Танцы с мёртвыми, украшения из волос и другие траурные странности из разных уголков мира

Обычаи, связанные с уходом человека в лучший мир и погребением, - один из наиболее ритуализированных аспектов человеческого бытия. Однако традиции и ритуалы людей, скорбящих о потере близкого человека, в разных культурах сильно различаются. То, что будет «странным» и «диким» для одной культуры - это способ чтить память усопших в другой культуре. В этом обзоре 10 траурных традиций, которые могут показаться странными тем, кто их не практикует.
1. Запрет на произнесение имени умершего
В некоторых культурах австралийских аборигенов, когда человек умирает, произносить его имя запрещено. Продолжительность подобного запрета определяют старейшины семьи и общины, и она может варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от статуса умершего. Местные жители верят, что после смерти дух человека отправляется в загробный мир, но если произносить имя умершего, его дух может вернуться в этот мир, что создаст проблемы для его семьи.
Только не произноси его имя.
Чтобы не нарушить этот путь к загробной жизни, члены народности аранда заменяли имя покойного на слово «Kumantjayi», что означает «безымянный», когда говорили о нем, а также прятали подальше все фотографии усопшего. Эта традиция могла создать ряд проблем. Например, в одной общине, когда умерла некая Элис, один из главных населенных пунктов региона, Элис-Спрингс, нужно было называть Камантджайи-Спрингс. А когда умирали известные члены сообщества аборигенов, возникали затруднения в том, как сообщить об их смерти, учитывая, что их нельзя было назвать по имени или же показать изображение умершего.
2. Изготовление украшений из волос покойного
Как знает любой, кто когда-либо чистил слив для душа, человеческие волосы на удивление устойчивы к разрушению. Были обнаружены тысячелетние мумии с волосами, которые выглядят почти нетронутыми. Поэтому, если кому-то хочется сохранить что-то от любимого человека после его смерти, волосы - это личный выбор. Хотя люди, наверняка, хранили «локон близкого человека на память» с тех пор, как начали хоронить своих мертвецов», этот обычай стал особенно популярным в викторианскую эпоху, когда в моду вошли «траурные украшения» из волос умершего.
Викторианское украшение из волос умершего.
Эта традиция стала популярной благодаря королеве Виктории и публичному проявлению горя по поводу потери ее мужа, принца Альберта. Виктория часто носила медальон, в котором были волосы Альберта. Вскоре из волос покойных начали делать плетеные броши, браслеты, венки и даже диорамы, а плетение этих предметов стало респектабельным хобби среди женщин среднего класса в Британии и США. Несмотря на то, что после викторианской эпохи энтузиазм по поводу украшений из волос угас, в последние годы этот обычай возрождается.
3. Стриптиз
В большинстве стран похороны — грустное и депрессивное мероприятие, однако в некоторых частях Тайваня и Китая это вовсе не так. В 1980-х годах здесь появилась необычная традиция — на похоронах выступают стриптизерши. Как правило, они приезжают на пикапе, украшенном цветами и переоборудованном под передвижную сцену. Этот обычай чаще встречается в менее обеспеченных сельских районах, чем в городах, а Китай стремится полностью отказаться от этой практики.
Похороны? Танцуют все!
Причины этой традиции несколько неясны. Некоторые предполагают, что веселые похороны гарантируют лучшую загробную жизнь для покойного, в то время как другие считают, что стриптизерши символизируют плодородие или предоставляют возможность семье покойного продемонстрировать свое богатство.
4. Отрезание пальца
Когда умирает любимый человек, для многих его близких это всё равно, что потерять часть себя. Для некоторых членов племени дани из Папуа-Новой Гвинеи подобную фразу можно воспринимать буквально, поскольку скорбящие члены семьи (обычно женщины) ампутируют фалангу одного из своих пальцев в память о покойном родственнике. Цель ампутации - показать свою преданность покойному, задобрить дух умершего, пожертвовав ему «часть живого» и являться символом страдания.
И палец на память.
Перед похоронной церемонией близкие родственницы женского пола сильно перетягивали веревочкой кончик пальца, который собираются ампутировать, чтобы несколько ослабить болевые ощущения. Затем кончик пальца отрезается родственником с помощью обычного ножа. К культе прикладывают травы, а ампутированную фалангу пальца либо сжигают, либо хранят на почетном месте дома.
5. Фото с мертвыми
В середине 1800-х фотография впервые стала широко доступной. Это время совпало со смертоносными эпидемиями таких заболеваний, как холера в Британии и США, а также популярностью увековечивания памяти погибших, что было популяризировано публичной демонстрацией траура королевы Виктории по ее покойному мужу. Подобное сочетание факторов привело к тому, что популярной стала крайне необычная традиция - семьи фотографировались с трупом недавно умершего родственника. По оценкам историков, в течение 1840-х годов посмертные фотографии делали были в три раза чаще, чем свадебные фотографии.
