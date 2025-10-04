9 крутых хитростей для хозяек, которые мечтают добиться в кулинарии чего-то большего

Знать все хитрости и тонкости готовки мечтают многие хозяйки, ведь они так сильно упрощают процесс создания кулинарных шедевров. Если ваш список еще недостаточно полон, Novate.ru предлагает взять на вооружение несколько проверенных трюков, которые точно превратят пребывание на кухне в настоящее удовольствие.
1. Как сделать капельки из йогурта
Капельки из йогурта нужно замораживать в холодильнике. / Фото: liveinternet.ru
Как насчет порадовать детей и взрослых, приготовив для них полезную и невероятную вкусную закуску? Мы говорим о капельках из йогурта. Их можно использовать для декора кондитерских изделий или есть в качестве самостоятельного блюда. Рецепт, как и сам процесс приготовления, очень простой. Нужно взять один стакан натурального йогурта, с помощью кондитерского шприца, полиэтиленового пакета или обычной ложки выложить в форме капель на противень, чтобы они не соприкасались друг с другом, и поместить в морозилку на один час. Обратите внимание, что капельки не должны быть слишком большими в диаметре, иначе они не застынут.
2. Как раскатать тесто без муки
Раскатывайте тесто между двумя листами бумаги для выпечки. / Фото: home-gadgets.ru
Очень часто выпечка не получается не из-за неправильного подбора ингредиентов или несоблюдения последовательности действий. Иногда всему виной забитое тесто. Так как оно прилипает к столу, у хозяек просто нет другого выбора, кроме как постоянно посыпать поверхность мукой, вот готовая выпечка и получается твердой.
К счастью, из любой ситуации можно найти выход.
3. Как легко почистить яйца
Добавьте в воду, где варятся яйца, соду. / Фото: ofazende.com
Здесь все очень просто. Во время варки яиц, добавьте в кастрюлю с кипятком дольку лимона – кислота посодействует тому, что скорлупа отойдет легко и быстро. Есть еще один способ: вымойте яйца, положите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она их полностью покрыла. Затем добавьте три чайные ложки соды и отправьте емкость на плиту. Дождитесь, пока вода закипит, прикрутите огонь и варите 10 минут. По истечении времени переложите яйца в холодную воду и после того, как они остынут, снимите скорлупу. Сода способствует отделению яичной пленки от белка, поэтому особых проблем у вас возникнуть не должно.
Если ни соды, ни лимона дома нет, сварите яйца обычным способом, а потом переложите в миску с холодной водой. При этом скорлупу на каждом яйце нужно разбить в двух местах ложкой. Вода проникнет через скорлупу и отделит ее от белка. На этот процесс нужно выделить пять-семь минут, а потом почистить яйца.
4. Как улучшить вкус пельменей
Добавьте в кипящие пельмени кружку холодной воды. / Фото: zhivojles.ru
Учитывая, что это блюдо является одним из самых любимых в русской кухне, неудивительно, что появляется множество лайфхаков, призванных улучшить его вкус. И вот один из них. Налейте воду в кастрюлю (половины емкости будет достаточно), поставьте на плиту и дождитесь, пока она закипит. Затем посолите, добавьте лавровый лист, перец горошек и положите пельмени. Дождитесь, пока они окажутся на поверхности, а потом потихоньку влейте в кастрюлю стакан холодной воды. После этого варите пельмени еще три-четыре минуты. Трюк элементарный, а эффект замечательный – раскроются все вкусовые качества теста и блюдо станет еще лучше.
5. Как быстро сварить свеклу
Отправьте готовую свеклу под струю холодной воды. / Фото: mylivingfood.ru
Вареная свекла присутствует в рецептах многих блюд, однако далеко не все хозяйки хотят с ней связываться, ведь варится овощ достаточно долго. Хорошо, что есть проверенные лайфхаки, которые значительно ускоряют этот процесс.
Если вы хотите варить или запекать свеклу целиком, не нужно ее чистить. Наличие кожуры существенно сокращает время готовки, если плод не сильно большой. Также советуем воспользоваться приемом перепада температур – он идеально подходит для тех, кто решил быстро сварить свеклу целиком в кастрюле.
Итак, вам нужно дождаться пока закипит вода и варить овощ примерно 20-25 минут. По истечении времени слейте воду, а затем сразу отправьте свеклу под струю ледяной воды. Такой «душ» ей нужно будет принимать 10-15 минут, после чего она достигнет готовности, благодаря резкому перепаду температур.
6. Как определить вкусный перец
«Мальчика» лучше есть свежим, «девочку» - в составе других блюд. / Фото: onashem.mediasole.ru
Когда будете покупать на рынке или в магазине перец, обязательно посмотрите на его «дно». Овощ, у которого три камеры – «мальчик», а с четырьмя камерами – «девочка». Первый будет намного слаще, а потому идеально подойдет для салатов и прочих блюд, где перец нужно употреблять в свежем виде. А вот «девочка» более твердая, с ярким, насыщенным вкусом, поэтому такой овощ можно жарить, тушить и консервировать.
7. Как работать с острым перцем
Смажьте руки растительным маслом
Если вы или члены вашей семьи являетесь фанатами острых блюд, то наверняка вам доводилось использовать острый перец, например, чили или халапеньо. И, скорее всего, этот процесс сопровождался жжением на пальцах или даже ожогами, так как неосторожное обращение с острым перцем чревато последствиями. К счастью, это можно предотвратить, имея на кухне небольшой запас оливкового масла. Смазывайте им руки до и после работы с перцем. А чтобы устранить жжение в глазах, используйте компрессы из ватных дисков, предварительно пропитанных молоком.
8. Как быстро почистить картофель
Сделайте на картофеле надрезы. / Фото: happybones.ru
Если вы любите блюда из картофеля, но терпеть не можете чистить готовый овощ, придерживайтесь следующей последовательности действий. Для начала сделайте на картофелинах неглубокие надрезы. Далее залейте овощ горячей водой, поставьте на огонь и дождитесь, пока она закипит. Доведите картофель до готовности, после чего слейте кипяток, залейте вместо него холодную воду и оставьте на несколько минут. Эффект будет примерно такой же, как и с яйцами – после того, как вода попадет под кожуру, она будет моментально стягиваться всего одним движением.
9. Как приготовить идеальный кофе
Добавьте соль в турку. / Фото: pokofemanim.ru
Фанаты кофе и те, кто не могут проснуться утром без бодрящего напитка, ликуйте – появился новый трюк, который позволяет сделать его вкус еще лучше. Перед тем, как заваривать кофе, добавьте в кофеварку немного соли и корицы. Первая поможет нейтрализовать запах подгорелых зерен, а вторая сделает вкус более интересным и насыщенным. Также отличной добавкой станет молотый имбирь. Его следует класть к свежемолотым зернам до того, как вы зальете воду в турку. А чтобы снизить крепость кофе, в процесс варки стоит добавить неочищенный тростниковый сахар. В плане количества, ориентируйтесь на свой вкус, можно класть чуть больше или чуть меньше.
В качестве бонуса предлагаем оригинальный рецепт капучино без кофемашины, который готовится две минуты. В стакан нужно добавить три-четыре ложки растворимого кофе, две чайные ложки сахара, 30 мл холодной воды и взбить все венчиком, чтобы получилась пышная и однородная масса. Далее влейте в стакан 50 мл теплого молока и посыпьте готовый напиток корицей или другой любимой специей.
