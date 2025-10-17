Вечное движение

Вечные двигатели невозможны. Пересечь линию горизонта невозможно. Поднять себя за волосы невозможно.
Это факты нашего мира и с этим приходится смириться. Но среди людей попадаются удивительные экземпляры, неспособные вот так взять, да и смириться с фактами нашего мира. Они снова и снова пытаются пересечь линию горизонта, поднять себя за волосы или создать вечный двигатель.
Учитывая, что оскорблять чувства верующих нельзя, не станем здесь описывать несостоятельность этих идей, а вместо этого приведем несколько примеров, когда люди подошли к созданию вечного двигателя настолько близко, насколько это возможно. Речь идёт об устройствах, функционирующих в течение десятков лет и поныне.
Батарея Николае Василеску
Николае Василеску-Карпен (Nicolae Vasilescu-Karpen, 1870 – 1964) был румынским инженером электротехником, работавшим в основном в области связи. В 1950 году он создал некую батарею. С тех пор и по ныне устройство, находящееся в Национальном Техническом Музее имени Дмитриу Леонида непрерывно выдаёт постоянное напряжение в 1 вольт.
Точное устройство Батареи Василеску неясно. Предполагается взаимовлияние электрического, гравитационного и температурного полей.
Оксфордский электрический звонок
Устройство, работающее по принципу маятника Дзамбони, было создано в 1840 году и работает до сих пор. Оно находится в коридоре Кларендонской Лаборатории Оксфордского Университета.
Маятник Дзамбони использует электростатические силы, колеблясь между двумя разнозаряженными полюсами.
Часы Беверли
Часы находятся на факультете физики Университета Отаго в городе Данидин в Новой Зеландии. Они ходят без завода с 1864 года. Механизм приводится в движение колебаниями температуры и давления. Принцип разработан Корнелисом Дреббелем (1572 – 1633) и воплощён Артуром Беверли (1822 – 1907). Для поддержания движения достаточно колебания температуры в 3,5 градуса в сутки. Нечто в этом роде можно даже купить – марка часов «Atmos» устроена на том же принципе.
Двигатель Бесслера
Иоганн Эрнст Бесслер (1680 – 1745) был врачом при дворе графа Гессенского. В 1717 году он продемонстрировал некое устройство, которое, будучи приведено в движение и заперто в сарае, сохраняло движение в течение 2 месяцев, причём проверки осуществлялись каждые 2 недели.
К машине проявлял интерес Петр 1, но изобретатель запросил совершенно астрономическую сумму (в современном эквиваленте порядка 100 миллионов) и желающих не нашлось.
P.S. Вечные двигатели все ещё невозможны.
