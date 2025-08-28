Домашняя одежда в XIX веке

В девятнадцатом веке были свои представления о приличиях. Например, целый день все только и делали, что переодевались, даже не выходя из дома — по крайней мере, в среде дворянства и городского среднего класса. В течение дня и ночи предполагалось несколько видов одежды — в отличие от рабочего класса, крестьянства и купцов, у которых одежда делилась только на обычную, праздничную и, в некоторых странах, траурную.
Почему дома вообще надо было весь день переодеваться?
Во-первых, за отсутствием душа и дезодоранта, с запахом боролись в том числе тем, что постоянно меняли нижнее бельё — льняное бельё отлично впитывало пот, оставалось просто скинуть использованное и надеть чистое. А раз уж всё равно менять бельё, то нетрудно заодно и одежду сменить. Во-вторых, постоянная смена одежды позволяла носить её дольше, соблюдая притом весь бытовой “церемониал”, утверждающий и подтверждающий социальный статус человека. То есть, надо было подчеркнуть, что человек имеет возможность менять одежду по обстоятельствам, но при этом на деле беречь эту одежду. Только императрица Мария Фёдоровна могла позволить себе с утра облачиться в парадное платье и в нём и пить, и есть, и стоять у токарного станка. Остальным приходилось с одеждой обращаться бережно. Часть требований этикета, на самом деле, традиционно направлены на то, чтобы сберечь костюм от пятен и истирания.
Домашнее платье.
Утро — время для своих
Только у единиц в былые времена вообще бывало время “на себя”. Люди жили большими семьями, со слугами, чаще, чем мы сейчас, заглядывали друг к другу ради поддержания социальных связей — ведь телефона и интернета для этого не было. Утро для большинства дам “праздного сословия” начиналось притом поздно. Завтрак мог приходиться на двенадцать (и являться на него посторонним считалось неприлично), так что утренний визит мог прийтись на час, а чаще — на три часа дня, ведь после завтрака у всех есть дела и необходимость привести себя в порядок. У мужчин в качестве одежды для утренних визитов очень быстро стала популярна визитка (отсюда и название). По сути, поначалу это был просто костюм для утреннего моциона — длинный пиджак, который, однако, не стеснял движения и возможности ездить верхом благода вырезу снизу спереди и довольно свободному покрою. Мужчинам сначала просто удобно было сделать вид, что зашли они между делом, после прогулки верхом, а потом этот “спортивный стиль” просто прижился, и наездника человек в визитке уже больше не изображал.
Визитки со временем стали носить вообще весь день. Дома у обоих полов в какой-то момент стал очень популярен широкий, длинный халат, которым можно было равно надёжно прикрыть нижнее бельё и защитить от возможных пятен одежду, надетую на случай, если кто-то зайдёт — чтобы не переодеваться. Мужчины носили шлафрок, женщины — капот. В какой-то момент при визите знакомых и шлафрок перестали снимать с домашней одежды. Мужчины часто носили халат весь день — да, в девятнадцатом веке шуток про домохозяек в халатах бы не поняли, это было мужской особенностью. Надо понимать, что халаты эти обычно выглядели если не роскошно, то довольно нарядно, и к тому же по зимней погоде отлично заменяли пальто, которое внутри дома порой носить очень хотелось, но вроде было неуместно — для этого халату делали тёплую подкладку. Домашней одеждой для мужчин считались также короткие курточки до талии — долгое время обтянутый брюками мужской зад считался зрелищем не очень пристойным, и его старались прикрыть длинными полами сюртуков, мундиров и фраков. Понятное дело, что дома можно было дать себе послабление и показывать брючный зад всем домашним. Многим в России и Восточной Европе, впрочем, нравилось больше сочетать курточку с шароварами — и некоторая оригинальность образа есть, и ягодицы не обтянуты.
Вечер
Поскольку обедали довольно поздно, то сразу за “утром”, с промежутком на приём пищи и короткий отдых после, шёл “вечер”. Вечером даже дома предполагалось одеваться строже: не обо всех визитах заранее предупреждали, и хозяева всегда должны были быть готовы к явлению гостей. Наносить визиты в “спортивной” визитке уже тоже было нельзя. Дамы одевались ярче и светлее, мужчины надевали фраки или сюртуки. Под сюртук был надет жилет, добавляющий мужскому торсу строгости и элегантности. Шейный платок даже дома был обязателен — волосатая мужская шея считалась зрелищем порнографическим. Несмотря на то, что вечером мужчина часто менял халат на фрак, он часто оставался в чисто домашнем головном уборе — курительной шапочке. Расшитая шапочка была популярным подарком от жены мужу и от дочери — отцу. Она должна была спасти волосы от того, чтобы они впитывали запах сигаретного дыма, а зимой ещё и грела, если своих волос было недостаточно. Женщины с той же целью (защитить волосы от запахов и не мёрзнуть) повязывали дома чепцы. Вечером чепец на волосах могла оставить только пожилая женщина. Зато, если даме хотелось вечером утеплиться, она могла накинуть на плечи шаль — домашних курточек, как для мужчин, увы, не предусматривалось большую часть девятнадцатого века.
Курительная куртка. Кстати, хорошим тоном считалось для мужчины перед курением сменить домашний фрак на курительную куртку и удалиться в специальное помещение. Некоторым было лень потом переодеваться обратно, и они ходили по дому в курительной куртке. Она отличался простотой кроя — без фалд и вырезов, довольно свободная — но её часто замысловато расшивали. На рукава и лацканы нашивался скользкий атлас, чтобы пепел не прилипал. Впрочем, ходить в такой куртке считалось не очень-то опрятно, ведь она передавала запах обивке мебели. Если шлафроки расшивали “под восток”, то курительные курточки часто оформляли “в венгерском духе” — с нашитым лапками шнуром.
Ночь
Никому бы в девятнадцатом веке, кроме совсем уж оригиналов, не пришло бы в голову спать нагишом. Дело не только в стыдливости — как раз многие полагали, что для полового акта стоит раздеться полностью — дело в постоянной опасности пожара в домах девятнадцатого века. В любой момент могло понадобиться выскочить на улицу. Хорошо бы, чтобы в этот момент на тебе была хотя бы ночная рубашка. Ради тепла некоторые одевали поверх ещё один вид халата, попроще шлафрока, например, архалук, и так спали. Дамы часто держали возле кровати большую шаль — чтобы, если придётся выбегать, закутаться — и для скромности, и для здоровья. Голову и мужчины, и женщины могли прикрывать специальными головными уборами, чтобы “сохранять” волосы.
