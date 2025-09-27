Почему стол именно «шведский», а не «датский» или «норвежский»: как появилось название

Под понятием «шведский стол» подразумевается способ подачи блюд, который пришелся по душе огромному количеству наших соотечественников во время пребывания на курортах за границей. Не понятно только одно – почему он называется именно так и в чем его отличия от датского или норвежского стола. А также, как европейцы называют такой сервис.
1. Интересная история
В действительности организовывать богатый всевозможными яствами стол, когда приходят гости в дом – традиция скандинавская / Фото: infobpro.ru
В действительности организовывать богатый всевозможными яствами стол, когда приходят гости в дом – традиция скандинавская. Своими корнями она уходит в далекие древние времена. Так как северный климат слишком суров, местное население всегда готовило продукты в больших количествах, так сказать, с запасом. В кладовых всегда было много рыбы, предварительно засоленной, различных овощей, копченого мяса.
Когда в дом приходили гости, хозяева ставили на стол в обязательном порядке горячую пищу и свои запасы, показывая тем самым свое богатство, состоятельность и расположение к посетителям. Когда католичество стало широко распространяться в мире, а Скандинавия была включена в культурный обмен с западноевропейским регионом, традиция сервировки стола именно холодными закусками появилась и в странах, расположенных по соседству. За короткий промежуток времени ее стали соблюдать практически везде в мире.
Что касается западных стран, то данная сервировка там называется «буфет». «Шведский стол» – это название, которое активно используется исключительно в постсоветских странах.
2. Почему у нас прижилось именно такое название
Историк-путешественник вспоминал, что когда он плыл на корабле шведов, в столовой было изобилие различной еды / Фото: imageban.ru
Появилось данное определение во второй половине девятнадцатого столетия благодаря путешественникам из России. Впервые данная скандинавская традиция была описана в книге К. Скальковского «Путевые впечатления». Историк-путешественник вспоминал, что когда он плыл на корабле шведов, в столовой было изобилие различной еды. Около тарелок всегда была книга, к которой привязывали карандаш.
Писатель А. Куприн описывал нечто подобное, у русских путешественников такой подход вызвал состояние уныния / Фото: m.fishki.net
Писатель А. Куприн описывал нечто подобное. У русских путешественников такой подход вызвал состояние уныния, ведь они по привычке практически ко всему относились с некоторым подозрением. Но в итоге они еще долго оставались в приподнятом настроении, так как за съеденную пищу заплатили гораздо меньше, чем было нужно. Что касается России, то здесь термин прижился не только в отношении стола, сервированного холодными закусками, но и еды в целом.
Следовательно, само название появилось благодаря нашим путешественникам. Просто они не посещали Данию и Норвегию. В противном случае название было бы несколько иным. Но Норвегия вплоть до двадцатого столетия входила в состав Швеции. Что касается Дании, то эта страна не особо интересовала наших предков.
3. Занимательные факты
Определение «шведская семья» в Советском Союзе появилось где-то в семидесятых годах прошлого века в среде представителей богемы / Фото: rusinfo.info
С культурой скандинавов связаны еще два широко известных и популярных выражения – «шведская семья», а также «шведская стенка». Предположительно, определение «шведская семья» в Советском Союзе появилось где-то в семидесятых годах прошлого века в среде представителей богемы. Что касается моногамных семейных отношений, которые в данном случае подразумеваются, то это результат популярности на тот временной период откровенной литературы и кино производства Швеции.
Швед Перу Хенрику Лингу создал специальную систему спортивных гимнастических снарядов, предназначенных для общеобразовательных школ / Фото: hotline.ua
Стенка же является детищем шведа Перу Хенрику Лингу, доктора. Он создал специальную систему спортивных гимнастических снарядов, предназначенных для общеобразовательных школ. Со временем эту систему взяли на вооружение и в других государствах.
