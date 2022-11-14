Почему в древности женщины брили ноги и подмышки, потом прекратили

Артистки Бродвея бреют ноги перед выступлением

Древние времена

Рабыни или служанки располагались у ног хозяйки и вручную вырывали волоски / Фото: sun9-17.userapi.com

После крещения и принятия христианства, депиляция стала запрещенной / Фото: i.mycdn.me

Возвращение моды на бритье подмышек

В начале ХХ века считалось, что женское тело нужно прикрывать от лодыжек до запястий

Бетти Грейбл - законодательница тренда на бритые ножки

Бетти Грейбл с гладкими ножками в короткой юбке и чулках выглядела очаровательно / Фото: rollingstone.com

Девушки имитировали надетые чулки, рисуя стрелки на задней поверхности ног и окрашивая кожу