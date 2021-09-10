10 футуристических сооружений мира, ставших реальностью

Ежегодно в мире возводят различные здания, одни из которых поражают своими футуристическими формами, а другие и вовсе бросают вызов законам гравитации, заставляя с восторгом рассматривать чудеса архитектурных сооружений. И если так подумать, то большинство этих построек напоминают собой локации из фантастических фильмов, которые стали неотъемлемой частью современного мира, созданные гениальными умами инженеров при помощи современных технологий.
1. Джидда Тауэр (Башня Царства), Джидда, Саудовская Аравия
Джидда Тауэр.
Башня Царства высотой в 1007 метров станет первым зданием, преодолевшим километраж. Небоскрёб, в котором предусмотрено абсолютно всё, представляет собой уникальное архитектурное сооружение. Благодаря аэродинамическому трёхстороннему дизайну, позволяющему справиться со скоростью ветра и силой тяжести, башня имеет на первый взгляд простую, но при этом весьма оригинальную конусообразную форму. Стоит также отметить тот факт, что все наружные стены выполнены из особого стекла с низкой проводимостью, что позволяет уменьшить охлаждающую нагрузку.
В здании 12 эскалаторов и 59 лифтов с 5 лифтами, являющимися двухэтажными.
2. Жемчужина Дубая, Дубай
Жемчужина Дубая.
Жемчужина Дубая – это не просто среднестатистическая высотка, а уникальное в своём роде многофункциональное здание, состоящее из четырёх башен высотой до трёхсот метров. В нём благополучно расположились офисы премиум-класса, резиденции, рестораны, магазины, развлекательные заведения, а также отель с одноимённым названием, с прекрасным видом на остров Пальма Джумейра. Ко всем прочему, приятным бонусом являются зелёные насаждения и небесный мост, соединяющий между собой все четыре башни.
Одно из самых удивительных строений.
3. Садовая башня Агора, Тайбэй
Садовая Башня Агора.
The Agora Garden Tower – уникальное в своем роде, а главное экологически чистое во всех смыслах двадцатиэтажное здание с садами на каждом этаже. Дизайнеры и инженеры, вдохновлённые формой ДНК с двойной спиралью, создали по её образу и подобию это удивительное сооружение, вызывающее изумление с первых же секунд. Глядя на этот небоскрёб, складывается впечатление, будто здание закручивается на девяносто градусов вдоль своего профиля при движении снизу-вверх.
Agora Garden устанавливает новые стандарты блестящего дизайна.
4. Dawang Mountain Resort, Чанша, Китай
Футуристическое здание в Чанша.
Пожалуй, это курортное здание можно назвать поистине фантастическим. Построенное на двух скалах над старым каменным карьером с двухсотфутовым водопадом, устремляющимся вниз, оно содержит в себе аквапарк, ледяной мир с отелем, рестораны, магазины и крытый лыжный склон.
Прекрасная локация для фотографий и селфи.
Dawang Mountain Resort.
5. Новый аэропорт Стамбула
Новый аэропорт Стамбула.
Новый стамбульский аэропорт является одним из крупнейших авиационных узлов, имеющих шесть взлётно-посадочных полос, невероятно огромный терминал и парковку в форме тюльпана. Также интересным решением стала решётчатая крыша с синей отражающей поверхностью и сводчатый потолок, создающий очень захватывающее пространство внутри Терминала 1.
Необычное дизайнерское решение.
6. Дубай One Tower
Дубай One Tower.
А вот Dubai One Tower станет одним из самых высоких жилых зданий в мире. На высоте семьсот одиннадцать метров будет ни много ни мало, а 885 квартир, а также приятным дополнением ко всему прочему станет крытый лыжный склон и пристань для яхт. Это место представляет собой техногенный рай, который однозначно стоит посетить, дабы получить массу ярких впечатлений от увиденного.
Здесь есть всё: от ресторанов и кафе до ТРЦ и зоны отдыха.
7. Форест-Сити, Джохор, Малайзия
Форест-Сити.
Forest city представляет собой интегрированную зону «работа-жизнь-игра», предназначенную для поддержки рабочих мест в сфере финансов, технологий и биотехнологий. Архитектурный план Форест-Сити предусматривает строительство зелёного города с дождевой и ливневой водой, солнечной энергией, вертикальным ростом и густой листвой. В дополнение к большим парковым зонам, мангровым болотам и зелёному коридору, также запланирован инновационный дизайн для сети парков и садов на крыше (все из которых будут взаимосвязаны).
Место, где техногенная среда гармонирует с окружающей.
8. Эко Атлантик Сити, Лагос, Нигерия
Атлантик Сити.
Атлантик Сити – новаторское развитие с использованием мелиорированных земель. Это будет элитная игровая площадка с пристанью для яхт и сотнями единиц первоклассного жилья после завершения. Деловой район сам по себе станет вехой и финансовой штаб-квартирой для Нигерии, подверженной чрезмерным наводнениям.
Место, которое однозначно станет визитной карточкой Нигерии.
9. Деревня Миллениум, Тангеранг, Индонезия
Деревня Миллениум.
Деревня Миллениум – это глобальный умный город, особенностью которого является то, что офисные помещения расположены не на одном, а на трёх высотных зданиях. Иконическая башня – действительно культовое здание, которое, когда будет завершено, станет самым высоким зданием в Индонезии. С колледжами, отелями, художественным районом, конференц-центром, ресторанами, клубом, художественным музеем, торговым центром и оздоровительным районом, Millenium Village действительно город Миллениум, и не только по названию, сочетающий в себе зелёные насаждения и техногенные новинки.
Фантастика наяву.
10. Проект Хазарских островов, Азербайджан
Проект Хазарских островов.
Проект Хазарских островов – это мега-проект, где запланировано, что застройка займёт более двух тысяч гектаров, с высотными зданиями на нескольких островах и действительно смелым планом строительства мостов, соединяющих населённые пункты. После завершения строительства, Хазарские острова станут эмблемой развития Азербайджана, а центральным элементом проекта станет самая высокая на то время башня в мире – Азербайджанская башня. Ожидается, что после завершения строительства на островах появятся восемь отелей, яхт-клуб, трасса для Формулы-1 и аэропорт.
Удивительный мир скорого будущего.
Место, которое в скором времени станет одним из самых посещаемых мест в мире.
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