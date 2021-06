Как выглядит сегодня молодое поколение печально известной династии Кеннеди

1. Роза Шлоссберг

Роза Шлоссберг в 2013 году (слева) и молодая Джеки Кеннеди в 1961 году. \ Фото: thenewdaily.com.

2. Татьяна Шлоссберг

Татьяна Шлоссберг.\ Фото: people.com.

3. Джон «Джек» Шлоссберг

Амбициозный Джек пока не рвется к власти и начинает карьеру политика осторожно. \ Фото: google.com.

4. Патрик Шрайвер Шварценеггер

Патрик и его отец Арнольд Шварценеггер. \ Фото: nydailynews.com.

5. Джо Кеннеди III

Джо Кеннеди III присутствует на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей в январе 2013 года. \ Фото: wbur.org.

6. Роберт «Бобби» Кеннеди III

Бобби Кеннеди III. \ Фото: theknow.denverpost.com.

7. Конор Кеннеди

Конор Кеннеди на премьере фильма Ethel. \ Фото: yahoo.com.

8. Кира Кеннеди

Кира Кеннеди. \ Фото: gawker.com.

9. Кэтрин Шварценеггер

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт на премьере фильма «Мстители: Финал» в апреле 2019 года. \ Фото: insider.com.

10. Микаэла Куомо

Микаэла Куомо с отцом. \ Фото: flickr.com.

Одна из самых печально известных династий в Америке - семья Кеннеди. Эта фамилия вот уже десятки лет остаётся в центре внимания, продолжая оказывать влияние почти на все аспекты общества, включая политику, кино, экологическую активность, репортажи и даже социальные сети. Но сегодня речь пойдёт о молодом поколении этого семейства, которое также, как и их предки , находится под пристальным вниманием папарацци, вытаскивающих на поверхность интересные факты про каждого из них.Тридцатиоднолетняя Роза (Роуз) - старшая дочь Кэролайн Кеннеди, которая имеет невероятное сходство со своей бабушкой Джеки Кеннеди. Девушка получила степень магистра в школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета, а также она является выпускницей Гарварда. Ко всему прочему, Роуз начинающая актриса, которая создала веб-сериал «End Time Girls Club», от Above Average Productions, который является частью бродвейского видео Лорна Майклса. По словам Шлоссберг в интервью Mashable в 2016 году, эта картина стала своеобразным ответом на то, как как Нью-Йорк отреагировал на ураган Сэнди, и как люди были крайне недостаточно подготовлены к бедствию, в частности, девушки.С момента выпуска её веб-шоу, внучка Кеннеди долгое время оставалась под пристальным вниманием прессы. Сейчас же она живёт и работает в Лос-Анджелесе, являясь соавтором Time: The Kalief Browder Story для Spike TV.Средняя дочь Кэролайн Кеннеди, Татьяна Шлоссберг, не теряла времени даром, укрепляя свою карьеру. После окончания Йельского университета она получила стажировку в The New York Times, которая быстро привела её к работе экологическим репортером в научном отделе легендарной городской газеты до июля 2017 года, незадолго до того, как вышла замуж. А в конце 2018 года она начала писать книгу об изменении климата. Хотя Шлоссберг, возможно, не преследует открыто политическую карьеру, в её работе всё ещё есть политический уклон. Некоторые из её статей для The Times включают такие цитаты и высказывания: «У Трампа есть выбор по климатической политике. Что бы вы сделали?» и «Чувствуешь озноб? Виноват полярный вихрь и глобальное потепление». Её работа как репортёра не заключается в том, чтобы навязывать своё мнение, но ясно одно, что она не позволяет политическому климату мешать научным и экологическим фактам.Формируя свой собственный путь, самый молодой из трио Шлоссберга, Джек окончил Йельский университет в 2015 году и является единственным внуком Джона Ф. Кеннеди и Жаклин Онассис. В восьмом классе он основал RelightNY, некоммерческую организацию, которая поставляла компактные люминесцентные лампы для малообеспеченных жилых домов и пропагандировала экологию. Согласно эссе, которое он написал для Politico, Джек сказал, что хотел бы стать более вовлечённым в политику, тем самым продолжая традицию Кеннеди.Без внимания не остался и Патрик, сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Будучи подростком, он не без помощи своих родителей, в частности матери, организовал собственную линию мужской одежды под названием «Project360». В настоящее время молодой и перспективный парень благополучно устраивает собственную карьеру, пробуя себя в качестве модели и актёра, занимая достаточно прочную планку в мире шоу-бизнеса и киноиндустрии.Тридцатидевятилетний Джозеф является внучатым племянником президента Джона Ф. Кеннеди и внуком генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди. Закончив Стэнфордский университет и Гарвардскую школу права, он служил помощником окружного прокурора штата Массачусетс, в 2012 году ушёл в отставку, чтобы продолжить свою деятельность в государственной должности. Позже он получил место в Палате представителей США в четвёртом округе Массачусетса , а также баллотировался в Сенат.Как и его сестра Кик, Бобби также нашёл себя в индустрии развлечений. Он снялся в фильме «AmeriQua» в роли ленивого выпускника колледжа, который пускается в отрыв в Болонье, Италия, после того, как его родители лишили никчемного мальчишку финансов. Ко всему прочему он написал сценарий и выступил в роли режиссёра документального фильма о музыканте Эрике Льюисе. А в июле 2018 года он в очередной раз удивил публику своим поступком, а именно – женитьбой на бывшем сотруднике ЦРУ Амариллис Фокс, которая на законных правах вошла в старый добрый клан Кеннеди. В этом году у пары родилась дочка, которую счастливые супруги назвали Бобби.Вероятно, он наиболее известен тем, что встречался с Тейлор Свифт в течение нескольких месяцев в 2012 году. Но помимо любовных похождений, Конор Кеннеди также работал с Ocean Alliance, специализирующихся на спасении китов, а ещё посещал престижную Академию Дирфилда в Массачусетсе. В феврале 2017 года Конор попал в заголовки газет, когда его арестовали в Аспене после драки в баре. Удивительным является тот факт, что Кеннеди без колебаний признал себя виновным в хулиганстве, утверждая, что защищал своего друга, которого оскорбляли гомофобы.Не так давно младшая сестра Конора Кира была втянута в грандиозный скандал, разразившийся на почве кибер-издевательств. Из-за этого происшествия, она стала частью группы «Rich Kids of Instagram», в которую вошли такие привилегированные подростки, как Тиффани Трамп и Гайя Матисс. Несмотря на то, что участие в полемике не является чем-то необычным для этой бабочки социальных сетей, тем не менее, её отец Роберт Ф. Кеннеди-младший, запретил ей использовать Instagram и Snapchat после инцидента с кибер-издевательствами.Следуя по стопам своей мамы-журналистки, Марии Шрайвер, Кэтрин закончила университет Южной Калифорнии в 2012 году со степенью в области коммуникаций. В 2010 году она также написала книгу «Rock What You've Got: Secrets to Loving Your internal and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back», в которой затронула и описала проблемы о своей борьбе с образом тела и о том, как преодолеть их с уверенностью в себе. А в настоящее время девушка ведёт блог о моде и образе жизни под простым названием «Кэтрин» . Дочь губернатора Нью-Йорка, Микаэла была вовлечена в собственную политическую активность в 2015 году, когда она продавала футболки, повышающие осведомленность о сексуальном насилии. Все доходы от продаж пошли в Центр Правосудия и прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия.