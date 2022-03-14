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Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце


Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Любая фотография - это всегда частица истории. Порой одно мгновение, замершее во времени, способно рассказать больше, чем толстые романы. Но в этом обзоре собраны особые фотографии - эмоциональность каждого из этих снимков просто зашкаливает. Они ранят в самое сердце, и заставляют задуматься о самом главном - каждого о своём.

1. Подбитый танк


Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C и его погибший танкист. Воронежский фронт, Январь-февраль 1943 года.

Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C и его погибший танкист. Воронежский фронт, Январь-февраль 1943 года.

 

2. Парад на Красной площади


Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Бойцы уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах, 07 ноября 1941 года.

 

3. Крушение крупнейшего дирижабля


Крушение крупнейшего дирижабля Гинденбург, ознаменовавшая конец эпохи дирижаблестроения.

Крушение крупнейшего дирижабля Гинденбург, ознаменовавшая конец эпохи дирижаблестроения.

 

4. Уборке мусора с улиц


Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.

Цирковые слоны Кири и Мэни участвуют в уборке мусора с улиц разбомбленного Гамбурга. Германия, ноябрь 1945 года.

 

5. Щемящая сердце фотография


Вьетнамский ребенок цепляется за своего отца, который был задержан и связан, как подозреваемый в содействии партизанам Северного Вьетнама в 1966 году.

Вьетнамский ребенок цепляется за своего отца, который был задержан и связан, как подозреваемый в содействии партизанам Северного Вьетнама в 1966 году.

 

6. Слепые дети в музее


Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее в 1914 году.

Слепые дети изучают гиппопотама в Американском Естественно–историческом музее в 1914 году.

 

7. После двухдневной бомбардировки вблизи Донг Хой


Мирные люди, которые вышли из своих подземных укрытий после двухдневной бомбардировки и тяжелых боёв в окрестностях города Донг Хой. Вьетнам, 6 июня 1965 года.

Мирные люди, которые вышли из своих подземных укрытий после двухдневной бомбардировки и тяжелых боёв в окрестностях города Донг Хой.
Вьетнам, 6 июня 1965 года.

 

8. Билет на Титаник


Пассажирский билет на Титаник. Апрель 1912 года.

Пассажирский билет на Титаник. Апрель 1912 года.

 

9. Пасхальная доска позора


Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Пионеры обличают сверстников, посещающих церковь. СССР, 1930-е годы.

 

10. Князь Михаил Долгоруков


Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом в 1937 году.

Князь Михаил Долгоруков, перед расстрелом в 1937 году.

 

11. Подсветки Кремля


Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II в 1896 году.

Кремль декорирован электрическими лампочками в честь коронации Николая II в 1896 году.

 

12. Группа несовершеннолетних шахтеров


Несовершеннолетние шахтеры, нанятые для работ в угольных шахтах компанией Pennsylvania Coal Company. США, 1911 год.

Несовершеннолетние шахтеры, нанятые для работ в угольных шахтах компанией Pennsylvania Coal Company. США, 1911 год.

 

13. Арест за незаконную разведывательную деятельность


Сотрудники КГБ арестовали шпиона. Подмосковье, 1985 год.

Сотрудники КГБ арестовали шпиона. Подмосковье, 1985 год.

 

14. Дети у Берлинской стены


Инженерно-оборудованная и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики с Западным Берлином.

Инженерно-оборудованная и укреплённая государственная граница Германской Демократической Республики с Западным Берлином.

 

15. Тяжёлые бои на восточном фронте


Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Восточный фронт в 1941 году.

 

16. Женщина в качестве транспорта


Колонизатор-купец использует местную женщину в качестве транспорта. Бенгалия, Британская Индия, 1903 год.

Колонизатор-купец использует местную женщину в качестве транспорта. Бенгалия, Британская Индия, 1903 год.

 

17. Пикник на природе


Поход с вожатым по местам боевой славы.

Поход с вожатым по местам боевой славы.

 

18. В поисках погибших


Поиск родственников среди погибших, Крым, 1942 год.

Поиск родственников среди погибших, Крым, 1942 год.

 

19. Старинная профессия


Собиратель окурков. Париж, 1900-е годы.

Собиратель окурков. Париж, 1900-е годы.

 

20. Шрамы от битья


Бывший раб показывает свои шрамы от битья. США, штат Луизиана, 1863 год.

Бывший раб показывает свои шрамы от битья. США, штат Луизиана, 1863 год.

 

21. Незабываемый снимок


Курсанты Нахимовского училища отдают честь ветерану Анатолию Леопольдовичу Голимбиевскому в 1989 году.

Курсанты Нахимовского училища отдают честь ветерану Анатолию Леопольдовичу Голимбиевскому в 1989 году.

 

22. Немецкий лётчик выпал из горящего самолёта


Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

Первая Мировая война, парашютов тогда ещё не было.

 

23. Крушение трансатлантического лайнера


Крушение трансатлантического лайнера Normandie в 1942 году.

Крушение трансатлантического лайнера Normandie в 1942 году.

 

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Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердце

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Уникальные исторические фотографии, которые поражают в самое сердцеПодписаться на мой Instagram
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