Буксировочный узел, который легко развязать

Каждому автолюбителю очень желательно знать как вяжется этот буксировочный узел, так как он сочетает в себе 2 основные функции: держит крепко и развязывается мгновенно.

Если у вас был когда-нибудь первый опыт транспортировки автомобиля в сервис, и вы пытались сами завязать узел, то прекрасно понимаете как это не просто.

Как завязать буксировочный узел

А еще сложнее потом, когда приходится его развязывать.Берем веревку и на конце сгибаем пополам примерно 0,5 метра. Продеваем через буксировочное кольцо.Далее, берем за длинную сторону и пропускаем ее в верхнюю петлю. Стягиваем за короткий конец.Берем короткий конец и делаем виток вокруг длинного.Делаем петлю и заводим ее в верхнюю петлю.Тянем за длинный конец и узел готов.Чтобы его развязать — дерните за торчащий с боку конец.И ваша машина тут же освободилась от буксира. Более понятное и визуальное вязание узла можно увидеть в видео ниже.