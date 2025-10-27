7 готовых схем для выращивания цветов за окном квартиры, как в итальянских многоэтажках

Выращивать цветы за окном сложно, но возможно
Как красиво выглядят дома в Риме или Венеции, окна которых украшают настоящие висячие клумбы. Однако у нас такие растения можно встретить разве что на летних террасах ресторанов. Почему так? Причин много: начиная от климата и заканчивая условиями выращивания.
Главные нюансы висячих клумб
1. Одноразовое цветоводство
В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь / Фото: radikal.ru
В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь. Далее увядшие растения нужно убрать, поскольку даже многолетники могут не выдержать зимовки за окнами. Корни быстро вымерзнут в контейнере, поэтому учитывайте, что цветы в ящиках - это сезонное удовольствие. Чтобы не оставлять на окнах пустые контейнеры, уберите их на зимовку в гараж, шкаф, на антресоли. Другой вариант - наполните их межсезонным декором. Например, стабилизированным мхом или искусственными цветами.
2. Регулярный уход
Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода / Фото: s.citysites.ua
Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода. В контейнеры помещается немного почвы, по сравнению с обычными грядками, поэтому грунт быстро высыхает. Цветы нужно поливать один-два раза в день по мере того, насколько скоро земля превращается в ком. Раз в 14 дней рекомендуется вносить подкормку, а также нужно регулярно подрезать растения, формировать крону, убирать сухие цветы.
3. Размещение контейнера
Старайтесь располагать клумбу там, где до нее легко добраться /
Старайтесь располагать висячую клумбу там, где до нее легко добраться. Важно, чтобы створки окна открывались внутрь, а цветы были на расстоянии вытянутой руки. Если что-то мешает и придется тянуться, лучше организовать клумбу в другом месте из соображений безопасности. Главное - используйте контейнеры (пластиковые или полимерные) с поддоном для лишней воды, чтобы жидкость не капала соседям снизу на головы. А вот сам кронштейн для установки кашпо лучше делать металлический.
4. Почва и посадка растений
Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне / Фото: i.pinimg.com
Используйте легкий и плодородный грунт. Например, смешайте обычную землю с покупным перлитом (горная порода). Чтобы почва давала обильное цветение и стимулировала активный рост растений, подкармливайте ее жидкими удобрениями раз в 10-14 дней. Для выращивания цветов из семян, рассаду нужно было сеять еще в феврале. Готовые растения можно приобрести уже в мае, но дождитесь, пока погода станет стабильно теплой. Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне. Для этого подходят ампельные (ниспадающие) растения, сорта, устойчивые к температурным перепадам и с длительным периодом цветения.
Удачные комбинации растений
1. Алиссум и пеларгония
В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума / Фото: cstor.nn2.ru
В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума. Пеларгония, она же герань, имеет шарообразные соцветия белого и розово-малиновых оттенков. Стойко переносит засуху и выдерживает заморозки до -6. Алиссум быстро растет и благоухает медовым ароматом. Однако он плохо переносит сквозняки и сильные порывы ветра. Предпочтительно выращивать растения на солнечной восточной или западной стороне.
2. Петуния и алиссум
Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке / Фото: forum-flower.ru
Неприхотливые петунии поражают разнообразием красок, они долго цветут и выдерживают даже первые заморозки. В контейнерах можно выращивать кустовую разновидность, ампельную и каскадную. Кустовые сорта растут прямо и подходят для создания фона алиссумам. А каcкадные и ампельные петунии можно смело выращивать в подвесных кашпо. Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке.
3. Пеларгония и петуния
Благодаря обширной палитре оттенков можно создавать самые разнообразные композиции / Фото: z52.d.sdska.ru
Еще один вариант сочетания цветов. Благодаря обширной палитре оттенков из них можно создавать самые разнообразные композиции. Как вариант, посадите в контейнер петунию мелкоцветковую и пеларгонию зональную. Выращивать их лучше всего на солнце с восточной или западной стороны.
4. Лобелия, бакопа и петуния/пеларгония
Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи / Фото: i.pinimg.com
Лобелия с мелкими цветочками бывает и белой, и синей, и розовой, и лиловой. Растение отлично гармонирует с белыми соцветиями бакопы ампельной, она же сутера. А дополнит композицию яркая петуния. Растения начинают цвести довольно рано и стойко выдерживают температурные перепады. Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи. Учтите, петунию нужно поливать каждый день под корень, а в жаркую погоду по несколько раз. Вместо нее композицию можно дополнить пеларгонией.
5. Анютины глазки
Анютины глазки можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно / Фото: onepoundfish.net
Для составления цветочной композиции обычно используют три-четыре разновидности растений. Размещают их по следующему принципу: в центр садят самые высокие цветы, по краям - самые низкие, чтобы создать фон, а по периметру размещают ниспадающие. Анютины глазки - отличное фоновое растение, которое украсит любую клумбу. Ее можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно. Главное, чтобы контейнер находился в полутени и подпитывался рассеянными солнечными лучами.
6. Будра
Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру / Фото: i.pinimg.com
Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру, в народе - кошачью мяту. Растение неприхотливо в уходе и порадует мелкими фиолетовыми цветочками. Чтобы будра была пышной, немного подрезайте плети по мере их отрастания. Зимой листья растения не желтеют и даже в холода остаются зелеными. Будра любит полутень и пахнет приятным лимонным ароматом.
7. Хризантема и декоративная капуста
Пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой / Фото: 2alps.ru
Чтобы подвесная клумба радовала глаз подольше, после оцветания летников посадите осенние растения. К примеру, пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой. Кстати, у последней еще большее разнообразие видов. Капуста отличается не только оттенками листьев и розеток, но и формой листа. В холодное время года при рассеянном свете она распускается во всей красе, приобретая оранжево-красный окрас. Правда, после оцветания контейнеры все-таки придется убрать на зимовку.
