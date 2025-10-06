Как использовать старый матрас

Зачем выбрасывать старый матрас, если из него можно сделать отличную вещь для дачи или загородного дома? Прекрасный уличный диванчик станет чудесным дополнением террасе и соберёт семью вместе.
Для простого каркаса дивана понадобится фанера 12 мм + бруски 140. Схема и детали представлены ниже.
Нарежьте бруски на детали нужной длины.
Затем поставьте сиденье на ножки.
Выпилите из фанеры основание для дивана, установите поверх каркаса, закрепите саморезами.
Из той же фанеры выпилите и закрепите спинку.
Из брусков на мебельные уголки сделайте подлокотники.
Остаётся дело за малым — мягкая составляющая дивана. Она будет сделана на основе старого матраса и мебельной ткани. Размеряем готовый диван, выкраиваем детали для сиденья и спинки.
Сшиваем мебельную ткань в чехол.
Поверхность каркаса зашкурим, покроем маслом/морилкой и лаком.
Вдеваем готовый чехол в матрас. То же самое повторяем с деталью спинки. Всё устанавливаем на каркас дивана.
В готовом виде диванчик выглядит очень уютно, а также на нём много места для самого комфортного отдыха!
