Курица в банке: блюдо, вкус которого в разы лучше, чем в рукаве

Казалось бы, каких только рецептов приготовления курицы нет. В рукаве и в горшочках, целиком и кусочками, маринованной в кефире и соевом соусе. Но есть один способ, о котором часто не знают современные хозяйки, несмотря на то, что еще нашим бабушкам он был хорошо известен. Это приготовление нежнейшей курицы в… стеклянной банке.
Рецепт приготовления курицы в банке. |Фото: optim1stka.ru
Чаще всего берут трехлитровую банку, если ужином нужно накормить целую семью. Готовить просто, но не очень быстро, так что лучше сразу запекать большую порцию. Для приготовления ничего особенного не нужно – любимые овощи (лук, морковь, сладкий перец (по вкусу и сезону), картошка, помидор или томатная паста), курица, конечно же, соль и специи.
Для приготовления понадобится курица и нарезанные не мелко овощи. |Фото: sunchess.ru
Способ приготовления элементарный. Вначале нужно подготовить курицу, порезав ее порционно, кусочки по размеру должны поместиться в банку. Мясо посолите и поперчите, оставьте ненадолго мариноваться. За это время подготовьте овощи: почистите, порежьте небольшими кусочками, картофель посолите тоже.
Для рецепта можно взять окорочка. |Фото: ekobazar-online.ru
Теперь закладываем все в банку. На дно – часть овощей, а затем курицу слоями с остатком овощей. Обязательно добавьте пару горошин черного перца и пару лавровых листов. Заполнять банку нужно «по плечики», чтобы она не лопнула при
Трехлитровую банку закройте фольгой. |Фото: smirupomiske.ru
В таком виде отправляйте запекаться. Запомните, что помещать банку с курицей нужно в еще не разогретую духовку, постепенно доводя температуру до 180 градусов. Томиться блюдо должно около 1,5 часов. Так у вас получится мягкая и нежная курятина, пропитанная ароматом овощей и специй.
Нежнейшая курица, приготовленная в банке. |Фото: 1000.menu
Если хочется разнообразить вкус, то в банку можно добавить грибы или чернослив, курагу или апельсины. В каждом случае вкус будет превосходным и всегда разным. Приятного аппетита!
Нежнейшая курица, приготовленная в банке. |Фото: takprosto.cc
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