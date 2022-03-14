Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

1. Подбитый танк

Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C и его погибший танкист. Воронежский фронт, Январь-февраль 1943 года.

2. Парад на Красной площади

Бойцы уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, 07 ноября 1941 года.

3. Крушение крупнейшего дирижабля

Крушение крупнейшего дирижабля Гинденбург, ознаменовавшая конец эпохи дирижаблестроения.

4. Уборке мусора с улиц

Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.

5. Щемящая сердце фотография

Вьетнамский ребенок цепляется за своего отца, который был задержан и связан, как подозреваемый в содействии партизанам Северного Вьетнама в 1966 году .

6. Слепые дети в музее

Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее в 1914 году .

7. После двухдневной бомбардировки вблизи Донг Хой

Вьетнам, 6 июня 1965 года. Мирные люди, которые вышли из своих подземных укрытий после двухдневной бомбардировки и тяжелых боёв в окрестностях города Донг Хой.Вьетнам, 6 июня 1965 года.

8. Билет на Титаник

Пассажирский билет на Титаник. Апрель 1912 года.

9. Пасхальная доска позора

Пионеры обличают сверстников, посещающих церковь. СССР, 1930-е годы.

10. Князь Михаил Долгоруков

Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом в 1937 году.

11. Подсветки Кремля

Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II в 1896 году.

12. Группа несовершеннолетних шахтеров

Несовершеннолетние шахтеры, нанятые для работ в угольных шахтах компанией Pennsylvania Coal Company. США , 1911 год.

13. Арест за незаконную разведывательную деятельность

Сотрудники КГБ арестовали шпиона. Подмосковье, 1985 год.

14. Дети у Берлинской стены

Инженерно-оборудованная и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики с Западным Берлином .

15. Тяжёлые бои на восточном фронте

Восточный фронт в 1941 году.

16. Женщина в качестве транспорта

Колонизатор-купец использует местную женщину в качестве транспорта. Бенгалия, Британская Индия, 1903 год.

17. Пикник на природе

Поход с вожатым по местам боевой славы.

18. В поисках погибших

Поиск родственников среди погибших, Крым, 1942 год.

19. Старинная профессия

Собиратель окурков. Париж, 1900-е годы.

20. Шрамы от битья

Бывший раб показывает свои шрамы от битья. США, штат Луизиана, 1863 год.

21. Незабываемый снимок

Курсанты Нахимовского училища отдают честь ветерану Анатолию Леопольдовичу Голимбиевскому в 1989 году.

22. Немецкий лётчик выпал из горящего самолёта

Первая Мировая война, парашютов тогда ещё не было.

23. Крушение трансатлантического лайнера

Крушение трансатлантического лайнера Normandie в 1942 году.