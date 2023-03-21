Как умножать любые числа в уме? Подзабытый школьный способ

Морковь — глаза
Нарежьте морковку пластинками немного наискосок — и увидите, насколько этот овощ напоминает глаз, вплоть до мельчайших линий, имитирующих радужную оболочку. И это правда, что, налегая на морковь, вы делаете для своих глаз доброе дело. В ней полно витаминов и антиоксидантов (бета-каротина, например), которые снижают угрозу потери зрения в пожилом возрасте.
Грецкий орех — мозг
Складочки и морщинки грецкого ореха делают его форму невероятно похожей на мозг с его левым и правым полушариями. И неудивительно, что орехи считаются «едой для серого вещества» — они содержат высокую концентрацию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают нормальное функционирование мозга.
Сельдерей — кости
Длинные тонкие стебли сельдерея похожи на кости — и очень для них полезны. Сельдерей — источник кремния, который регулирует минерализацию костей.
Авокадо — матка
Авокадо по форме напоминает матку и очень полезен для сохранения репродуктивного здоровья. В авокадо содержится много фолиевой кислоты, которая снижает риск дисплазии шейки матки.
Моллюски — мужская половая железа
Исследования показали, что моллюски действительно очень хороши для мужского здоровья. В них содержатся фолиевая кислота и цинк, которые могут значительно улучшить качество спермы.
Грейпфрут — грудь
Сходство с женской грудью круглых цитрусовых вроде лимонов и грейпфрутов может быть больше чем просто случайностью. В грейпфруте содержатся так называемые лимоноиды — вещества, препятствующие образованию раковых клеток в груди.
Помидоры — сердце
Разрежьте помидор пополам, и увидите многочисленные камеры, которые напоминают структуру сердца. Исследования показали, что благодаря содержанию ликопина томаты снижают риск сердечных заболеваний. Причем если вы добавите к этому овощу немного жира — оливкового масла или авокадо, то усваиваемость ликопина возрастет почти в десять раз.
Красное вино — кровь
Похожее на кровь красное вино богато антиоксидантами и полифенолами, включая ресвератрол. Выпив немного красного вина, вы получаете защиту против холестерина ЛПНП, который может стать причиной сердечных заболеваний. Кроме того, вино обладает разжижающим кровь действием, а значит — препятствует образованию кровяных сгустков.
Имбирь — желудок
Имбирь похож на желудок и, как известно, помогает справиться с тошнотой. Он содержит гингерол, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
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