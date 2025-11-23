С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

20 легендарных продуктов из 90-х

В 90-е годы мы радовались всему несоветскому, которое только начинало завозиться в нашу страну отовсюду. И советскому, успешно маскирующемуся под западное.

Хотя сегодня нам едва ли захочется вернуть всю эту «вкуснятину» 20-летней давности, все же вид знакомых упаковок разбудил ностальгию по детству и юности.


1. Маргарин Rama


Чуть солоноватый вкус этого маргарина, который выдавали за масло, без сомнения, знаком каждому. А в баночках из-под него еще долго хранилась всякая дребедень.

20 легендарных продуктов из 90-х

2. Печенье Wagon Wheels


Многие ждали, когда же наконец начнется рекламная пауза, и переживали, покажут ли ковбоев в тарантасе.

20 легендарных продуктов из 90-х

3. Вафли Koukou Roukou


Эти крохотные вкусные вафли сопровождались невиданной роскошью — наклейкой.

20 легендарных продуктов из 90-х

4. Конфеты Mamba


Все любят мамбу. И Сережа тоже.

20 легендарных продуктов из 90-х

5. Center Shock


Обычные карамельки через несколько секунд начинали выливать на язык сироп, чуть более чем полностью состоящий из лимонной кислоты. Сейчас даже думать об этом кисло, а тогда было вкусно.

20 легендарных продуктов из 90-х

6. Chewits


Динозаврик Жевастик ел все, что попадалось ему на глаза, но вкуснее всего были конфеты Chewits.

20 легендарных продуктов из 90-х

7. PEZ


Популярность этим карамелькам принесли упаковки с героями мультфильмов, куда конфеты загружались: чтобы съесть одну, надо было отогнуть «голову» блока.

20 легендарных продуктов из 90-х

8. Mynthon


Помните, как мужик в рекламе орал: «Ми-и-инто-о-о-о-он!»

20 легендарных продуктов из 90-х

9. Жевательные резинки Turbo


Совершенно «деревянная» на вкус жвачка в свое время тоже казалась лакомством.

20 легендарных продуктов из 90-х

А вкладыши с автомобилями из Turbo были одной из самых «твердых» валют детства.

20 легендарных продуктов из 90-х

10. Love is…


Это, конечно, любовь на все времена.


20 легендарных продуктов из 90-х

11. Bombibom


У них еще была разновидность с шоколадным вкусом, м-м-м…

20 легендарных продуктов из 90-х

12. Boomer


Из Boomer надувались отличные пузыри.

20 легендарных продуктов из 90-х

13. Напиток INVITE


Слоган «Просто добавь воды» живет в народе уже 20 лет.

20 легендарных продуктов из 90-х

14. YUPI


Одного поля ягоды с инвайтом.

20 легендарных продуктов из 90-х

15. ZUKO


А вот ZUKO был подороже и классом повыше. То есть не такой противный. Тогда казался настоящим соком.

20 легендарных продуктов из 90-х

16. Волшебный сундучок Milky Way


В результате объединения Milky Way и Lego появилась картонная коробочка, олицетворявшая мечту любого мальчишки.

20 легендарных продуктов из 90-х

17. Шоколадный батончик Wispa


Первый пористый шоколад, который был нами опробован.

20 легендарных продуктов из 90-х

18. Сушеные бананы


Крохотные сушеные фрукты зубодробительной сладости.

20 легендарных продуктов из 90-х

19. Чай Pickwick


Большинству запомнился по рекламе с чайником в виде огромного фрукта. Хотели такой чайник себе? Мы — да.

20 легендарных продуктов из 90-х

20. Какао ColaCao


Чемпион среди какао, как все мы хорошо помним

20 легендарных продуктов из 90-х

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх