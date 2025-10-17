С нами не соску...
Вечное движение

Вечные двигатели невозможны. Пересечь линию горизонта невозможно. Поднять себя за волосы невозможно.

Это факты нашего мира и с этим приходится смириться. Но среди людей попадаются удивительные экземпляры, неспособные вот так взять, да и смириться с фактами нашего мира. Они снова и снова пытаются пересечь линию горизонта, поднять себя за волосы или создать вечный двигатель.

Многие из создателей вечных двигателей (или, как их ещё сейчас часто называют, устройств нулевой энергии) искренне верят в свои идеи.

Учитывая, что оскорблять чувства верующих нельзя, не станем здесь описывать несостоятельность этих идей, а вместо этого приведем несколько примеров, когда люди подошли к созданию вечного двигателя настолько близко, насколько это возможно. Речь идёт об устройствах, функционирующих в течение десятков лет и поныне.



Батарея Николае Василеску




Николае Василеску-Карпен (Nicolae Vasilescu-Karpen, 1870 – 1964) был румынским инженером электротехником, работавшим в основном в области связи. В 1950 году он создал некую батарею. С тех пор и по ныне устройство, находящееся в Национальном Техническом Музее имени Дмитриу Леонида непрерывно выдаёт постоянное напряжение в 1 вольт.
Точное устройство Батареи Василеску неясно. Предполагается взаимовлияние электрического, гравитационного и температурного полей.

Оксфордский электрический звонок




Устройство, работающее по принципу маятника Дзамбони, было создано в 1840 году и работает до сих пор. Оно находится в коридоре Кларендонской Лаборатории Оксфордского Университета.

Маятник Дзамбони использует электростатические силы, колеблясь между двумя разнозаряженными полюсами.
В крайнем положении он заряжается от одного из полюсов, отталкивается от него и движется к другому полюсу, где отдаёт свой заряд и заряжается от него. Расход энергии настолько незначителен, что измерить его удалось относительно недавно. Энергии в сухой батарее, состоящей из фольги разных металлов, теоретически должно хватить на сотни лет поддержания движения. Т.е. устройство сломается механически раньше, чем движение прекратится.

Часы Беверли




Часы находятся на факультете физики Университета Отаго в городе Данидин в Новой Зеландии. Они ходят без завода с 1864 года. Механизм приводится в движение колебаниями температуры и давления. Принцип разработан Корнелисом Дреббелем (1572 – 1633) и воплощён Артуром Беверли (1822 – 1907). Для поддержания движения достаточно колебания температуры в 3,5 градуса в сутки. Нечто в этом роде можно даже купить – марка часов «Atmos» устроена на том же принципе.

Двигатель Бесслера




Иоганн Эрнст Бесслер (1680 – 1745) был врачом при дворе графа Гессенского. В 1717 году он продемонстрировал некое устройство, которое, будучи приведено в движение и заперто в сарае, сохраняло движение в течение 2 месяцев, причём проверки осуществлялись каждые 2 недели.

К машине проявлял интерес Петр 1, но изобретатель запросил совершенно астрономическую сумму (в современном эквиваленте порядка 100 миллионов) и желающих не нашлось.



P.S. Вечные двигатели все ещё невозможны.

источник

