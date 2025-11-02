12 человек за 13 минут: почему французы считали казнь гильотиной скучной

Гильотина, которая появилась во времена Французской революции , затмила все предыдущие устройства

1. От гуманной смерти до массовой казни

Гильотен никогда не поддерживал смертную казнь, но отсечение головы казалось ему более гуманной карой / Фото: u.9111s.ru

2. «Недостаточно зрелищно»

Привыкшие к лужам крови и громким крикам сгорающих заживо, парижане крайне разочаровались в гильотине / Фото: i1.wp.com

3. Тестирование гильотины

Прежде чем пускать устройство в ход, французы его протестировали на овцах и телятах / Фото: media.sketchfab.com

4. Вьетнамский сценарий

За пару лет правительство обезглавило сотни тысяч вьетнамцев / Фото: redsvn.net

5. Вторая молодость машины-обезглавливателя

Советские солдаты рядом с немецкой гильотиной/ Фото: test.waralbum.ru

6. Гильотина в США

Как американцы ни старались, но у них механизм-обезглавливатель так и не прижилась / Фото: web-bouncer.up.welt.de

7. Семейное дело

Во Франции ремесло палача передавалось от родителей детям, поскольку их боялись и сторонились / Фото: pbs.twimg.com

8. Последние казни

В 1939 году во Франции состоялась последняя публичная казнь через гильотину / Фото: vseznaesh.ru