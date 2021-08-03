«Аризонская волна» – ад времён Юрского периода, куда стремятся туристы и фотографы

Кажется, что ты герой фантастического фильма. /Фото:blogspot.com

«Волна» – немой свидетель эпохи динозавров

Этому месту 180-190 миллионов лет. /Фото:mirputeshestvii.ru

Волны созданы природой за сотни миллионов лет. /Фото:shlok.mobi

Раньше здесь жили примерно такие гигантские ящеры. /Фото:pinmash.com

Рай и ад для туристов и фотографов

Мир не знал об этом месте много веков. /Фото:mirputeshestvii.ru/

Одновременно и опасно, и увлекательно. /Фото:review-planet.ru

Одна из самых необычных фотографий «волны». /Фото: beermoneypizza.com

Узнав, что болен редким неизлечимым заболеванием, фотограф Тревор ДеХаас отправился с собакой в путешествие по Америке и, конечно же, посетил «Аризонскую волну». /Фото: nv.ua

Отправляясь в путь, нужно рассчитывать силы и понимать риск. /Фото:cloudfront.net