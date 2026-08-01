6 действий со смартфоном, которые все делают, хотя этим только вредят



Целая масса привычных действий на смартфоне лучше просто не делать. /Фото: globalnews.ca, fonetechbury.co.uk Целая масса привычных действий на смартфоне лучше просто не делать. /Фото: globalnews.ca, fonetechbury.co.uk

Для большинства людей телефоны давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни. И, постоянно используя их, мы совершаем одни и те же действия, которые, вроде как, эффективны и не подводят. Для большинства людей телефоны давно стали неотъемлемой частью повседневной жизни. И, постоянно используя их, мы совершаем одни и те же действия, которые, вроде как, эффективны и не подводят.В реальности это далеко не всегда так: оказывается, множество манипуляций, которые мы постоянно проводим на смартфонах, совсем не такие уж безобидные, как нам кажется.

1. Принудительное закрытие всех приложений



Некоторые приложения просто не нуждаюстся в принудительном закрытии. /Фото: cnet.com Некоторые приложения просто не нуждаюстся в принудительном закрытии. /Фото: cnet.com

Свайпнуть вверх, чтобы закрыть все приложения разом — распространённая практика для пользователей смартфоном. Причём многим из нас кажется, будто такое действие ещё и экономит заряд батареи или место в памяти. А на самом деле это работает далеко не всегда именно так: принудительное закрытие всех приложений на самом деле даёт даже больший импульс разрядки батареи, чем если бы программы оставались открытыми. К тому же, ПО смартфонов, обычно переводят приложения в спящий режим, если ими не пользуются, и выход из него тоже затрачивает меньше энергии, чем при принудительном закрытии.

2. Оставлять работающим фоновое обновление приложений



Фоновое обновление - процесс энергозатратный и не всегда действительно нужный. /Фото: idownloadblog.com Фоновое обновление - процесс энергозатратный и не всегда действительно нужный. /Фото: idownloadblog.com

Если уж нужен ещё один лайфхак, которым многие пренебрегают для экономии заряда батареи, то стоит отключить функцию фонового обновления приложений. Этот процесс происходит регулярно, а обработка данных и загрузка обновлений может быстро разрядить батарею.

3. Не заряжать телефон ночью



Зарядка телефона ночью давно перестала быть чем-то опасным. /Фото: globalnews.ca Зарядка телефона ночью давно перестала быть чем-то опасным. /Фото: globalnews.ca

Скорее всего, это действие осталось популярным в память о недостатке первых моделей мобильных телефонов - у них могли возникать проблемы с батареей или её состояние ухудшалось, если оставить гаджет на зарядке слишком долго, а именно ночью это произойдёт вероятнее всего. В действительности большинство современных смартфонов давно имеют системы управления зарядкой, а масса моделей умеют приостанавливать подключение к источнику питания при достижении определённого уровня заряда. Так что можно смело ставить телефон заряжаться на ночь, чтобы к утру быть с полностью готовым к работе.

4. Полностью заряжать или полностью разряжать телефон



Это уже не проверенный временем лайфхак, а технологический атавизм. /Фото: fonetechbury.co.uk Это уже не проверенный временем лайфхак, а технологический атавизм. /Фото: fonetechbury.co.uk

Ещё одна привычка, унаследованная от старых моделей мобильных телефонов, хотя от неё можно смело избавляться. Так, по информации редакции novate.ru, даже некоторые инструкции ранних моделей советовали первые несколько раз полностью разрядить батарею, прежде, чем ставить на зарядку. Но этот лайфхак с современными смартфонами работает с точностью наоборот, только ухудшая работоспособность аккумулятора. Кроме того, многие эксперты отмечают, что оптимальный уровень заряда батареи в течение дня для долгосрочной работы, составляет от 30 до 80%, так что небольшая подзарядка до этих цифр сделает только лучше.

5. Не создавать резервные копии данных



Забывать создавать резервную копию - значит, остаться без данных в самый неподходящий момент. /Фото: techlicious.com Забывать создавать резервную копию - значит, остаться без данных в самый неподходящий момент. /Фото: techlicious.com

Справедливости ради, многие из нас просто не заморачиваются над этой функцией, считая, что она только время и место тратит. Но вот в реальности это может стать настоящим спасением, особенно если гаджет внезапно повредиться. Что, стоит признать, может произойти довольно легко. Поэтому, если не хочется потерять всю важную информацию при несчастном случае с вашим смартфоном, стоит создавать резервные копии данных.

6. Игнорировать обновления программного обеспечения



Обновление ПО - это намного больше, чем ещё больше занятой памяти на смартфоне. /Фото: techdodo.in Обновление ПО - это намного больше, чем ещё больше занятой памяти на смартфоне. /Фото: techdodo.in

Если уж и стоит сохранять некоторые виды обновлений даже во время заряду батареи, то обновления программного обеспечения точно входят в это число. Многие из нас видят в них только занимаемое ими место, но ведь они существуют не просто так. Множество из обновлений представляют собой исправление ошибок в предыдущих версиях ПО, либо предлагают более совершенные меры безопасности, поэтому откладывать этот процесс постоянно всё-таки не стоит.