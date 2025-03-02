Действительно ли нужно перестать есть мясо? 10 опровергнутых законов вегетарианства

С нами не соскучишься!

Действительно ли мясо настолько вредно, как говорят? Давайте развеем мифы о пользе вегетарианства и вреде мяса раз и навсегда!



Благодаря вегетарианству человек обретает просветление

Пищеварительная система человека не предназначена для переваривания мяса

Мясо может перерабатываться и даже гнить в желудке вплоть до 36 часов, забирая при этом у человека его энергию

Вегетарианская диета полезнее

Приверженцы вегетарианской диеты живут дольше

Вегетарианство позволяет быстро сбросить лишний вес

Растительный белок аналогичен животному

Животные — живые существа. Их убийство сродни убийству человека

Горрилы травоядные и при этом отлично себя чувствуют!

Вегетарианство намного дешевле производства мяса