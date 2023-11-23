18 правил современного этикета, за невыполнение которых можно прослыть невеждой

Основные правила современного этикета.
Когда речь заходит об этикете, многие просто отмахиваются рукой, мол, не в XIX веке живем. Сейчас все гораздо демократичнее. Конечно, такого регламентированного поведения, какое было у наших предков, от вас никто не требует, но все же о нескольких современных правилах приличий узнать не помешает.
1. Приглашения
Виды приглашений.
Говорят, что кто приглашает, тот и платит. Утверждение это не совсем корректное. Тут все зависит от формулировки. Если вам говорят: «Приглашаю тебя завтра на обед» - платит тот, от кого оно прозвучало. Если же вы слышите: «Пойдемте сходим в ресторан» или что-то подобное – каждый платит сам за себя.
2. Вежливые приветствия
Здоровайтесь с персоналом.
Заходя в заведение, не забывайте вежливо здороваться с администратором, швейцаром, официантами и другим персоналом. Каких бы высот в своей жизни вы не достигли, не ставьте себя выше других, оставайтесь любезным с кем бы вы не встречались: будь то президент или дворник.
3. Болтовня по телефону
Громко болтать по телефону в публичных местах.
Вы и сами, наверняка, знаете, как иногда раздражают люди, которые на повышенных тонах болтают по телефону в транспорте, магазине или на улице. Из собственных наблюдений стоит заметить, что такие люди совсем не стесняются громко рассказывать в трубку о своих или чужих болезнях, личных проблемах, любовных похождениях или громко обсуждать других людей. Конечно, это правило вовсе не означает, что нельзя вообще говорить по телефону. Просто обсуждение серьезных проблем или интимных моментов требует личной встречи или хотя бы уединенного местечка для телефонного разговора.
4. Мужчина с женской сумкой или пальто
Мужчине не стоит носить женскую сумку или пальто.
По правилам этикета, мужчина не должен носить женскую сумку. Так что не стоит пихать в дамскую сумочку килограмм картошки, чтобы потом вручить ее мужу. То же самое касается женского пальто. Молодой человек принимает его у своей спутницы исключительно с целью повесить на вешалку, а не носит с собой во время прогулки по торговому центру.
5. Дамская сумочка
Дамская сумочка – в левой руке.
Приучите себя носить сумочку в левой руке, чтобы правая всегда оставалась свободной для приветствий и рукопожатий.
6. Привычка чокаться
Не соприкасайтесь бокалами после тоста.
Запомните, в приличном обществе не принято чокаться. Чтобы поддержать тост достаточно поднять бокал до уровня глаз и взглянуть на того, кому адресован тост.
7. Помогать официанту
Никогда не помогайте официантам.
Находясь в кафе или ресторане, не стоит помогать официанту с расстановкой и уборкой посуды. Делать это так же бестактно, как, например, помогать преподавателю на лекции. Запомните, официант находится на работе и прекрасно справится без вашей помощи, а вы просто наслаждайтесь трапезой и не мешайте ему.
8. Головные уборы в помещении
Снимать или не снимать шляпу в помещении.
Заходя в помещение, мужчина по правилам этикета должен снять головной убор. Что касается женщин, то они могут не снимать шляпку или кепку в кафе, а вот шапку нужно обязательно снимать.
9. Гаджеты на столе
Выкладывать гаджеты на стол.
Никогда не кладите телефон на стол в кафе или ресторане. Подобным жестом вы демонстрируете свою скуку и пренебрежительное отношение ко всему мероприятию и всем его участникам. Также постарайтесь лишний раз не отвлекаться на звонки, проверку почты или социальных сетей. Такими действиями вы можете обидеть своего собеседника, который в эти минуты и сам, скорее всего, чувствует себя не комфортно.
10. Знакомства
Простые правила знакомств.
При знакомстве человек, которому вы представляете кого-то, называется первым, а тот, кого вы представляете - вторым. По правилам этикета принято представлять младших по возрасту или статусу – старшим, мужчину – женщине, а того, кто пришел позднее - уже присутствующим.
11. Целлофановые пакеты
Ходить с целлофановым пакетом.
Нести что-то в целлофановом пакете уместно только, если вы возвращаетесь домой из супермаркета. Тоже самое касается и фирменных бумажных пакетов. Носить в них свои обеды или документы – жлобство.
12. Личное пространство
Уважайте личное пространство окружающих.
Не забывайте про тайну личных переписок. Читать чужую почту или сообщения – пример вопиющего неуважения. Даже если речь идет о супругах или детях, делать этого не стоит. Также, приучите себя стучать перед тем, как войти в комнату к ребенку старше 12 лет. Младшие члены семьи тоже имеют право на личное пространство, которое взрослые обязаны уважать.
13. В гостях и за столом
Правила поведения в гостях и на деловом приеме.
Находясь в гостях, никогда не отказывайтесь от угощения, приготовленного хозяйкой. Упустите информацию о том, что вы сидите на диете или у вас аллергия. Вежливо попробуйте блюдо и похвалите кулинарные способности человека, который его приготовил. То же самое касается и алкоголя. Окружающим не нужно знать, почему вы не пьете. Закажите бокал сухого вина и не спеша пейте его хоть весь вечер.
14. Табу для беседы
Темы, которые не стоит обсуждать в светском обществе.
На светском приеме или в компании малознакомых людей не принято обсуждать деньги, политику, религию и здоровье. Говорите о чем-то нейтральном: новинках литературы, музыкальных вкусах, увлечениях или моде. Избегайте тем, которые могут задеть окружающих.
15. Ходить в кинотеатре
Проход по узкому ряду в кино, театре или концерном зале.
Хотите производить впечатление воспитанного человека, соблюдайте правила. Проходя по узкому ряду в кино, театре или концерном зале, не поворачивайтесь спиной к сидящим. Может кому-то и принесет удовольствие лицезреть «вид сзади», но далеко не всем.
16. Обсуждать отсутствующих
Сплетничать за спиной.
В странах бывшего СНГ это называют «делиться», а в последнее время «выражать собственное мнение». Делиться проблемами можно только в узком кругу самых близких людей. В светском обществе лучше попридержать коней. Не стоит обсуждать супругов, детей и коллег с малознакомыми людьми. Также не стоит слушать и распускать сплетни о ком-то из коллектива.
17. Общаться криком
Кричать из комнаты в комнату.
Воспитанный человек никогда не станет орать или повышать голос. И речь тут идет не о скандалах. А о привычке кричать, звать или что-то громко рассказывать, находясь в другой комнате.
18. Личные тайны
Вещи, которые лучше оставить в тайне.
В новой компании не говорите о своем возрасте, социальном статусе, материальном положении, наградах и достижениях, болезнях, домашних проблемах и религии. Все эти темы являются интимными и глубоко личными.
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