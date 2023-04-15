Замените полив орхидеи обычной водой на огуречную воду, и вы заметите существенную разницу! Орхидеи быстро отзовутся на такую лёгкую, но регулярную подкормку, и будут цвести практически без перерыва!
Снимите шкурку с 1 огурца.
Перебейте её в блендере с 1 л чистой, отстоянной воды комнатной температуры. Процедите через мелкое сито, чтобы удалить твёрдые частички.
Полученной огуречной водой, без разбавления, поливайте орхидеи, как обычно, раз в 15 дней. В огуречной шкурке содержится множество полезных веществ, но в небольшой концентрации. Такая лёгкая, но регулярная подкормка прекрасно скажется на росте, развитии и цветении орхидеи!
Читать далее →
Поливайте орхидеи огуречной водой, и они будут цвести, не переставая
Замените полив орхидеи обычной водой на огуречную воду, и вы заметите существенную разницу! Орхидеи быстро отзовутся на такую лёгкую, но регулярную подкормку, и будут цвести практически без перерыва!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии