4 тренда в интерьере, которые были вне времени до 2026 года

С каждым годом дизайн интерьеров все больше уходит от монохрома, строгого минимализма и чисто белых комнат в сторону тепла, уюта, гармоничного сочетания сложных оттенков.Мы рассказываем, о каких ранее популярных трендах стоит забыть, а какие, наоборот, активно использовать в 2026 году.



Если вы планируете делать ремонт в этом году, самое время окунуться в мир дизайна, чтобы понять, в каком направлении следует двигаться.

Тренд 1: Полностью белые кухни

Тренд 2: Нейтральные палитры

Тренд 3: Серый цвет

Тренд 4: Черная фурнитура и латунь

Эксперты сходятся в одном – нужно добавлять в свои квартиры больше индивидуальности, чтобы они выглядели живыми и комфортными, а также сосредоточиться на стилях, которые делают интерьер уютным. Это значит, что от некоторых трендов, которые долгое время считались вневременными, пора отказаться.Добавьте немного цвета в интерьерДолгое время белоснежные кухни считались классическим, а главное – безопасным решением. В их дизайне сложно было допустить ошибку, переборщить с цветом, неправильно подобрать материалы и так далее. Они получались легкими, воздушными, добавляли комнате света и простора, что было особенно актуально для маленьких кухонь. Однако есть у таких интерьеров и минус – они часто смотрятся плоскими и стерильными. Из-за нехватки акцентов, взгляд бесцельно блуждает по комнате и ему не за что зацепиться.Если вы хотите оформить светлую кухню, подберите несколько глубоких, интересных оттенков, которые будут хорошо сочетаться между собой. Также обязательным условием является многообразие фактур. Натуральное дерево, камень с прожилками, лен, керамика и пр. Грамотная комбинация этих приемов позволит создать уютный и индивидуальный интерьер, которого точно не получится добиться, используя только белую мебель и столешницы.Акцентный диван разбавит интерьерБелый, бежевый, серый много лет считались теми самыми китами, на которых держится стильный интерьер. Они легко сочетались с другими цветами, не перегружали пространство, позволяли создать некогда популярный монохромный интерьер. Но у них была такая же проблема, как и у белых кухонь – они часто выглядели блекло, создавали ощущение «коммерческого» помещения.Чтобы оживить пространство, важно добавлять разные текстуры, узоры, играть на контрастах. Если вы давно хотели добавить немного цвета в свой интерьер – 2026 год идеально подойдет для ваших экспериментов. Дизайнеры рекомендуют ступать осторожно, не бросаясь с места в карьер. Начните с пастельных тонов и уже потом постепенно разбавляйте их более яркими цветами.Дополните серый интерьер деталями цвета бургундиЭлегантный серый утратил пальму первенства и отошел на скамью запасных. Раньше его считали универсальным, а теперь – холодным и отстраненным. С помощью такого цвета не получится создать уютное, гостеприимное пространство, которое будет расслаблять и дарить тепло. Поэтому лучше всего заменить его на земляные тона и теплые нейтральные оттенки. Они сделают интерьер спокойным, гармоничным, добавят ему изюминку.Вот несколько вариантов, которые можно взять на заметку:• Песочный – напоминает цвет пляжей, а потому автоматически настраивает на покой и умиротворение. Оттенок одинаково работает, как в жилых комнатах, так и в коридоре, ванной, на кухне. Дизайнеры предлагают сделать его основой палитры, используя для создания мягкого монохромного интерьера. При желании можете скомбинировать его с более насыщенными тонами, например, зеленым или прохладным синим.• Эвкалиптовый – зеленый цвет считается базой в оформлении интерьера. В списке трендов меняются лишь его оттенки. Ранее популярными были мятный, яблочный, изумрудный, а теперь очередь дошла до эвкалиптового. Он представляет собой смесь зеленого и серого – получается сдержанно, но, одновременно с этим, уютно. Такой оттенок вызывает ассоциации со свежестью, легкостью, создает связь с природой. Можете использовать его как в отделке, так и в мебели.• Бургунди – если вы готовы к смелым экспериментам, этот цвет – ваш лучший помощник. В отличие от кораллового и ярко-красного он не смотрится вызывающе и агрессивно. Скорее – сдержанно и элегантно. Дизайнеры используют его не только в качестве акцента, но и для создания основы. Лучшими цветовыми компаньонами для бургунди станут белый, серый, бежевый, черный, коричневый, бледно-голубой. Из материалов делайте ставку на дерево и металл (золото, медь, латунь).Такие смесители больше не в модеРаньше черную фурнитуру можно было встретить в каждой второй квартире. Дверные и мебельные ручки, смесители и душевые лейки в ванной, краны и мойки на кухне, трековые светильники – все это было черного цвета. Он считался базовым, отвечал не только за акценты в интерьере, но еще и за стиль. Однако сейчас дизайнеры сходятся во мнении, что слишком явные контрасты делают интерьер громоздким и тяжелым. Для квартир 2026 года характерна легкость, тепло, уют, а черный плохо вписывается в эту концепцию.Отдавайте предпочтение цветному металлу в фурнитуре – это решение стилистически более выигрышное, оно смотрится оригинально и интересно. Что касается светильников, то здесь лучше сделать ставку на светлые модели – так вы сможете смягчить восприятие потолочного освещения.Латунные элементы также стали антитрендом. Причем, это касается всего – светильников, смесителей, мебельной фурнитуры, стыковочных деталей на полах и стенах. Если вам нравится этот металл, вы можете использовать его, но дозированно, в единичных экземплярах, чтобы латунь не привлекала слишком много внимания.