20 легендарных продуктов из 90-х

В 90-е годы мы радовались всему несоветскому, которое только начинало завозиться в нашу страну отовсюду. И советскому, успешно маскирующемуся под западное.
Хотя сегодня нам едва ли захочется вернуть всю эту «вкуснятину» 20-летней давности, все же вид знакомых упаковок разбудил ностальгию по детству и юности.
1. Маргарин Rama
Чуть солоноватый вкус этого маргарина, который выдавали за масло, без сомнения, знаком каждому. А в баночках из-под него еще долго хранилась всякая дребедень.
2. Печенье Wagon Wheels
Многие ждали, когда же наконец начнется рекламная пауза, и переживали, покажут ли ковбоев в тарантасе.
3. Вафли Koukou Roukou
Эти крохотные вкусные вафли сопровождались невиданной роскошью — наклейкой.
4. Конфеты Mamba
Все любят мамбу. И Сережа тоже.
5. Center Shock
Обычные карамельки через несколько секунд начинали выливать на язык сироп, чуть более чем полностью состоящий из лимонной кислоты. Сейчас даже думать об этом кисло, а тогда было вкусно.
6. Chewits
Динозаврик Жевастик ел все, что попадалось ему на глаза, но вкуснее всего были конфеты Chewits.
7. PEZ
Популярность этим карамелькам принесли упаковки с героями мультфильмов, куда конфеты загружались: чтобы съесть одну, надо было отогнуть «голову» блока.
8. Mynthon
Помните, как мужик в рекламе орал: «Ми-и-инто-о-о-о-он!»
9. Жевательные резинки Turbo
Совершенно «деревянная» на вкус жвачка в свое время тоже казалась лакомством.
А вкладыши с автомобилями из Turbo были одной из самых «твердых» валют детства.
10. Love is…
Это, конечно, любовь на все времена.
11. Bombibom
У них еще была разновидность с шоколадным вкусом, м-м-м…
12. Boomer
Из Boomer надувались отличные пузыри.
13. Напиток INVITE
Слоган «Просто добавь воды» живет в народе уже 20 лет.
14. YUPI
Одного поля ягоды с инвайтом.
15. ZUKO
А вот ZUKO был подороже и классом повыше. То есть не такой противный. Тогда казался настоящим соком.
16. Волшебный сундучок Milky Way
В результате объединения Milky Way и Lego появилась картонная коробочка, олицетворявшая мечту любого мальчишки.
17. Шоколадный батончик Wispa
Первый пористый шоколад, который был нами опробован.
18. Сушеные бананы
Крохотные сушеные фрукты зубодробительной сладости.
19. Чай Pickwick
Большинству запомнился по рекламе с чайником в виде огромного фрукта. Хотели такой чайник себе? Мы — да.
20. Какао ColaCao
Чемпион среди какао, как все мы хорошо помним
