Поливайте орхидеи огуречной водой, и они будут цвести, не переставая

Замените полив орхидеи обычной водой на огуречную воду, и вы заметите существенную разницу! Орхидеи быстро отзовутся на такую лёгкую, но регулярную подкормку, и будут цвести практически без перерыва!







Снимите шкурку с 1 огурца.







Перебейте её в блендере с 1 л чистой, отстоянной воды комнатной температуры. Процедите через мелкое сито, чтобы удалить твёрдые частички.







Полученной огуречной водой, без разбавления, поливайте орхидеи, как обычно, раз в 15 дней. В огуречной шкурке содержится множество полезных веществ, но в небольшой концентрации. Такая лёгкая, но регулярная подкормка прекрасно скажется на росте, развитии и цветении орхидеи!





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