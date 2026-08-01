Почему помидоры веками пугали европейцев, и какое одно блюдо помогло преодолеть этот страх



Помидоры прошли долгий путь принятия в Европе. /Фото: dripworks.com Помидоры прошли долгий путь принятия в Европе. /Фото: dripworks.com

Сегодня помидоры - неотъемлемая часть европейской кухни, а их вкус любят и ценят миллионы людей. Вот только так было далеко не всегда, ведь с момента появления их в Европе и на протяжении пары столетий у них была совсем другая, куда более зловещая репутация. Сегодня помидоры - неотъемлемая часть европейской кухни, а их вкус любят и ценят миллионы людей. Вот только так было далеко не всегда, ведь с момента появления их в Европе и на протяжении пары столетий у них была совсем другая, куда более зловещая репутация.И лишь со временем страх перед неведомым овощем, наконец, был преодолён, причём во многом с помощью одного единственного блюда.



Томаты считались то ли ядовитыми, то ли проклятыми, и так продолжалось два столетия. /Фото: freshpoint.com Томаты считались то ли ядовитыми, то ли проклятыми, и так продолжалось два столетия. /Фото: freshpoint.com

Ещё до того, что как помидор появился Европе, а позднее - по всему миру, он активно выращивался в Мезоамерике: по информации редакции novate.ru, первыми их ели ацтеки. К слову, именно они придумали прототип одного из названий овоща - на языке науатль он именовался как «томатль». Само собой, что там не было проблем с употреблением красного плода.



Ацтеки считаются первыми, кто начал массово вводить в свой рацион. /Фото: homegrownhorticulture-rdc.com Ацтеки считаются первыми, кто начал массово вводить в свой рацион. /Фото: homegrownhorticulture-rdc.com

В потом его привезли в Европу, и появляются первые местные описания помидора. Например, итальянский врач и натуралист Пьетро Андреа Маттиоли классифицировал томат как представителя семейства паслёновых, однако неправильно определил род и отнёс его к мандрагоре. Собственно, это и стало началом страха перед помидорами, так как этот род паслёновых известен своей высокой токсичностью. К тому же, дело было незадолго после Средневековья, а там мандрагору знали как ингредиент ведьминских зелий.



Изображение помидора в книге En Tibi Herbarium, опубликованной в 1558 году. Изображение помидора в книге En Tibi Herbarium, опубликованной в 1558 году./Фото: en.wikipedia.org

Само собой, это сильно испортило репутацию помидора уже в первые годы после появления в Европе. Однако дальше было только хуже - появляется масса работ, где томаты всячески критикуют. Например, ботаник из Англии Джон Джерард в работе 1597 года «Травник», пишет, что всё растение обладает «отвратительным и зловонным запахом». Ещё один известный текст, «Maison Rustique» или «Сельская ферма» вообще утверждает, что «растение приятнее на вид, чем на вкус или запах, потому что от употребления в пищу плодов возникает отвращение и рвота».



Поначалу европейцы считали, что томат был совсем не безобидным плодом. /Фото: slate.com Поначалу европейцы считали, что томат был совсем не безобидным плодом. /Фото: slate.com

В итоге к началу XVIII века европейцы становятся не просто подозрительными к помидорам, а стали считать их буквально ядовитыми или просто вредными. Одной из самых необычных версий, которая была популярна у низших слоёв в то время, это мнение, якобы помидоры могли убить аристократов, потому что те их ели из свинцовой посуды, а их кислотность якобы была настолько сильной, что вызывала отравление свинцом - само собой, это не так.



Долгие годы на помидоры обращали внимание разве что натуралисты. /Фото: ourwhitehouse.org Долгие годы на помидоры обращали внимание разве что натуралисты. /Фото: ourwhitehouse.org

К тому времени уже целый ряд учёные справедливо определяли, что токсичными являются лишь листья и стебли, тогда как сами плоды были съедобными. Однако большинство европейцев всё ещё осторожно относились к томатам, а потому просто предпочитали их избегать. В итоге больше двух столетий помидоры выращивали только единицы, причём это были, скорее, селекционеры-энтузиасты, которые культивировали их из-за их необычного для тогдашнего европейского глаза вида, а не, чтобы сделать их частью рациона.



Сегодня без помидоров пиццу не представляют, а ведь именно они сделали томаты принятыми в Европе. /Фото: magnific.com Сегодня без помидоров пиццу не представляют, а ведь именно они сделали томаты принятыми в Европе. /Фото: magnific.com

Изменения в отношении к помидорам в Европе наступил лишь в XIX веке, причём путь к этому принятию, как ни странно, открыл один единственный рецепт. Неожиданно им оказалась пицца - по данным редакции novate.ru, считается, что с тех пор, как в Неаполе пекари начали добавлять помидоры в пиццу, люди поняли, насколько это вкусно. Популярность томата начала стремительно расти, и уже через несколько десятилетий помидоры выращивали и потребляли в Европе практически повсеместно, и в результате чего они стали неотъемлемой частью многих региональных блюд и кухонь.