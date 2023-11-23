18 правил современного этикета, за невыполнение которых можно прослыть невеждой

Основные правила современного этикета.

1. Приглашения

Виды приглашений.

2. Вежливые приветствия

Здоровайтесь с персоналом.

3. Болтовня по телефону

Громко болтать по телефону в публичных местах.

4. Мужчина с женской сумкой или пальто

Мужчине не стоит носить женскую сумку или пальто.

5. Дамская сумочка

Дамская сумочка – в левой руке.

6. Привычка чокаться

Не соприкасайтесь бокалами после тоста.

7. Помогать официанту

Никогда не помогайте официантам.

8. Головные уборы в помещении

Снимать или не снимать шляпу в помещении.

9. Гаджеты на столе

Выкладывать гаджеты на стол.

10. Знакомства

Простые правила знакомств.

11. Целлофановые пакеты

Ходить с целлофановым пакетом.

12. Личное пространство

Уважайте личное пространство окружающих.

13. В гостях и за столом

Правила поведения в гостях и на деловом приеме.

14. Табу для беседы

Темы, которые не стоит обсуждать в светском обществе.

15. Ходить в кинотеатре

Проход по узкому ряду в кино, театре или концерном зале.

16. Обсуждать отсутствующих

Сплетничать за спиной.

17. Общаться криком

Кричать из комнаты в комнату.

18. Личные тайны

Вещи, которые лучше оставить в тайне.