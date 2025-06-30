Почему в СССР гонялись за значками и зачем они были нужны

Собирать значки в СССР было не просто увлекательно, но и модно. Каждый советский гражданин имел свою коллекцию, которую бережно хранил в специальном альбоме. Ценное украшение носили взрослые и дети, а выдавали его в качестве благодарности или похвалы.
1. Выпускались миллионными партиями
В СССР взрослые и дети носили значки на груди/ фото: auction.ru
Сейчас коллекционируют советское украшение только люди, которые увлекаются изучением истории, бизнесмены, инвестирующие свои деньги в значки, и пожалуй, подростки. Остальной части населения совершенно нет дела до этого украшения. А вот в эпоху Советского Союза каждый гражданин имел несколько значков, которые обязательно носил на парадной одежде. Обладатели большого количества значков заводили специальные альбомы для бережного хранения или большую плоскую подушечку для их крепления, а вот женщины предпочитали класть такое украшение в красивую шкатулку. Значки разделялись на группы и выпускались миллионными партиями.
2. Виды советских значков
Вручение октябрятам значка - 1975 год/ фото: culture.ru
Все значки, которые производились в стране, имели отличительные особенности. Одни значки выпускались для поднятия боевого духа военнослужащим, работникам тяжелого физического труда, врачам и донорам. Другие дарили за успехи или достижения, а также для обозначения принадлежности к какой-либо группе. Такое украшение имело даже удостоверение, поскольку его могли носить только достойные люди.
Людей со значком-отличником на груди уважали в СССР/ фото: fb.ru
Советским спортсменам выдавали значок ГТО, октябрята носили красную звездочку справа на груди, а пионеры — Красное знамя с изображением Владимира Ленина. Солдаты получали значки с надписями: «Отличный пулеметчик», «Отличный минометчик», «Отличник советской армии», «Отличный артиллерист». За отличную работу можно было получить украшение с похвалой: «Отличный шофер», «Отличный повар», «Отличный пожарник» и так далее. А вот с удостоверением значки были у сотрудников МВД, КГБ и ВЧК. Обычный гражданин не мог их заполучить.
После просмотра мультфильма в кинотеатре, дети бежали за новым значком с главным героем/ фото: darudar.org
Дети смотрели на взрослых и тоже мечтали носить значки. Им можно было купить украшение с героями мультфильмов. Самыми популярными были с изображением Чебурашки, крокодила Гены, волка, зайца, Карлсона, Кота в сапогах. Также дети любили украсить одежду значком с портретом Юрия Гагарина, фотографией лунохода или космической ракеты.
3. Стоимость советского коллекционного украшения
Для ношения к редким значкам припаивался винтовой штифт/ фото: skupka-antikvariata-spb.ru
Значки, которые находились в продаже в свободном доступе, стоили не дорого. Средняя цена составляла 15 копеек. Их купить мог любой советский гражданин. Такие значки не имели высокой ценности — жители страны гонялись за другими. Их интересовали малотиражные украшения или те, которые дарились за успехи и достижения. Высокую стоимость также имели старинные экземпляры, которые выдавались еще при царях. Эти значки и сейчас стоят очень дорого. К примеру, в идеальном состоянии знак-эмблема «Добролет» оценивается в 100 тысяч рублей, «За индустриализацию страны» - 500 тысяч рублей, а «Общество друзей радио» - 550 тысяч. Каждый фалерист мечтает его заполучить! Эти значки выпускали с 1923 по 1927 год.
4. Произведение искусства
Значик изготавливали из золота 583 пробы и серебра 925 пробы/ фото: darudar.org
Большинство значков в Советском Союзе изготавливали из алюминия. Благодаря этому металлу украшение имело небольшой вес, его можно было быстро изготовить и легко нанести цветную краску. Но встречались экземпляры из более дорогостоящего материала. Такие значки были настоящим произведением искусства. Изделия могли содержать драгоценные металлы и камни. Их показывали на выставках и надевали только по праздникам. Сейчас современные бизнесмены готовы заплатить приличную сумму за подобный экземпляр. Если верить статистики, то каждый год стоимость значков из драгоценных металлов возрастает на 80% - отличный способ инвестировать свои деньги.
5. Так зачем были нужны значки
Значок мог рассказать о его владельце многое/ фото: rbth.com
Значки в Советском Союзе стали популярными из-за их ценности. Они могли рассказать важную информацию о человеке. С помощью простого украшения было легко понять статус, образ жизни, род деятельности, финансовое состояние и другую информацию о человеке. Значки были своего рода «удостоверением», которое находится на видном месте. Более того, значки мотивировали добиваться достижений в разных сферах и не падать духом. И, конечно, же нагрудные значки были украшением, которое носили с гордостью.
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