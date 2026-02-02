4 тренда в интерьере, которые были вне времени до 2026 года

С каждым годом дизайн интерьеров все больше уходит от монохрома, строгого минимализма и чисто белых комнат в сторону тепла, уюта, гармоничного сочетания сложных оттенков.Мы рассказываем, о каких ранее популярных трендах стоит забыть, а какие, наоборот, активно использовать в 2026 году.
Если вы планируете делать ремонт в этом году, самое время окунуться в мир дизайна, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться.
Тренд 1: Полностью белые кухни
Добавьте немного цвета в интерьер
Долгое время белоснежные кухни считались классическим, а главное – безопасным решением. В их дизайне сложно было допустить ошибку, переборщить с цветом, неправильно подобрать материалы и так далее. Они получались легкими, воздушными, добавляли комнате света и простора, что было особенно актуально для маленьких кухонь. Однако есть у таких интерьеров и минус – они часто смотрятся плоскими и стерильными. Из-за нехватки акцентов, взгляд бесцельно блуждает по комнате и ему не за что зацепиться.
Если вы хотите оформить светлую кухню, подберите несколько глубоких, интересных оттенков, которые будут хорошо сочетаться между собой. Также обязательным условием является многообразие фактур. Натуральное дерево, камень с прожилками, лен, керамика и пр. Грамотная комбинация этих приемов позволит создать уютный и индивидуальный интерьер, которого точно не получится добиться, используя только белую мебель и столешницы.
Тренд 2: Нейтральные палитры
Акцентный диван разбавит интерьер
Белый, бежевый, серый много лет считались теми самыми китами, на которых держится стильный интерьер. Они легко сочетались с другими цветами, не перегружали пространство, позволяли создать некогда популярный монохромный интерьер. Но у них была такая же проблема, как и у белых кухонь – они часто выглядели блекло, создавали ощущение «коммерческого» помещения.
Чтобы оживить пространство, важно добавлять разные текстуры, узоры, играть на контрастах. Если вы давно хотели добавить немного цвета в свой интерьер – 2026 год идеально подойдет для ваших экспериментов. Дизайнеры рекомендуют ступать осторожно, не бросаясь с места в карьер. Начните с пастельных тонов и уже потом постепенно разбавляйте их более яркими цветами.
Тренд 3: Серый цвет
Дополните серый интерьер деталями цвета бургунди
Элегантный серый утратил пальму первенства и отошел на скамью запасных. Раньше его считали универсальным, а теперь – холодным и отстраненным. С помощью такого цвета не получится создать уютное, гостеприимное пространство, которое будет расслаблять и дарить тепло. Поэтому лучше всего заменить его на земляные тона и теплые нейтральные оттенки. Они сделают интерьер спокойным, гармоничным, добавят ему изюминку.
Вот несколько вариантов, которые можно взять на заметку:
• Песочный – напоминает цвет пляжей, а потому автоматически настраивает на покой и умиротворение. Оттенок одинаково работает, как в жилых комнатах, так и в коридоре, ванной, на кухне. Дизайнеры предлагают сделать его основой палитры, используя для создания мягкого монохромного интерьера. При желании можете скомбинировать его с более насыщенными тонами, например, зеленым или прохладным синим.
• Эвкалиптовый – зеленый цвет считается базой в оформлении интерьера. В списке трендов меняются лишь его оттенки. Ранее популярными были мятный, яблочный, изумрудный, а теперь очередь дошла до эвкалиптового. Он представляет собой смесь зеленого и серого – получается сдержанно, но, одновременно с этим, уютно. Такой оттенок вызывает ассоциации со свежестью, легкостью, создает связь с природой. Можете использовать его как в отделке, так и в мебели.
• Бургунди – если вы готовы к смелым экспериментам, этот цвет – ваш лучший помощник. В отличие от кораллового и ярко-красного он не смотрится вызывающе и агрессивно. Скорее – сдержанно и элегантно. Дизайнеры используют его не только в качестве акцента, но и для создания основы. Лучшими цветовыми компаньонами для бургунди станут белый, серый, бежевый, черный, коричневый, бледно-голубой. Из материалов делайте ставку на дерево и металл (золото, медь, латунь).
Тренд 4: Черная фурнитура и латунь
Такие смесители больше не в моде
Раньше черную фурнитуру можно было встретить в каждой второй квартире. Дверные и мебельные ручки, смесители и душевые лейки в ванной, краны и мойки на кухне, трековые светильники – все это было черного цвета. Он считался базовым, отвечал не только за акценты в интерьере, но еще и за стиль. Однако сейчас дизайнеры сходятся во мнении, что слишком явные контрасты делают интерьер громоздким и тяжелым. Для квартир 2026 года характерна легкость, тепло, уют, а черный плохо вписывается в эту концепцию.
Отдавайте предпочтение цветному металлу в фурнитуре – это решение стилистически более выигрышное, оно смотрится оригинально и интересно. Что касается светильников, то здесь лучше сделать ставку на светлые модели – так вы сможете смягчить восприятие потолочного освещения.
Латунные элементы также стали антитрендом. Причем, это касается всего – светильников, смесителей, мебельной фурнитуры, стыковочных деталей на полах и стенах. Если вам нравится этот металл, вы можете использовать его, но дозированно, в единичных экземплярах, чтобы латунь не привлекала слишком много внимания.
