11 странных запретов в разных странах, нарушив которые можно получить штраф и попасть в тюрьму

Странные запреты.
В разных странах по разным причинам появляются запреты на вполне безопасные вещи. Правительства ограждают людей от витаминизированных продуктов, видеоигр и даже от реинкарнации. В нашем обзоре 11 странных запретов, введённых в разных странах.
1. Австралия: маленькая грудь во взрослом кино.
Австралия: маленькая грудь во взрослом кино.
Люди, которые любят смотреть взрослые фильмы с женщиной с маленькой грудью в главной роли, согласно закона, принятого австралийским правительством, являются любителями детского порно. Австралийская классификационная комиссия запретила ряд фильмов для взрослых, поскольку, по их мнению, актрисы с небольшой грудью кажутся младше 18 лет.
2. Китай: игровые приставки
Китай: Игровые приставки.
Китай запретил продажу игровых консолей. Запрет появился еще в 2000 году, когда правительство выразило озабоченность тем, что молодежь страны будет тратить свое время на игры, вместо того, чтобы работать. Тем не менее, у игроков есть возможность покупать игры не для консолей, что делает запрет неэффективным.
3. Греция: видеоигры
Греция: видеоигры.
Китай не единственная страна, которая запретила видеоигры. В Греции они также запрещены, хотя по совершенно другой причине. В 2002 году правительство пыталось бороться с игровыми автоматами, но закон был написан настоль обширно, что им были охвачены все формы электронных игровых устройств, а соответственно — и все видеоигры. Удивительно, но одного человека даже арестовали за то, что он играл в онлайн-игру в интернет-кафе.
4. Китай: Аватар
Китай: Аватар.
Несмотря на то, что армия в фильме «Аватар», несомненно, является американской, идея о восстании коренного населения против империалистических захватчиков не понравилась властям Китая. Поэтому вскоре после выхода фильма в Китае, власти решили, что этот фильм можно показывать только в 3D. А поскольку в Поднебесной очень мало 3D кинотеатров, то подобный шаг был фактически запретом фильма.
5. Россия: одежда для эмо
Россия: одежда для эмо.
Много людей не любят моду эмо. Но одно дело, когда родители рассказывают детям, чтобы они не носили определенную одежду, совсем другое дело, когда правительство занимает настолько резкую позицию. Когда русское правительство решило снизить количество самоубийств среди подростков, оно решило, что виновата эмо-мода. Было официально запрещено носить подобную одежду в государственных школах и правительственных зданиях.
6. Китай: реинкарнация без предварительного согласия
Китай: реинкарнация без предварительного согласия.
На первый взгляд, идея о запрете реинкарнации без получения разрешения государства — нелепая. В действительности, это была попытка китайского правительства взять под контроль тибетских буддистов (включая Далай ламу).
7. Иран: «западные» прически
В иранской парикмахерской.
Как и многие правительства Ближнего Востока, Иран ненавидит неуклонное распространение декадентской западной культуры. Для того чтобы лучше защитить свой народ от «развратной» культуры Европы и Северной Америки, правительство Ирана запретило все прически, которые не входят в список одобренных правительством. К примеру, в Иране нельзя носить «конский хвост» или ирокез.
8. Саудовская Аравия: День святого Валентина
Саудовская Аравия: День святого Валентина.
В Саудовской Аравии посчитали, что День Святого Валентина нарушает мусульманские верования. Чтобы жители страны тайно не отправляли подарки своим возлюбленным 14 февраля, правительство приказало всеи флористам и магазинам сувениров изъять из продажи все красное или все, считающееся символом романтики. Тем не менее, в стране действует черный рынок, где можно купить букет красных роз или что-то романтическое в 6 раз дороже обычной цены.
9. Дания: молоко с витамином D
Дания: молоко с витамином D.
Во многих странах практически невозможно купить молоко, не обогащенное витамином D, а в Дании такое молоко - табу. Страна запретила продажу обогащенных продуктов питания, в том числе и витаминизированных каш.
10. Дания: детские имена
Дания: детские имена.
Витаминизированные продукты - не единственное, от чего Дания хочет отказаться. В этой стране также самые строгие в мире правила по выбору имени для ребенка. Граждане страны могут выбрать только имена из перечня, утвержденного правительством, или они должны получить разрешение от правительства на исключение из этого правила.
11. Китай: жасмин
Китай: жасмин.
Вдохновленные «Жасминовой революцией» в Тунисе, китайские протестующие решили разжечь свою собственную революцию. В результате, власти страны расправились не только с мятежниками, но и с самим цветком - символом. В Китае сейчас запрещены жасмин, песни об этом цветке и текстовые сообщения, в которых есть слово «жасмин».
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