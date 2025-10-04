9 крутых хитростей для хозяек, которые мечтают добиться в кулинарии чего-то большего

1. Как сделать капельки из йогурта

Капельки из йогурта нужно замораживать в холодильнике. / Фото: liveinternet.ru

2. Как раскатать тесто без муки

Раскатывайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки. / Фото: home-gadgets.ru

3. Как легко почистить яйца

Добавьте в воду, где варятся яйца, соду. / Фото: ofazende.com

4. Как улучшить вкус пельменей

Добавьте в кипящие пельмени кружку холодной воды. / Фото: zhivojles.ru

5. Как быстро сварить свеклу

Отправьте готовую свеклу под струю холодной воды. / Фото: mylivingfood.ru

6. Как определить вкусный перец

«Мальчика» лучше есть свежим, «девочку» - в составе других блюд. / Фото: onashem.mediasole.ru

7. Как работать с острым перцем

Смажьте руки растительным маслом

8. Как быстро почистить картофель

Сделайте на картофеле надрезы. / Фото: happybones.ru

9. Как приготовить идеальный кофе

Добавьте соль в турку. / Фото: pokofemanim.ru