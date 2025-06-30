Почему в СССР гонялись за значками и зачем они были нужны

Зачем были нужны значки в СССР/ фото: homemuseum.ru , meat-expert.ru

1. Выпускались миллионными партиями

В СССР взрослые и дети носили значки на груди/ фото: auction.ru

2. Виды советских значков

Вручение октябрятам значка - 1975 год/ фото: culture.ru

Людей со значком-отличником на груди уважали в СССР/ фото: fb.ru

После просмотра мультфильма в кинотеатре, дети бежали за новым значком с главным героем/ фото: darudar.org

3. Стоимость советского коллекционного украшения

Для ношения к редким значкам припаивался винтовой штифт/ фото: skupka-antikvariata-spb.ru

4. Произведение искусства

Значик изготавливали из золота 583 пробы и серебра 925 пробы/ фото: darudar.org

5. Так зачем были нужны значки

Значок мог рассказать о его владельце многое/ фото: rbth.com