с мясом или супа – тогда обратите внимание на следующие уникальные рецепты от именитых шеф-поваров.
1. Салат с черемшой
Салат с гречкой. \ Фото: havocinthekitchen.com.
С гречневой крупой можно делать не только вторые блюда, но и очень питательные и вкусные салаты. Например, как этот вариант с черемшой.
Ингредиенты:
• Гречка – 205 г;
• Огурец – 55 г;
• Огурец соленый – 55 г;
• Помидор – 55 г;
• Черемша – 55 г;
• Лук – 30 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Укроп – веточка;
• Масло подсолнечное – для заправки;
• Соль, перец.
Гречневый салат. \ Фото: thegreencreator.com.
Способ приготовления:
• Кашу приготовить до полной готовности;
• Промыть овощи, очистить;
• Нарезать огурцы с помидорами небольшим кубиком;
• Черемшу накрошить;
• Чеснок очистить и нашинковать;
• Снять с лука шелуху и нашинковать следом;
• Укроп накрошить;
• Перемешать овощи с кашей;
• Сдобрить солью и перцем;
• Влить масло.
2. Грибной суп
Гречневый суп. \ Фото: niftyrecipe.com.
Какой ингредиент лучше всего сочетается с гречкой? Нет, вовсе не мясо, а именно свежие, аппетитные и ароматные грибы, которые идеально подойдут к супу.
Ингредиенты:
• Грибы белые – 210 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Картошка – 2 шт;
• Бульон на овощах – 1000 мл;
• Масло подсолнечное – 2 ст.л;
• Гречка – 55 г;
• Укроп – пучок;
• Соль, перец.
Суп с гречкой и грибами. \ Фото: simple-veganista.com.
Способ приготовления:
• С лука удалить шелуху;
• Мелко накрошить;
• Морковку с картофелем промыть;
• Накрошить кубиками;
• Масло подогреть предварительно;
• Засыпать следом лук;
• Томить до золотистости;
• Ввести морковку и прожарить до образования корочки;
• В кастрюлю залить бульон;
• Дать прокипеть;
• Добавить картошку;
• Варить около восьми минут, снимая пенку;
• Сдобрить солью и перцем;
• Предварительно промыть и нашинковать грибы;
• Добавить к картофелю;
• Засыпать зажарку;
• Гречку отварить отдельно до готовности;
• Готовить суп ещё пятнадцать минут;
• Разлить по тарелкам, добавить гречку и нашинковать зелень.
3. Печеная с грибами
Гречка с грибами. \ Фото: i.pinimg.com.
Если вы хотите попробовать оригинальное второе блюдо – тогда обязательно используйте рецепт печеной каши, которая дополняется ароматными грибами.
Ингредиенты:
• Гречка зеленая – 155 г;
• Грибы белые – 55 г;
• Петрушка – пучок;
• Масло сливочное – два кубика;
• Масло из оливок – 15 мл;
• Вода – 55 мл;
• Тимьян – пучок;
• Масло на основе чеснока – 10 мл;
• Лук – половинка;
• Соль, перец.
Запечённая гречневая каша. \ Фото: foragerchef.com.
Способ приготовления:
• Гречку предварительно отварить до готовности;
• Грибы промыть и нарезать дольками;
• Выложить кубики масла на сковородку;
• Обжарить на них грибы;
• Зелень промыть и нашинковать;
• Лук очистить и накрошить кубиком;
• Ввести все ингредиенты, кроме масла из чеснока;
• Накрыть крышкой и дать протушиться около четырех минут;
• Подать на тарелке, приправив чесночным маслом.
4. Гречка на сливках
Гречка на сливках. \ Фото: media01.stockfood.com.
А если вы не любите гречку как раз потому, что она обладает постным вкусом и отсутствием послевкусия, тогда попробуйте приготовить её с помощью самых обычных сливок. Вам точно понравится результат и захочется добавки!
Ингредиенты:
• Гречка – 255 г;
• Вода – 305 мл;
• Вёшенки – 305 г;
• Лук – 1 шт;
• Сливки на основе кокоса – 205 мл;
• Тимьян – веточка;
• Масло подсолнечное – 15 мл;
• Соль, перец.
Гречневая каша на сливках. \ Фото: plantbasedjess.com.
Способ приготовления:
• Гречку тщательно промыть;
• Отварить до готовности на небольшом огне;
• С лука удалить шелуху;
• Накрошить половинками колец;
• Грибы промыть;
• Удалить часть ножки;
• Шляпку накрошить кубиком или брусками;
• Лук обжарить на сковороде до образования корочки;
• Ввести грибы;
• Прожарить до полной готовности;
• Ввести сливки;
• Накрыть крышкой и дать протомиться пару минут;
• Гречку выложить следом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Тщательно перемешать и томить пару минут;
• Сдобрить тимьяном перед подачей.
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