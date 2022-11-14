Почему в древности женщины брили ноги и подмышки, потом прекратили

Артистки Бродвея бреют ноги перед выступлением
Бьюти-индустрия развивается с незапамятных времен, ведь женщинам всегда хотелось выглядеть привлекательно. Еще в древности девушки искали способы, как избавиться от нежелательных волос. Однако с появлением одного обстоятельства от этой тенденции пришлось отказаться вплоть до ХХ века, когда женщины снова решили проводить депиляцию. Как так вышло и какие исторические события повлияли на бьюти-процедуру.
Древние времена
Женщины избавлялись от лишней растительности на теле еще до нашей эры. Египтяне пользовались ножами: сперва кремниевым, затем бронзовым, а с 1 тыс. до н.э. железным. В те времена бритье было необходимостью, поскольку из-за жары быстро распространялись различные инфекции. Нефертити усовершенствовала бьюти-процесс и изобрела густую массу из меда, воска и сока растений. Средство наносили на кожу, а лишь затем проводили процедуру.
Рабыни или служанки располагались у ног хозяйки и вручную вырывали волоски / Фото: sun9-17.userapi.com
Еще один популярный метод среди состоятельных египтянок - выдергивание волос. Рабыни располагались у ног хозяйки и вручную вырывали волоски. Технологию сделали более щадящей уже в Древнем Риме, где сперва женщины распаривали кожу в бане. Далее служанки накручивали каждую волосинку на плотную нить и быстро выдергивали. Обычно процедуру проводили у молодых римлянок. Они удаляли нежелательные волосы, отдавая почтение богам и показывая свою готовность к соитию с мужчинами.
После крещения и принятия христианства, депиляция стала запрещенной / Фото: i.mycdn.me
На Руси бьюти-процедуру выполняли только особы княжеских кровей, простым крестьянкам было не до того. Женщины пользовались горячей смолой или воском. Подобный метод применяли жены и наложницы турецких султанов. Они использовали полоски, смазанные воском с обеих сторон, почти как и современные женщины. После крещения и принятия христианства, депиляция стала запрещенной. Религия проповедовала высшую ценность внутренней красоты, а не внешней. В некоторых странах бритье волос и вовсе стало считаться грехом. С тех пор на многие века женщины забыли о депиляции.
Возвращение моды на бритье подмышек
В начале ХХ века считалось, что женское тело нужно прикрывать от лодыжек до запястий
До начала ХХ века европейцы не сильно заботились о гладкости своих подмышек. Однако в 1915 году в журнале «Harper’s Bazaar» разместили рекламу, где девушка стояла в платье с короткими рукавами, подняв руки вверх. На первый взгляд ничего страшного, но тогда кадр казался сенсационным. В то время считалось, что женское тело нужно прикрывать от лодыжек до запястий, поэтому фото, где видны подмышки, произвело неожиданный эффект. Впрочем, тогда лишь одного упоминания о подмышках было достаточно, чтобы впечатлительным дамам немедленно сделалось дурно. Однако модель, смело обнажающая эту часть рук, заставила женщин всерьез задуматься о необходимости депиляции.
Бритье подмышек приняли не сразу. Новую модель платьев начали продавать, но большим спросом они не пользовались. Лишь в 1922 году изделия медленно начали входить в моду. В тот же период выпустили женские бритвы и средства для деликатного избавления от волос. Производители перестали волноваться о необходимости своих товаров и старались подчеркнуть их выгодные преимущества. С тех пор тенденция на открытые платья и депилированные подмышки плотно вошла в европейское общество.
Бетти Грейбл - законодательница тренда на бритые ножки
Бетти Грейбл с гладкими ножками в короткой юбке и чулках выглядела очаровательно / Фото: rollingstone.com
Депилировать ноги девушки стали несколько позже подмышек. В 20-е годы на пике популярности были платья с укороченным подолом, а к 30-м их носили многие женщины. Именно в этот период возникли горячие обсуждения о красоте и волосах на девичьих ногах. Некоторые модные знатоки даже называли их проказой и проклятием. Однако большинство женщин не велись на провокации, ведь ходили слухи, что бритые ноги - признак легкодоступности.
Девушки имитировали надетые чулки, рисуя стрелки на задней поверхности ног и окрашивая кожу
«Революцию» произвела американская актриса Бетти Грейбл, которая сияла на всех экранах после Второй мировой войны. Девушка с гладкими ножками в короткой юбке и чулках выглядела очаровательно. В военные и послевоенные годы отыскать пару капроновых изделий было практически невозможно. Именно поэтому девушки имитировали надетые чулки, рисуя стрелки на задней поверхности ног и окрашивая кожу. Чтобы добавить убедительности, приходилось регулярно брить ноги. Война закончилась, производство чулок возобновилось, а привычка делать депиляцию укоренилась настолько сильно, что живет по сей день и считается признаком женственности.
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