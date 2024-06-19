10 самых впечатляющих и изнурительных туристических троп

Пеший туристический маршрут, особенно если он очень длинный, всегда диалектичен — дух одиночества и братства, речные глади и горные плато, наслаждение и боль. Эта перекличка противоположностей и наполняет путь длиной в тысячи километров. Даже сложно поверить, что человек способен преодолеть такие расстояния на своих двоих.
Мемуары Шерил Стрейд об ее одиночном путешествии по тропе Pacific Crest оказались настолько увлекательными, что по мотивам этой истории в Голливуде сняли фильм «Дикая» с Риз Уизерспун в главной роли, который получил уже две номинации на Оскар. Если вам по душе подобные приключения, можете смело отправляться по одному из этих изнурительных и в то же время невероятно впечатляющих маршрутов.
Апплачская тропа, США
Дистанция: 3510 километров
Апплачская тропа — настоящая королева туристических троп. От горы Катадин в штате Мэн до горы Спрингер в Джорджии вас отделяет всего-навсего 5 миллионов шагов. Однако идиллические виды первоклассных североамериканских лесов Национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс в Северной Каролине должны скрасить ваше путешествие. Из потенциальных опасностей можно назвать бурого медведя, ядовитых змей, ядовитого плюща и клещей-распространителей болезни Лайма.
Тропа юго-восточного побережья, Великобритания
Дистанция: 1016 километров
Возможно, на фоне остальных участников списка путешествие по этому маршруту покажется вам забегом на короткую дистанцию. Тропа юго-восточного побережья выигрывает за счет своей истории. Пролегая от Майнхеда в графстве Сомерсет до Гавани Пул в Дорсете эта тропа пересекает сразу два объекта Всемирного наследия, в том числе Юрское побережье со скалами которым 240 миллионов лет. Кроме того, вам предстоит подняться в общей сложности на 35 километров, что равносильно четырем восхождениям на Эверест.
Тропа Те Арароа, Новая Зеландия
Дистанция: 3000 километров
Пейзажи Новой Зеландии в принципе не могут расстроить — горные хребты, мысы и ледники формируют впечатляющую панораму. Тропа Те Арароа — «длинная тропа» в переводе с языка маори — пересекает большинство этих природных красот. В обычном режиме этот маршрут отнимет у вас около 3 месяцев. Ультрамарафонец Джез Брагг преодолел его за 53 дня.
Тропа «Континентальный рубеж», США
Дистанция: 4990 километров
Еще один невероятно долгий маршрут, пересекающий Соединенные Штаты. Удел настоящих энтузиастов хайкинга. Почти 5 тысяч километров от Мексики до Канады — сложное, но крайне увлекательное путешествие вдоль Скалистых гор Северной Америки и таких интересных мест, как Красная пустыня в штате Вайоминг и Грейс-пик в Колорадо. Ежегодно всего 150 человек совершают попытку преодолеть «Континентальный рубеж». Самому молодому из них было всего 13 лет.
Тропа Сэмюэла и Флоренс Бейкеров, Судан / Уганда
Дистанция: 805 километров
Настоящих искателей приключений наверняка вдохновит первооткрывательский дух этого исторического маршрута по следам экспедиции Сэмюэла и Флоренс Бейкеров — первых европейцев, 150 лет назад добравшихся до озера Альберт в Восточной Африке и давших ему название в честь супруга королевы Виктории. Тропа начинается неподалеку от Джубы, столицы Южного Судана и проходит вдоль таких уникальных природных объектов, как озеро Альберт и 43-метровый водопад Кабарега в месте впадения Нила в озеро Виктория.
Тропа пустынь Орегона, США
Дистанция: 1287 километров
Орегонская пустыня — захватывающая и очень суровая местность, которая проверит вас на прочность. Маршрут представляет из себя смесь коротких троп, исторических дорог колонистов и путей сквозь дикую местность. Тропа пустынь — действительно серьезный вызов, который не стоит принимать, будучи неподготовленным. У вас за плечами должен иметься опыт и большие запасы воды. Тем не менее удивительные по красоте пейзажи делают эту тропу очень привлекательной.
Тропа «Гранд Италия», Италия
Дистанция: 6166 километров
Эту тропу с полной уверенностью можно назвать грандиозной. Проходя по всей альпийской дуге, маршрут впоследствии спускается вниз к Сицилии, огибает западное побережье Тирренского моря в сторону Сардинии и заканчивается в древнем городе Тибула. Тропа была открыта в 1995 году, и ее прохождение отнимет у вас примерно 8 месяцев.
Великая гималайская тропа, Непал
Дистанция: 1700 километров
Самая длинная и самая высокая горная тропа в мире, пересекающая весь гималайский хребет от Кашмира до Тибета. Этот маршрут для самых амбициозных хайкеров проходит по территориям Индии, Непала и Бутана. Непальский участок — наиболее сложный и сам по себе является серьезным вызовом даже для сверхопытных пеших туристов. Особое удовольствие — наблюдать за отдаленным непальскими деревушками, расположенными на склонах гор и холмов на высоте пары тысяч метров. Сюда стоит отправляться только имея опыт горного восхождения, потому что тропа поднимается до невероятных 6146 метров.
Природная тропа Хоккайдо, Япония
Дистанция: 4585 километров
Япония — настоящий рай для любителей ходьбы на длинные дистанции, ведь по ее территории проходят 5 из 10 самых длинных хайкинговых троп в мире. Тропа Хоккайдо — самая величественная из них — проходит по лесам, горами, дымящимся вулканам и ледникам острова Хоккайдо. На этом самом северном из японских островов очень короткое лето и долгая холодная зима, которую вам в любом случае предстоит застать, ведь на путешествие у вас уйдет порядка семи месяцев.
Транспанамская тропа, Панама
Дистанция: 800 километров
Каждый, кто хоть раз путешествовал по тропикам, подтвердит очень суровые местные условия. Густые и влажные джунгли, полные москитов и других кровососущих тварей, только и ждут, пока вы начнете это 800-километровое путешествие. Но по пути вас ожидает много интересного. От границы Колумбии и Коста-Рики вы вскоре попадете на территории местных племен вроде Куна и Эмбера. Также у вас будет шанс прокатиться на каноэ по водам тропических лесов и пройти по стопам конкистадоров, которые были здесь 600 лет назад. На всю Транспанамскую тропу у вас уйдет больше трех месяцев.
©
Свежие комментарии