И фотография на память.
Мало того, что покойного усаживали, как живого, фактически в обнимку с родственниками, так еще и живым приходилось сохранять полную неподвижность рядом с трупом в течение нескольких часов, ведь фотография тогда была еще несовершенной, и требовалось очень длительное время экспозиции.
6. Завешивание зеркал
В иудаизме 7 дней после смерти члена семьи считаются траурным периодом, когда близкие члены семьи собираются в одном доме и принимают посетителей. Этот ритуал известен как «сидящий шива». Во многих общинах во время подобного обычая все зеркала в доме закрывают тканью.
И зеркала под покрывалом.
Существует множество причин, по которым закрывают зеркала. Некоторые предполагают, что подобное делается как напоминание о том, что это время нужно провести в размышлениях, без отвлекающих факторов Каббалисты считают, что в течение недели после смерти дух, не подозревая о своей смерти, витает вокруг живых и стремится вернуться в свое тело. Взглянув на себя в зеркало, дух может обмануться и счесть, что он все еще жив. Более практичное объяснение заключается в том, что еврейский закон запрещает присутствие изображений людей (в том числе отраженных зеркалом) во время богослужения. Традиционно зеркала закрывают простынями или переворачивают их задом наперед, хотя иногда их даже замазывают воском.
7. Танцы с мертвыми
В некоторых этнических группах на Мадагаскаре даже смерть не является веским поводом пропустить воссоединение семьи. Миллионы малагасийцев участвуют в ритуале, называемом «фамадихана», что означает «переворачивание костей». Трупы умерших предков извлекают из могил, наряжают в новые саваны и устраивают с ними праздник, который включает в себя пиршество и танцы, после чего их хоронят заново. Фамадихана - это время радости, и скорбь во время этого ритуала не приветствуется. Эта церемония проводится каждые 5-7 лет
Танцуют все!
Фамадихана может быть шансом почтить предков, но во многих случаях она также связана с верой в то, что до полного разложения их тел предки сохраняют способность перемещаться между царствами живых и мертвых и могут служить посредниками для богов. Мадагаскар - не единственное место, где мертвых эксгумируют на праздники. Тораджан в Индонезии практикуют подобный ритуал, известный как Ma'nene («Церемония трупов»). Здесь каждые три года выкапывают останки покойных родственников, одевают их в новую одежду, выставляют напоказ перед семьей и позируют с ними для фотографий.
8. Подбирание костей умершего палочками
Во многих странах после кремации оставшиеся кости измельчаются и превращаются в мелкий пепел. В Японии, где наблюдается один из самых высоких в мире показателей кремации, часто все происходит немного иначе, включая «коцуаге», церемонию сбора костей. Тело покойного кремируют, а затем выкладывают в виде полного скелета. Затем члены семьи с помощью палочек для еды берут по очереди кость за костью (начиная с ног, и заканчивая черепом) и складывают их в урну.
Кости, пепел и китайские палочки.
Хотя для ритуала используются очень длинные палочки для еды, для более крупных костей может потребоваться помощь более чем человека, чтобы поместить их в урну.
9. Свадьбы покойников
Давние верования среди некоторых китайцев предполагают, что дух человека, который умирает неженатым, будет одиноким и создаст проблемы для его семьи на Земле. На протяжении более 3000 лет в этой стране проводят призрачные браки, в которых «женят» усопших людей.
И даже смерть не разлучит нас.
Эти свадьбы похожи на настоящие. Нанимают сватов, семья невесты может получить приданое, и после свадьбы невеста переезжает вместе с женихом (ее кости переносят в могилу жениха). Коммунистическая партия Китая объявила призрачные браки вне закона, но эта практика продолжается, стимулируя кражи трупов и даже, возможно, убийства, поскольку отчаявшиеся семьи ищут невест для своих умерших неженатыми сыновей и братьев.
10. Поедание умершего
Многие траурные традиции включают в себя поминальную трапезу в честь умершего. В бразильском племени вари вплоть до 1960-х годов покойный сам становился этой трапезой, и его тело расчленяли, поджаривали и съедали члены семьи. Как объясняет один антрополог, «это делали из-за привязанности и уважения к мертвому человеку и в качестве способа помочь выжившим справиться со своим горем».
Странная традиция племени вари.
Вари также удаляли все напоминания о мертвом человеке, сжигая имущество покойного и избегая произнесения его имени. Старейшины вари, которые помнят эту практику, поддерживают идею, что подобный погребальный каннибализм обеспечивал эмоциональный покой.
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