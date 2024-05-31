9 вещей в доме, от которых нужно избавляться без особого сожаления

1. Кухонные лопатки

Расставайтесь с кухонными лопатками без особого сожаления. \ Фото: foodandwine.com.







Силиконовые лопатки также стоит менять хотя бы раз в три-четыре месяца. \ Фото: foodandwine.com.

2. Спонжи и кисти для макияжа

Также не забывайте менять спонжи и кисти для макияжа. \ Фото: thelist.com.

3. Мочалки

У мочалок для душа также есть свой срок службы. \ Фото: healthdigest.com.

4. Квитанции и чеки

Не храните чеки и квитанции. \ Фото: assets-global.website-files.com.

5. Кухонные губки

Обязательно меняйте кухонные губки хотя бы раз в месяц. \ Фото: dynaimage.cdn.cnn.com.

6. Тряпки

Кухонные и половые тряпки также необходимо выбрасывать по мере износа, но не реже одного раза в месяц. \ Фото: bing.com.

7. Фильтры

Не пытайтесь сэкономить на фильтрах для воды, меняйте их строго по мере необходимости и указанного срока на этикетке. \ Фото: d1nymbkeomeoqg.cloudfront.net.

8. Щётки зубные и бритвенные станки

Зубные щётки и бритвенные станки также входят в список вещей, от которых нужно избавляться без сожаления. \ Фото: m.media-amazon.com.

9. Старые книги, журналы, коробки

Долой старые книги, журналы и коробки. \ Фото: i.ytimg.com.