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Буксировочный узел, который легко развязать

Каждому автолюбителю очень желательно знать как вяжется этот буксировочный узел, так как он сочетает в себе 2 основные функции: держит крепко и развязывается мгновенно.
Если у вас был когда-нибудь первый опыт транспортировки автомобиля в сервис, и вы пытались сами завязать узел, то прекрасно понимаете как это не просто.

А еще сложнее потом, когда приходится его развязывать.


Как завязать буксировочный узел



Берем веревку и на конце сгибаем пополам примерно 0,5 метра. Продеваем через буксировочное кольцо.



Далее, берем за длинную сторону и пропускаем ее в верхнюю петлю. Стягиваем за короткий конец.



Берем короткий конец и делаем виток вокруг длинного.



Делаем петлю и заводим ее в верхнюю петлю.


Тянем за длинный конец и узел готов.


Чтобы его развязать — дерните за торчащий с боку конец.



И ваша машина тут же освободилась от буксира. Более понятное и визуальное вязание узла можно увидеть в видео ниже.
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Узел
автомобиль
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