От Биг-Бена до Запретного города: самые популярные заблуждения о городских достопримечательностях

Опытные туристы нередко уверены, что знают популярные города как свои пять пальцев. Кажется, что если ты уже бывал в Лондоне, Париже или Нью-Йорке, пусть даже и проездом, то знаешь о достопримечательностях больше, чем местные. Однако именно здесь и кроется главная ошибка. За открытками, стереотипами и расхожими фактами часто теряется реальная история города со своими противоречиями, неожиданностями и деталями, о которых не пишут в путеводителях.
1. Заблуждение: Биг-Бен – это часы (Лондон)
Лондонский Биг-Бен.
Лондон по праву считается главным символом Англии, а его образ для миллионов людей неразрывно связан с высокой башней у здания парламента. Большинство без раздумий называют её Биг-Беном, считая, что это и есть официальное название часов или самой постройки. Однако здесь кроется одно из самых распространённых заблуждений, с которыми сталкиваются даже опытные путешественники. На самом деле Биг-Беном называют вовсе не башню и не часовой механизм.
На самом еле название Биг-Бен принадлежит колоколу.
Это название принадлежит огромному колоколу, который каждый час разносит свой звон над Вестминстером. Именно его звук знаком тем, кто никогда не бывал в Лондоне лично, но слышал трансляции или видел хроники с набережной Темзы. Сама же башня за свою историю сменила несколько названий. В ХІХ веке она была известна как башня Святого Стефана, позже её стали именовать просто Часовой башней без лишних уточнений. Лишь в 2012 году, в честь бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы ІІ, сооружению официально присвоили название Елизаветой башни. Несмотря на это, привычное название Биг-Бен по-прежнему используется в речи и как общее обозначение всей конструкции, хотя с исторической точки зрения это не совсем верно.
2. Заблуждение: Лондонский Глаз – обычное колесо обозрения
Лондонский Глаз.
Биг-Бен – далеко не единственный лондонский символ, вокруг которого сложилось устойчивое, но далеко не точное представление. С похожим заблуждением сталкивается и так называемый Лондонский Глаз. В повседневной жизни его почти всегда называют колесом обозрения, хотя с технической точки зрения это определение не совсем верно. Конструкция «Глаза» принципиально отличается от классических аттракционов такого типа. Он относится к категории консольных колёс: всё сооружение опирается лишь на одну сторону и удерживается массивной А-образной опорой.
Лондонский Глаз славится своей необычной конструкцией.
У традиционных колёс обозрения, напротив, обычно есть крепления с двух сторон, что делает их визуально и с инженерной точки зрения более простыми. Именно эта асимметричная система поддержки и выделяет лондонскую конструкцию среди прочих. Есть разница и в самом формате аттракциона. Обычные колёса обозрения чаще всего встречаются в парках развлечений и оснащены открытыми кабинками, рассчитанными на короткую «поездку». Лондонский Глаз задуман как полноценный туристический объект: просторные стеклянные капсулы позволяют пассажирам свободно передвигаться внутри и рассматривать панораму города с высоты.
3. Заблуждение: Чикаго получил своё прозвище из-за сильных ветров
Чикаго - город ветров.
Заблуждения не обошли стороной и Чикаго. Речь идёт о прозвище «город ветров». Большинство уверены, что его дали из-за сурового климата и постоянных порывов ветра, дующих с озера Мичиган. Логика вроде бы понятна – город действительно расположен у воды, погода там переменчивая, а зимой холод и ветра ощущается особо остро. Однако истинное происхождение этого названия имеет мало общего с метеорологией. На самом деле Чикаго нельзя назвать самым ветреным городом США. По статистике он уступает многим другим городам, расположенным как на побережье, так и в глубине страны. Истоки выражения «город ветров» уходят в конец ХІХ века и связаны скорее с языком, чем с погодой. В американском сленге того времени слов windy нередко использовалось в переносном смысле зачастую для описания людей, которые очень много говорят, хвастаются и не скупятся на громкие обещания.
Всемирная выставка 1893 года в Чикаго.
Чикагские политики и предприниматели как раз славились этим во время борьбы города за проведение Всемирной выставки 1893 года. Их красноречие и чрезмерный оптимизм раздражали конкурентов, особенно нью-йоркских журналистов, которые и начали использовать это прозвище в насмешливом ключе. Со временем этот смысл стёрся, а выражение прижилось уже в буквальном понимании.
4. Заблуждение: столица – самый крупный город
Анкара - столица Турции.
Существует распространённое убеждение, что столицей государства автоматически является его крупнейший город. На первый взгляд это кажется логичным. Именно в столице сосредоточена власть, находятся правительственные учреждения, посольства и ключевые культурные объекты. Однако реальность показывает, что административный статус далеко не всегда совпадает с демографическим лидерством. Во многих странах столица выполняет прежде всего политическую и символическую функцию, тогда как экономическая и промышленная жизнь развивается в других центрах.
Канберра - столица Австралии.
Яркий пример – Австралия, где столицей является Канберра, город, значительно уступающий по численности населению Сиднея и Мельбурна. Похожая ситуация наблюдается и в Канаде. Оттава – сердце государственной власти, но по размерам она заметно проигрывает Торонто и Монреалю. Причины такого расхождения могут быть разными. Иногда столицу сознательно размещают в нейтральной точке, чтобы избежать доминирования одного крупного города над остальными регионами. В других случаях исторические и торговые центры просто развивались быстрее, чем административная столица. Так, в Турции, крупнейшим городом остаётся Стамбул, тогда как статус столицы носит Анкара. Подобные примеры можно найти и в Европе, и в Азии, и в Африке.
5. Заблуждение: Запретный город (Пекин) закрыт для туристов
Запретный город в Пекине.
У многих людей само название «Запретный город» вызывает ощущение недоступности и строгих ограничений. Кажется, что это место закрыто для посторонних и охраняется так же строго, как и во времена императорского Китая. Отсюда и распространённое заблуждение, будто бы попасть туда обычному посетителю невозможно или доступ разрешён лишь избранным. На самом деле Запретный город давно перестал быть запретным в буквальном смысле. Сегодня это один из самых посещаемых музеев мира, известный как Музей Гугун. После падения императорской системы и окончания эпохи династии дворцовый комплекс был открыт для публики, превратившись в культурно-историческое пространство, доступное как жителям Китая, так и туристам.
Императорский дворец.
Разумеется, определённые правила там есть. Вход осуществляется по билетам, количество посетителей в день ограничено, а передвижение возможно только по установленным маршрутам. Эти меры нужны для того, чтобы сохранить уникальные здания, дворы и интерьеры, которым насчитывается несколько сотен лет. Масштаб Запретного города огромен и без контроля он давно бы пострадал от наплыва людей. Однако заблуждение подпитывается историческим контекстом. В прошлом доступ на территорию был строго ограничен. Войти могли лишь члены императорской семьи, приближённые чиновники и слуги.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии