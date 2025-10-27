7 готовых схем для выращивания цветов за окном квартиры, как в итальянских многоэтажках

С нами не соскучишься!





Выращивать цветы за окном сложно, но возможно

Как красиво выглядят дома в Риме или Венеции, окна которых украшают настоящие висячие клумбы. Однако у нас такие растения можно встретить разве что на летних террасах ресторанов. Почему так? Причин много: начиная от климата и заканчивая условиями выращивания.



Главные нюансы висячих клумб

1. Одноразовое цветоводство



В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь / Фото: radikal.ru





В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь. Далее увядшие растения нужно убрать, поскольку даже многолетники могут не



2. Регулярный уход



Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода







Растения в висячих клумбах требуют



3. Размещение контейнера





Старайтесь располагать клумбу там, где до нее легко добраться /

Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне / Фото: i.pinimg.com

Удачные комбинации растений

В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума / Фото: cstor.nn2.ru

Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке / Фото: forum-flower.ru

Благодаря обширной палитре оттенков можно создавать самые разнообразные композиции / Фото: z52.d.sdska.ru

Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи / Фото: i.pinimg.com

Анютины глазки можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно / Фото: onepoundfish.net

Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру / Фото: i.pinimg.com

Пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой / Фото: 2alps.ru