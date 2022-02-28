5 сочетаний лекарств, которые могут убить вас

Медицинское издание Medical Daily, опубликовало важный список: лекарства, сочетание которых друг с другом представляет опасность для здоровья и даже жизни человека. К сожалению, эта информация мало распространена, а ведь каждый человек, принимающий какие-либо препараты, должен это знать!



Приводим перевод этого списка, подготовленный сайтом доктора Комаровского. Сохраните эту статью, она может вам пригодиться.



Лекарство от кашля и антигистаминные

Антидепрессанты и обезболивающие

Антикоагулянты и аспирин

Обезболивающие и успокоительные препараты

Ацетаминофен и опиоиды