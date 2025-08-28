Домашняя одежда в XIX веке

В девятнадцатом веке были свои представления о приличиях. Например, целый день все только и делали, что переодевались, даже не выходя из дома — по крайней мере, в среде дворянства и городского среднего класса. В течение дня и ночи предполагалось несколько видов одежды — в отличие от рабочего класса, крестьянства и купцов, у которых одежда делилась только на обычную, праздничную и, в некоторых странах, траурную.

Почему дома вообще надо было весь день переодеваться?

Утро — время для своих

Вечер

Ночь