Пугала из сельской местности Англии



Пу́галом называют чучело, обычно похожее на человека, которое выставляют в огородах или на полях для отпугивания птиц. Признанный фотограф паровозов и локомотивов Колин Гарретт путешествовал по английской сельской местности и обнаружил там пугала. Уникальная серия фотографий, от чудаковатых, до зловещих.
.. Пугала из сельской местности Англии


«Чучела почти не менялись на протяжении веков, хотя, конечно, в наши годы они лучше одеты». (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии «Разнообразие пугал бесконечно, и все они имеют свой характер. Некоторые стоят, как вкопанные, другие шевелятся. Одни как-будто растут из-под земли, другие, наоборот, будто шагают по полям». (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Пугало-женщина — достаточно большая редкость, если верить автору фотографий, а повидал он их немало. (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Еще одна «мадам». (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Пугала бывают и в детских сказках. Например, Страшила — один из ключевых персонажей «Волшебника из страны Оз» и «Волшебника Изумрудного города», пугало, ставшее правителем главного города Волшебной страны. Но это — не тот случай. (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии «Одни создатели пугал считают, что для успешного отпугивания птиц нужно создать лицо пострашнее, другие — сделать абстрактную форму». (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии «Всегда интересно приближаться к новому пугалу. Будет ли оно иметь лицо? Будет ли оно зловещим? Или просто грустным? А может дьявольским?» (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии На английском языке, пугало произносится как «Scarecrow», что в буквальном переводе означает «пугать ворон» (англ. «scare» — испуг, пугать, «crow» — ворона).
(Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Красавец! (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии «Когда ты находишься среди пугал, возникает неприятное ощущение того, что за тобой наблюдают. Некоторые из них настолько реалистичны и угрожающи, что кажутся живыми.» (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии «Однажды я снимал ночью. Я искал лучший ракурс и пятился для этого назад. Внезапно кто-то дотронулся до моего плеча. Это было пугало с отвратительным лицом. В этот момент кровь застыла у меня в жилах». (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Еще два красавца. (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Пугало на закате. (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности Англии Пугало на поле в Англии. (Фото Colin Garratt): Пугала из сельской местности АнглииПугала из сельской местности Англии


