Танцы с мёртвыми, украшения из волос и другие траурные странности из разных уголков мира

1. Запрет на произнесение имени умершего

Только не произноси его имя.

2. Изготовление украшений из волос покойного

Викторианское украшение из волос умершего.

3. Стриптиз

Похороны? Танцуют все!

4. Отрезание пальца

И палец на память.

5. Фото с мертвыми

И фотография на память.

6. Завешивание зеркал

И зеркала под покрывалом.

7. Танцы с мертвыми

Танцуют все!

8. Подбирание костей умершего палочками

Кости, пепел и китайские палочки.

9. Свадьбы покойников

И даже смерть не разлучит нас.

10. Поедание умершего

Странная традиция племени вари.