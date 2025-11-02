12 человек за 13 минут: почему французы считали казнь гильотиной скучной

Гильотина, которая появилась во времена Французской революции, затмила все предыдущие устройства
Механизмы-обезглавливатели были широко распространены в европейских странах. Однако гильотина, которая появилась во времена Французской революции, затмила все предыдущие устройства. Novate.ru подготовил самые интересные и шокирующие факты о так называемой французской «национальной бритве» начиная от событий минувших лет и до наших дней.
1. От гуманной смерти до массовой казни
Гильотен никогда не поддерживал смертную казнь, но отсечение головы казалось ему более гуманной карой / Фото: u.9111s.ru
Гильотина - далеко не французское изобретение. Аналогичными механизмами активно пользовались в соседних странах. Во Франции ее предложил применять доктор, профессор анатомии Жозеф Игнас Гильотен, в честь которого и назвали машину-обезглавливатель. Гильотен никогда не поддерживал смертную казнь, но отсечение головы казалось ему более гуманной карой в отличие от четвертования, сожжения или повешения. К тому же такая мера наказания уравнивала в правах бедняков и дворян, которых карали обезглавливанием при помощи топора или меча. Кстати, родственники профессора не желали, чтобы их фамилия ассоциировали с орудием смерти и неоднократно просили ее переименовать, но тщетно.
2. «Недостаточно зрелищно»
Привыкшие к лужам крови и громким крикам сгорающих заживо, парижане крайне разочаровались в гильотине / Фото: i1.wp.com
Именно так восприняли новое устройство французы. Привыкшие к лужам крови и громким крикам сгорающих заживо, парижане крайне разочаровались в гильотине. Дело в том, что как только палач отрубал голову, ее сразу же прятали в корзину.
3. Тестирование гильотины
Прежде чем пускать устройство в ход, французы его протестировали на овцах и телятах / Фото: media.sketchfab.com
В 1792 году во Франции состоялась первая публичная казнь. Прежде чем пускать устройство в ход, французы его протестировали. Подопытными были телята и овцы, а после этого механизм стали применять к людям. Изначально было важно определить точность гильотины, чтобы не было осечек. Позже у врачей появился свой интерес. Они хотели выяснить, насколько важны для жизни определенные органы. А благодаря гильотине убедились, что без мозга ЦНС не способна функционировать. Темнее менее, научные медицинские исследования 2002 года утверждают, что мозговые клетки способны поддерживать активность даже через 14 дней после смерти.
4. Вьетнамский сценарий
За пару лет правительство обезглавило сотни тысяч вьетнамцев / Фото: redsvn.net
В 1955 году президент Республики Вьетнам ввел высшую меру наказания для борьбы с участниками армии Сопротивления, чтобы сохранить власть. Для исполнения смертных приговоров организовали мобильные военные трибуналы и гильотины. Несогласных находили и казнили даже в глухих селах. За пару лет правительство обезглавило сотни тысяч вьетнамцев.
5. Вторая молодость машины-обезглавливателя
Советские солдаты рядом с немецкой гильотиной/ Фото: test.waralbum.ru
В нацистской Германии гильотина снова стала популярным инструментом казни. Только за 1933-1945 годы было обезглавлено приблизительно 40 тысяч человек. В отличие от Франции, где гильотина стала золотой серединой между «благородными» и «неблагородными» вариантами казни, в Германии она применялась только к недостойным. А вот расстрел был участью уважаемых людей. В основном палачи казнили идейных противников. В их числе чехословацкий журналист Юлиус Фучик, французская антифашистка Вера Оболенская, советский поэт Муса Джалиль.
6. Гильотина в США
Как американцы ни старались, но у них механизм-обезглавливатель так и не прижилась / Фото: web-bouncer.up.welt.de
Как американцы ни старались, но у них механизм-обезглавливатель так и не прижилась, хотя в 31 штате и по сей день существует смертная казнь. Устройство использовали единственный раз в 1889 году, чтобы наказать рыбака, который убил человека во время пьяного дебоша. В 1990 году предприняли очередную попытку ввести гильотины, но американцы придерживаются других мер наказания. Например, казни через смертельную инъекцию, электрический стул, газовую камеру, повешение, расстрел.
7. Семейное дело
Во Франции ремесло палача передавалось от родителей детям, поскольку их боялись и сторонились / Фото: pbs.twimg.com
Так вышло, что во Франции ремесло палача передавалось от родителей детям. Исполнителей приговоров сторонились и даже побаивались. А для жизни они выбирали места за городом, подальше от остальных людей. Вступать в официальный брак палачам разрешалось только с двоюродными родственниками. Поэтому не удивительно, что дети шли по стопам отцов, так как им было сложно получить новую профессию. Шарль-Анри Сансон - известнейший французский палач, работавший во времена Великой Французской революции. С малых лет его приучали к ремеслу, а карьеру он начал с четвертований. За время работы Сансон казнил 2918 человек, в том числе короля и королеву Франции.
8. Последние казни
В 1939 году во Франции состоялась последняя публичная казнь через гильотину / Фото: vseznaesh.ru
В 1939 году во Франции состоялась последняя публичная казнь через гильотину. К высшей мере наказания приговорили немца Эжена (Ойгена) Вейдмана, который убил семь человек. Исполнение приговора вызвало ажиотаж. Французы занимали лучшие места у тюремной площади еще с вечера прошлого дня. С опозданием в 45 минут казнь свершилась. Говорят, задержку сделали специально, чтобы солнце поднялось выше, и фотографы смогли хорошие сделать кадры. Однако самая последняя казнь, но уже непубличная, прошла в 1977 году. Эмигранта из Туниса Хамида Джандуби наказали за покушение на убийство нескольких француженок и похищение.
