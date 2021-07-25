Одинокие актрисы за 50: Известные женщины, которые остались без спутника жизни

1. Деми Мур

Голливудская актриса с яркой внешностью всегда привлекала внимание мужчин, в официальном браке она была 3 раза, последний закончился разводом в 2013 году.

2. Джейн Сеймур

Известная актриса, писательница, продюсер, общественный деятель, получившая всемирную известность за роль девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть».

3. Джейн Фонда

Несмотря на пожилой возраст, актриса снимается в кино, сериалах и для обложек самых читаемых журналов мира, а личная жизнь до сих пор будоражит поклонников .

4. Дженис Дикинсон

Одна из самых скандальных и неординарных моделей прошлого столетия никогда не скрывала личную жизнь и количество поклонников.

5. Джессика Лэнг

Американская актриса была в официальном браке, когда встреча с русским танцором Михаилом Барышниковым кардинальным образом изменила личную жизнь звезды.

6. Джули Эндрюс

Актриса и певица дважды была замужем - последний брак длился более 40 лет, вплоть до смерти мужа в 2010 году.

7. Энди МакДауэлл

Будучи моделью, звезда дебютировала в кино в 1984 году, а ее приятная, утонченная внешность позволила актрисе добиться успеха как на подиуме, так и на большом экране.

8. Хизер Локлир

Одна из самых красивых актрис 90-х несколько раз выходила замуж, а в числе ее бойфрендов были знаменитые актеры.

9. Ким Кэттролл

Актриса полюбилась зрителям за роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», которую звезда получила благодаря яркой красоте и идеальным параметрам.

10. Ким Бейсингер

Американская актриса и фотомодель была и есть кумиром миллионов мужчин - над ее природной красотой не властно время.

11. Кортни Кокс

Американской актрисе, известной по роли в ситкоме «Друзья», приписывали романы со многими мужчинами, но настоящую любовь встретила на съёмках фильма «Крик».

12. Мадонна

Бурная личная жизнь и многочисленные романы часто становились материалом для песен знаменитой певицы.

13. Моника Беллуччи

Прекрасная и знаменитая итальянская актриса и фотомодель не раз входила в топ самых красивых людей планеты по версии различных изданий.

14. Орнелла Мути

Обворожительная итальянская актриса известна поклонникам не только своими ролями в кино, но и громкими романами.

15. Рената Литвинова

Утонченная блондинка с яркой помадой обладает неповторимым обаянием, которое завораживает зрителя с первых минут.

16. Сандра Буллок

Одна из самых ярких, харизматичных и высокооплачиваемых актрис Голливуда вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин.

17. Шэрон Стоун

Легендарная актриса и бывшая модель входит в список пятидесяти самых красивых людей мира, составленный журналом «People».

18. Сьюзан Сарандон

Знаменитая актриса попала в кинематограф случайно - сопровождая своего супруга на кастинг, рыжеволосая красавица приглянулась режиссеру, который сразу предложили ей роль в сериале .

20. Софи Лорен

Легендарная Софи Лорен была замужем только один раз – за кинопродюсером Карло Понти , открывшим ее актерский талант.

Все эти женщины красивы, как богини, известны и знамениты. И хотя им на 50, у них и сегодня многомиллионная армия поклонников по всему миру, они и сегодня блистают на экранах и на сцене. Вот только с личной жизнью у них не сложилось - у кого-то было много сумасшедших романов, у кого-то одна любовь на всю жизнь, но в результате все они, разменяв полувековой юбилей, остались в одиночестве.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: