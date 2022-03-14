Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце
Любая фотография - это всегда частица истории. Порой одно мгновение, замершее во времени, способно рассказать больше, чем толстые романы. Но в этом обзоре собраны особые фотографии - эмоциональность каждого из этих снимков просто зашкаливает. Они ранят в самое сердце, и заставляют задуматься о самом главном - каждого о своём.
1. Подбитый танк
Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C и его погибший танкист. Воронежский фронт, Январь-февраль 1943 года.
2. Парад на Красной площади
Бойцы уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, 07 ноября 1941 года.
3. Крушение крупнейшего дирижабля
Крушение крупнейшего дирижабля Гинденбург, ознаменовавшая конец эпохи дирижаблестроения.
4. Уборке мусора с улиц
Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.
5. Щемящая сердце фотография
Вьетнамский ребенок цепляется за своего отца, который был задержан и связан, как подозреваемый в содействии партизанам Северного Вьетнама в 1966 году.
6. Слепые дети в музее
Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее в 1914 году.
7. После двухдневной бомбардировки вблизи Донг Хой
Мирные люди, которые вышли из своих подземных укрытий после двухдневной бомбардировки и тяжелых боёв в окрестностях города Донг Хой. Вьетнам, 6 июня 1965 года.
8. Билет на Титаник
Пассажирский билет на Титаник. Апрель 1912 года.
9. Пасхальная доска позора
Пионеры обличают сверстников, посещающих церковь. СССР, 1930-е годы.
10. Князь Михаил Долгоруков
Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом в 1937 году.
11. Подсветки Кремля
Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II в 1896 году.
12. Группа несовершеннолетних шахтеров
Несовершеннолетние шахтеры, нанятые для работ в угольных шахтах компанией Pennsylvania Coal Company. США, 1911 год.
13. Арест за незаконную разведывательную деятельность
Сотрудники КГБ арестовали шпиона. Подмосковье, 1985 год.
14. Дети у Берлинской стены
Инженерно-оборудованная и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики с Западным Берлином.
15. Тяжёлые бои на восточном фронте
Восточный фронт в 1941 году.
16. Женщина в качестве транспорта
Колонизатор-купец использует местную женщину в качестве транспорта. Бенгалия, Британская Индия, 1903 год.
17. Пикник на природе
Поход с вожатым по местам боевой славы.
18. В поисках погибших
Поиск родственников среди погибших, Крым, 1942 год.
19. Старинная профессия
Собиратель окурков. Париж, 1900-е годы.
20. Шрамы от битья
Бывший раб показывает свои шрамы от битья. США, штат Луизиана, 1863 год.
21. Незабываемый снимок
Курсанты Нахимовского училища отдают честь ветерану Анатолию Леопольдовичу Голимбиевскому в 1989 году.
22. Немецкий лётчик выпал из горящего самолёта
Первая Мировая война, парашютов тогда ещё не было.
23. Крушение трансатлантического лайнера
Крушение трансатлантического лайнера Normandie в 1942 году.
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