Лучшие упражнения для мощной груди

Развитая грудная клетка, наравне с широкими плечами — основа красивой мужской фигуры. Грудные мышцы придают парню сильный и по-настоящему мужественный вид, но вот развить их бывает, подчас, совсем не просто. Дело в том, что кажущиеся легкими упражнения требуют внимания и знания техники, без которых грудь просто не будет расти, несмотря на все усилия.

В этой статье мы укажем на основные ошибки, мешающие вашему развитию и покажем главные упражнения, которые сделают грудь широкой и мощной.

Лучшие упражнения для мощной груди

Ошибки


Многие сетуют на то, что несмотря на постоянные нагрузки грудь не растет и не приобретает формы. Исключите основные ошибки и проблема уйдет сама собой. Не берите большие веса, пренебрегая техникой и не зацикливайтесь на одной и той же группе мышц — чередуйте упражнения.


Жим лежа


Да, то самое упражнение, которое так любят все новички. Жим штанги лежа относится к списку так называемых базовых упражнений, поскольку задействует одну из основных крупных мышц тела. Не гонитесь за большими весами и сосредоточьтесь на технике: опускайте штангу на счет 1-2, поднимайте на 4-6. Не забывайте о дыхании, не расслабляйте мышцы в нижней точке амплитуды. Пружинить штангу от груди — лишнее. Следите за тем, чтобы локти в верхней точке не распрямлялись до конца.


Отжимания на брусьях


Пренебрегать отжиманиями на брусья не стоит — это простое и очень действенное упражнение, задействующее нижнюю часть груди. Конечно, тут будут работать и трицепсы: чтобы грудь включалась в большей степени, выбирайте более широко расставленные брусья.


Разводки


Разведение рук с гантелями по-праву считается чуть ли не лучшим упражнением, заставляющим работать верхнюю и среднюю часть грудной клетки. Можно выполнять разводки как на горизонтальной, так и приподнятой на несколько градусов скамье.
Следите за постановкой рук: локти не разгибаются до конца в нижней точке амплитуды, а кисти не соприкасаются в верхней.


Жим штанги на наклонной скамье


Упражнение практически в точности повторяет классический жим, однако, наклонная скамья акцентирует нагрузку на верхней части груди.

