Вещи, о которых хозяева дома не скажут гостю прямо в лицо, но за спиной все косточки перемоют

Чтобы не прослыть невежами, следует соблюдать простой свод правил поведения в гостях. Вот только многие пренебрегают этикетом, приходя домой к друзьям и близким родственникам, дескать: «Ну мы же как семья, чего стесняться».



Но даже самых тактичных хозяев можно поставить в неловкое положение. Для того, чтобы ненароком не испортить дружбу и в целом показать себя с лучшей стороны, можно ознакомиться со списком ошибок, о существовании которых далеко не все знают.

Осматривать квартиру самостоятельно

Надевать хозяйские тапочки

Приводить кого-то без спроса

Пытаться скрыть, если что-то сломали или испачкали

Просить регулировать температуру

Прикасаться к хозяйским вещам

Просить дать пароль от Wi-Fi

Использовать всю туалетную бумагу

Кормить хозяйских домашних питомцев

Отказываться от угощения

Когда гости посещают дом или квартиру, велик соблазн заглянуть во все уголки. Но, согласно правилам этикета, совершать обход частных владений крайне невежливо без разрешения хозяев. Особенно заглядывать в спальни. Порой хозяева сами не прочь провести мини-экскурсию по своей квартире. В остальных случаях самостоятельно разрешено посещать только ванную комнату.Гостеприимные хозяева частенько предлагают гостям, пришедшим без сменной обуви, свои собственные тапки. Однако чужую обувь не следует одевать хотя бы из соображений гигиены. Ведь в тапках может содержаться до 10 миллиардов бактерий.Лучше всего брать сменные тапочки или носки, приготовленные специально для похода в гости. Что точно не нужно делать, так это приходить в чужой дом в уличной обуви, принося с собой грязь и микробы с улицы.Вместо того чтобы заявиться в гости с сопровождающим, будь то партнер или ребенок, следует спросить разрешения у хозяев заранее. Поскольку, как в случае с приглашениями на торжественные мероприятия, внезапно появившийся гость может заметно повысить расход хозяев на угощения.Желание сохранить хорошее впечатление может порой зайти далеко.К примеру, гость испачкал скатерть или пролил кофе на ковер, а потом просто попытался скрыть это. Куда вежливее будет тут же рассказать хозяевам и помочь устранить беспорядок.Случается так, что температурный режим в квартире хозяев не подходит гостям: может быть слишком жарко или, напротив, слишком холодно. Но взять пульт от кондиционера и самостоятельно изменить температуру — это не выход.Лучше всего вежливо попросить плед или свитер или же, если гость чувствителен к высоким температурам, пересесть поближе к открытому окну или к включенному кондиционеру.Проверять, что находится на полках шкафов или в холодильнике, брать в руки личные вещи владельцев дома — вторжение в личную жизнь. Это совершенно неуместно, даже если кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы самостоятельно полистать журнал, лежащий на столике. Специалисты по этикету советуют спрашивать разрешения даже перед тем, как взять в руки книгу с полки.Перед тем как спрашивать пароль от Wi-Fi, следует поставить себя на место хозяев дома. Они пригласили гостя, чтобы уделить ему время, даже если у них была возможность провести весь день, листая смартфон, лежа на диване. Поэтому следует воздержаться и не брать в руки телефон на протяжении всей встречи.В случае если интернет необходим для работы, стоит вежливо подождать некоторое время и просто пообщаться с друзьями, прежде чем просить логины и пароли.Кроме того, что перед посещением ванной комнаты следует уточнить, каким именно полотенцем можно воспользоваться, необходимо проверить количество туалетной бумаги. Если рулон почти закончился, даже с учетом того, что бумаги вполне хватит на одну персону, нужно деликатно и как можно скорее предупредить об этом хозяев. Иначе можно поставить в неловкое положение следующего посетителя туалета.Очаровательные пушистики могут глядеть на гостей голодным просящим взглядом. Но это не значит, что хозяева не кормят своих любимцев, и их следует тут же начать откармливать пищей со стола. Кроме того, животные могут сидеть на особой диете, и такое проявление заботы может только нанести вред питомцу.Многие хозяева и хозяйки любят похвастаться своими кулинарными способностями, щедро заполнив стол разнообразными блюдами собственного производства.Однако даже если угощения и вправду будет великолепны, некоторые ингредиенты могут вызвать аллергию или непереносимость у гостей. Об этом следует узнать заранее. Ведь отказываться от еды будет крайне невежливо. Лучше всего попробовать всего понемногу и выразить свое восхищение кулинарам.Поход в ресторан уже не рассматривается как нечто торжественное, а дамы и кавалеры не стремятся выглядеть с иголочки, да и дресс-код это не подразумевает. И все же даже сегодня следует соблюдать ресторанный этикет, чтобы не сесть в лужу прямо на глазах у других посетителей. Кстати, некоторые случайные действия могут быть поняты официантами как сигнал к окончанию трапезы.