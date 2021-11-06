Деньги счастью не помеха: Самые крепкие браки владельцев миллионных состояний

Успешные и счастливые миллиардеры.
Можно ли построить успешный бизнес, приносящий миллиардный доход и при этом быть счастливым семьянином? Всё чаще рядом с владельцами крупных состояний оказываются юные спутницы, однако далеко не редки случаи, когда самые богатые люди планеты оказываются и самыми преданными мужьями. Они умеют ценить семью и ту женщину, которая прошла с ним рядом путь от простого парня до миллиардера, пережила все трудности и помогла добиться успеха.
Алишер Усманов и Ирина Винер
Алишер Усманов и Ирина Винер. / Фото: www.woman.ru
Они познакомились во Дворце спорта в Ташкенте, где юная Ирина занималась художественной гимнастикой, а Алишер – фехтованием. Позже их пути разошлись, Алишер Бурханович уехал в Москву, а повзрослевшая Ирина успела выйти замуж, родить сына и развестись. После была встреча в Москве, возвращение в Ташкент и сфабрикованное уголовное дело над Усмановым, в результате которого он был осуждён на 8 лет. Именно из мест заключения он сделал предложение любимой, послав ей платок. После его освобождения через 6 лет они вернулись в Москву. Она занималась тренерской работой, он начал строить бизнес. Именно там в 1992 году он сделал предложение Ирине во второй раз.
Алишер Усманов и Ирина Винер в молодости. / Фото: www.stuki-druki.com
С тех пор прошла уже четверть века. Теперь она – заслуженный тренер, воспитавший нескольких Олимпийских чемпионов, Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Он – один из самых богатых и влиятельных людей России. А вместе они - крепкая семья, которой не страшны невзгоды. Они часто расстаются, могут жить в разных домах, стараясь не нарушать личное пространство друг друга. Но всегда остаются двумя половинками одного целого.
Билл и Мелинда Гейтс
Билл и Мелинда Гейтс. / Фото: www.cnbc.com
Они познакомились в 1987 году, во время пресс-брифинга компании «Майкрософт». Он сразу же обратил внимание на юную леди, но совсем не из-за её внешних данных, а из-за того, что девушка была в туфлях на низком каблуке. Незадолго до их первой встречи он прочел где-то, что представительницы прекрасного пола, предпочитающие обувь без высокого каблука, чрезвычайно умны. А ума и деловой хватки начальнику отдела продаж было не занимать.
Билл и Мелинда Гейтс, 1997 год. / Фото: www.topkin.ru
Она сумела зацепить убеждённого холостяка настолько, что через 7 лет, 1 января 1994 Билл Гейтс повёл под венец Мелинду Энн Френч. Они женаты уже почти четверть века, воспитывают троих детей. Секрет их крепкой семьи лежит в общности интересов и, несомненно, в том светлом чувстве, которое привело их к алтарю.
Виктор Вексельберг и Марина Добрынина
Виктор Вексельберг и Марина Добрынина. / Фото: www.userapi.com
Они познакомились, ещё будучи студентами Московского института инженеров железнодорожного транспорта. Виктор Вексельберг начинал свою трудовую биографию с рядового научного сотрудника, а позже добился головокружительного успеха в бизнесе, став одним из самых богатых людей России.
Андрей Шторх, Анна Павлова, Виктор и Марина Вексельберг на открытии выставки. / Фото: www.sobaka.ru
Более 30 лет рядом с ним рука об руку идёт его супруга, ставшая не только верной спутницей миллиардера, матерью двоих его детей, но и настоящей соратницей, а с 2002 года ещё и руководителем благотворительного фонда «Добрый век». При этом Марина Добрынина старательно избегает публичности и даже во время благотворительных мероприятий не привлекает к себе внимания.
Джефф и Маккензи Безос
Джефф и Маккензи Безос. / Фото: www.business-vector.info
Их знакомство состоялось в инвестиционной компании D.E. Shaw, где они оба работали. Джеф был вице-президентом, а она – простым аналитиком. Однако он ещё до встречи с ней лицом к лицу познакомился с её анкетой и знал, сколько баллов она набрала на экзамене по определению академических способностей. Маккензи же не смогла устоять перед его заразительным смехом и решилась проявить инициативу в их сближении, пригласив его на ланч.
