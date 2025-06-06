11 странных запретов в разных странах, нарушив которые можно получить штраф и попасть в тюрьму





Странные запреты.



В разных странах по разным причинам появляются запреты на вполне безопасные вещи. Правительства ограждают людей от витаминизированных продуктов, видеоигр и даже от реинкарнации. В нашем обзоре 11 странных запретов, введённых в разных странах.