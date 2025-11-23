20 легендарных продуктов из 90-х

В 90-е годы мы радовались всему несоветскому, которое только начинало завозиться в нашу страну отовсюду. И советскому, успешно маскирующемуся под западное.



Хотя сегодня нам едва ли захочется вернуть всю эту «вкуснятину» 20-летней давности, все же вид знакомых упаковок разбудил ностальгию по детству и юности.

1. Маргарин Rama

2. Печенье Wagon Wheels

3. Вафли Koukou Roukou

4. Конфеты Mamba

5. Center Shock

6. Chewits

7. PEZ

8. Mynthon

9. Жевательные резинки Turbo

10. Love is…

11. Bombibom

12. Boomer

13. Напиток INVITE

14. YUPI

15. ZUKO

16. Волшебный сундучок Milky Way

17. Шоколадный батончик Wispa

18. Сушеные бананы

19. Чай Pickwick

20. Какао ColaCao