Джефф и Маккензи Безос. / Фото: www.imgur.com
Через полгода они были уже женаты, а спустя совсем немного времени переехали в Сиэтл и занялись делом всей своей жизни – создали Amazon. Джефф решал глобальные проблемы, а Маккензи вела бухгалтерию. Супруги считают, что у них прекрасная семья, в которой комфортно им самим и их четверым детям. Глава семейства старается больше времени проводить с семьей, а по вечерам непременно моет посуду. Это занятие он признаёт самым сексуальным из всего, что он делает, так как это невероятно нравится его супруге. Маккензи Безос сегодня пишет книги, а Джефф давно стал её самым первым м верным читателем.
Мукеш и Нита Амбани
Мукеш и Нита Амбани. / Фото: www.outlookindia.com
У них за плечами не было романтической истории и красивых ухаживаний. Дхирубхай Амбани, отец Мукеша Амбани увидел танцующую девушку на каком-то фестивале и, не откладывая дело в долгий ящик, просто позвонил ей домой. Нита, услышав имя собеседника, решила, что это глупый розыгрыш и, представившись Элизабет Тейлор, просто бросила трубку. Однако индийский бизнес-магнат был настойчив и смог побеседовать с отцом девушки. Приглашение в офис для разговора закончилось предложением. Дхирубхай Амбани предложил ей стать женой старшего сына. Для индийских семей подобные браки вполне обычны, а потому вот уже 32 года Нита – спутница жизни Мукеша Амбани.
Мукеш и Нита Амбани в день свадьбы. / Фото: www.vanityfair.com
Женщина нашла себя не только в ведении дома и воспитании троих детей. Она - член совета директоров Reliance Industries, которой владеет супруг, первая индийская женщина – член Международного Олимпийского комитета, владелец команды по крикету и активный общественный деятель.
Уоррен Баффет и Астрид Менкс
Уоррен Баффет и Астрид Менкс. / Фото: www.jauns.lv
Их взаимоотношения поощряла первая жена Уоррена Баффета, Сьюзен, оставившая миллиардера задолго до официального развода. При этом она же просила знакомых заботиться об Уоррене, успешном в бизнесе, но совершенно беспомощным в быту. Роль заботливой помощницы взяла на себя Астрид Менкс, латвийская иммигрантка, дружившая с миссис Баффет.
Уоррен Баффет и Астрид Менкс. / Фото: www.businessinsider.in
Она и стала второй супругой величайшего благотворителя, «Провидца», «Волшебника из Омахи», как часто называют Уоррена Баффета в Америке. Правда, предложения руки и сердца женщине пришлось ждать целых 29 лет. Поженились Уоррен и Астрид, когда ему было уже 76, а ей исполнилось 60 лет. Удивительно, но супруги очень скромны в жизни и абсолютно не склонны сорить деньгами.
Ричард и Джоан Брэнсон
Ричард и Джоан Брэнсон. / Фото: www.twimg.com
Его первый брак распался из-за того, что его супруга Кристин Томасси не выдержала совершенно сумасшедшего ритма жизни основателя Virgin Group. С Джоан он познакомился в антикварном магазине и поставил себе цель непременно завоевать понравившуюся ему женщину. Ричарда совершенно не смущал тот факт, что Джоан замужем. Она была слишком хороша, чтоб он мог просто так отпустить её. Осада длилась целый год, в течение которого влюбленный Ричард Брэнсон красиво ухаживал за возлюбленной. Через год она поняла, что любит этого странного человека, развелась с первым мужем и ушла к Ричарду.
Ричард и Джоан Брэнсон в молодости. / Фото: www.twimg.com
Правда, поженились они лишь через 12 лет, когда их семья уже стала больше на двух детей. Они живут вместе уже 40 лет и за эти годы Джоан вполне смирилась с тем, что её супруг любит экстремальный отдых, но вот к его способности утраивать себе приключения на волосок от смерти привыкнуть так и не смогла.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии