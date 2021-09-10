10 футуристических сооружений мира, ставших реальностью

1. Джидда Тауэр (Башня Царства), Джидда, Саудовская Аравия

Джидда Тауэр.

В здании 12 эскалаторов и 59 лифтов с 5 лифтами, являющимися двухэтажными.

2. Жемчужина Дубая, Дубай

Жемчужина Дубая.

Одно из самых удивительных строений.

3. Садовая башня Агора, Тайбэй

Садовая Башня Агора.

Agora Garden устанавливает новые стандарты блестящего дизайна.

4. Dawang Mountain Resort, Чанша, Китай

Футуристическое здание в Чанша.

Прекрасная локация для фотографий и селфи.

Dawang Mountain Resort.

5. Новый аэропорт Стамбула

Новый аэропорт Стамбула.

Необычное дизайнерское решение.

6. Дубай One Tower

Дубай One Tower.

Здесь есть всё: от ресторанов и кафе до ТРЦ и зоны отдыха.

7. Форест-Сити, Джохор, Малайзия

Форест-Сити.

Место, где техногенная среда гармонирует с окружающей.

8. Эко Атлантик Сити, Лагос, Нигерия

Атлантик Сити.

Место, которое однозначно станет визитной карточкой Нигерии.

9. Деревня Миллениум, Тангеранг, Индонезия

Деревня Миллениум.

Фантастика наяву.

10. Проект Хазарских островов, Азербайджан

Проект Хазарских островов.

Удивительный мир скорого будущего.

Место, которое в скором времени станет одним из самых посещаемых мест в мире.