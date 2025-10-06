Как использовать старый матрас

Зачем выбрасывать старый матрас, если из него можно сделать отличную вещь для дачи или загородного дома? Прекрасный уличный диванчик станет чудесным дополнением террасе и соберёт семью вместе.







Для простого каркаса дивана понадобится фанера 12 мм + бруски 140. Схема и детали представлены ниже.







Нарежьте бруски на детали нужной длины.

Сначала на мебельные уголки соберите сиденье дивана.Затем поставьте сиденье на ножки.Выпилите из фанеры основание для дивана, установите поверх каркаса, закрепите саморезами.Из той же фанеры выпилите и закрепите спинку.Из брусков на мебельные уголки сделайте подлокотники.Остаётся дело за малым — мягкая составляющая дивана. Она будет сделана на основе старого матраса и мебельной ткани. Размеряем готовый диван, выкраиваем детали для сиденья и спинки.Сшиваем мебельную ткань в чехол.Поверхность каркаса зашкурим, покроем маслом/морилкой и лаком.Вдеваем готовый чехол в матрас. То же самое повторяем с деталью спинки. Всё устанавливаем на каркас дивана.В готовом виде диванчик выглядит очень уютно, а также на нём много места для самого комфортного отдыха!