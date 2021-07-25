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Одинокие актрисы за 50: Известные женщины, которые остались без спутника жизни


Одинокие актрисы за 50: Известные женщины, которые остались без спутника жизни

Все эти женщины красивы, как богини, известны и знамениты. И хотя им на 50, у них и сегодня многомиллионная армия поклонников по всему миру, они и сегодня блистают на экранах и на сцене. Вот только с личной жизнью у них не сложилось - у кого-то было много сумасшедших романов, у кого-то одна любовь на всю жизнь, но в результате все они, разменяв полувековой юбилей, остались в одиночестве.

 

1. Деми Мур


Голливудская актриса с яркой внешностью всегда привлекала внимание мужчин, в официальном браке она была 3 раза, последний закончился разводом в 2013 году.

Голливудская актриса с яркой внешностью всегда привлекала внимание мужчин, в официальном браке она была 3 раза, последний закончился разводом в 2013 году.

 

2. Джейн Сеймур


Известная актриса, писательница, продюсер, общественный деятель, получившая всемирную известность за роль девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть».

Известная актриса, писательница, продюсер, общественный деятель, получившая всемирную известность за роль девушки Бонда в фильме «Живи и дай умереть».

 

3. Джейн Фонда


Несмотря на пожилой возраст, актриса снимается в кино, сериалах и для обложек самых читаемых журналов мира, а личная жизнь до сих пор будоражит поклонников.

Несмотря на пожилой возраст, актриса снимается в кино, сериалах и для обложек самых читаемых журналов мира, а личная жизнь до сих пор будоражит поклонников.

 

4. Дженис Дикинсон


Одна из самых скандальных и неординарных моделей прошлого столетия никогда не скрывала личную жизнь и количество поклонников.

Одна из самых скандальных и неординарных моделей прошлого столетия никогда не скрывала личную жизнь и количество поклонников.

 

5. Джессика Лэнг


Американская актриса была в официальном браке, когда встреча с русским танцором Михаилом Барышниковым кардинальным образом изменила личную жизнь звезды.

Американская актриса была в официальном браке, когда встреча с русским танцором Михаилом Барышниковым кардинальным образом изменила личную жизнь звезды.

 

6. Джули Эндрюс


Актриса и певица дважды была замужем - последний брак длился более 40 лет, вплоть до смерти мужа в 2010 году.

Актриса и певица дважды была замужем - последний брак длился более 40 лет, вплоть до смерти мужа в 2010 году.

 

7. Энди МакДауэлл


Будучи моделью, звезда дебютировала в кино в 1984 году, а ее приятная, утонченная внешность позволила актрисе добиться успеха как на подиуме, так и на большом экране.

Будучи моделью, звезда дебютировала в кино в 1984 году, а ее приятная, утонченная внешность позволила актрисе добиться успеха как на подиуме, так и на большом экране.

 

8. Хизер Локлир


Одна из самых красивых актрис 90-х несколько раз выходила замуж, а в числе ее бойфрендов были знаменитые актеры.

Одна из самых красивых актрис 90-х несколько раз выходила замуж, а в числе ее бойфрендов были знаменитые актеры.

 

9. Ким Кэттролл


Актриса полюбилась зрителям за роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», которую звезда получила благодаря яркой красоте и идеальным параметрам.

Актриса полюбилась зрителям за роль Саманты в сериале «Секс в большом городе», которую звезда получила благодаря яркой красоте и идеальным параметрам.

 

10. Ким Бейсингер


Американская актриса и фотомодель была и есть кумиром миллионов мужчин - над ее природной красотой не властно время.

Американская актриса и фотомодель была и есть кумиром миллионов мужчин - над ее природной красотой не властно время.

 

11. Кортни Кокс


Американской актрисе, известной по роли в ситкоме «Друзья», приписывали романы со многими мужчинами, но настоящую любовь встретила на съёмках фильма «Крик».

Американской актрисе, известной по роли в ситкоме «Друзья», приписывали романы со многими мужчинами, но настоящую любовь встретила на съёмках фильма «Крик».

 

12. Мадонна


Бурная личная жизнь и многочисленные романы часто становились материалом для песен знаменитой певицы.

Бурная личная жизнь и многочисленные романы часто становились материалом для песен знаменитой певицы.

 

13. Моника Беллуччи


Прекрасная и знаменитая итальянская актриса и фотомодель не раз входила в топ самых красивых людей планеты по версии различных изданий.

Прекрасная и знаменитая итальянская актриса и фотомодель не раз входила в топ самых красивых людей планеты по версии различных изданий.

 

14. Орнелла Мути


Обворожительная итальянская актриса известна поклонникам не только своими ролями в кино, но и громкими романами.

Обворожительная итальянская актриса известна поклонникам не только своими ролями в кино, но и громкими романами.

 

15. Рената Литвинова


Утонченная блондинка с яркой помадой обладает неповторимым обаянием, которое завораживает зрителя с первых минут.

Утонченная блондинка с яркой помадой обладает неповторимым обаянием, которое завораживает зрителя с первых минут.

 

16. Сандра Буллок


Одна из самых ярких, харизматичных и высокооплачиваемых актрис Голливуда вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин.

Одна из самых ярких, харизматичных и высокооплачиваемых актрис Голливуда вызывает восхищение у мужчин и зависть у женщин.

 

17. Шэрон Стоун


Легендарная актриса и бывшая модель входит в список пятидесяти самых красивых людей мира, составленный журналом «People».

Легендарная актриса и бывшая модель входит в список пятидесяти самых красивых людей мира, составленный журналом «People».

 

18. Сьюзан Сарандон


Знаменитая актриса попала в кинематограф случайно - сопровождая своего супруга на кастинг, рыжеволосая красавица приглянулась режиссеру, который сразу предложили ей роль в сериале.

Знаменитая актриса попала в кинематограф случайно - сопровождая своего супруга на кастинг, рыжеволосая красавица приглянулась режиссеру, который сразу предложили ей роль в сериале.

 

20. Софи Лорен


Легендарная Софи Лорен была замужем только один раз – за кинопродюсером Карло Понти, открывшим ее актерский талант.

Легендарная Софи Лорен была замужем только один раз – за кинопродюсером Карло Понти, открывшим ее актерский талант.

 

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Одинокие актрисы за 50: Известные женщины, которые остались без спутника жизни

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Одинокие актрисы за 50: Известные женщины, которые остались без спутника жизниПодписаться на мой Instagram
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