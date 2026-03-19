Купить качественный кусок свежего мяса в современных реалиях очень сложно, на это нужно потратить время и деньги. Мало кто готов через день бегать по магазинам и выбирать подходящий кусок свежего мяса.

Конечно, идеальный вариант — готовить из свежих продуктов, это правило касается всех элитных ресторанов и уважающих себя шеф-поваров.

ПРАВИЛА ЗАМОРОЗКИ МЯСА

В домашних же условиях можно сделать попроще, мы расскажем, как правильно заморозить мясо на месяц и не тратить время на походы по магазинам.Специалисты уверяют, что заморозить мясо и не потерять вкусовые качества продукта невозможно. Это правда. Но существуют два вида заморозки, которые существенно отличаются друг от друга.Шоковая заморозка — замораживание мяса при температуре –40 градусов по Цельсию. Такая заморозка считается правильной, мясные волокна не повреждаются, а при размораживании мясо не теряет вкусовых качеств. В домашних условиях такого результата не добиться, но можно воспользоваться вторым способом.Бытовая заморозка — замораживание мяса в домашних условиях. Температура в морозильной камере домашнего холодильника обычно не достигает и половины идеальной температуры для заморозки. Поэтому при длительной заморозке в мясе образуются большие кристаллы льда, мясные волокна повреждаются, а в результате получается безвкусный и сухой кусок резины, как его ни готовь.Свежее мясо может храниться до 5 дней в нулевой камере, обернутое полотенцем. Каждый день полотенце надо менять. Заготовить мясо на более долгий срок тоже реально.Чтобы максимально сохранить вкус будущего мясного блюда, необходимо правильно сделать мясные заготовки.Если следовать инструкциям, мясо может пролежать в морозилке от одного до трех месяцев без существенных потерь во вкусе.Кусок мяса протри вафельным полотенцем, чтобы избавиться от лишней влаги.Заготовки для стейка или отбивных нарежь на порционные кусочки и выложи на пергаментную бумагу.Убери заготовки на бумаге в морозилку на 3 часа.Через 3 часа мясо нужно достать и обязательно завакуумировать или плотно обернуть в пищевую пленку. Это нужно для того, чтобы мясо не превратилось со временем в кусок льда.Фарш можно заготовить таким же способом: измельчить мясо в мясорубке, завакуумировать и хранить в морозилке.Чтобы быть уверенным, что мясо годится к употреблению, наклей на пленку или вакуумный пакет стикер с датой заморозки. Хранятся такие заготовки 3 месяца.